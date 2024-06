Novak Djokovic pone en duda su continuidad en Roland Garros: “Veremos si puedo seguir jugando”

Novak Djokovic sobrevive en Roland Garros. Después de haber superado en tercera ronda al italiano Lorenzo Musetti, en un partido que terminó pasadas las 3 de la mañana, este lunes vivió otra épica batalla, esta vez ante el argentino Francisco Cerúndolo, a quien superó por 6-1, 5-7, 3-6, 7-5 y 6-3.

El duelo frente al transandino tuvo tintes dramáticos, luego de que tuviera que hacer frente a molestias físicas que lo dejaron a muy maltraer, pero que no impidieron su esforzada victoria. Eso sí, la situación deja una gran incertidumbre para el próximo partido.

“Al final del partido no sentía dolor porque tomé unos medicamentos. Me he sometido a algunas pruebas que son positivas, pero mañana haremos otros exámenes y veremos si puedo seguir jugando”, explicó el serbio.

También reveló que está con molestias en la rodilla derecha, las que recrudecieron durante el partido. Incluso, evaluó la opción de retirarse. “Me llegué a preguntar si debía seguir jugando o no con lo que estaba pasando. Pedí más medicamentos después del tercer set. Tomé la máxima dosis que podía tomar y empecé a sentir los efectos en el cuarto set. Sentí menos limitaciones en mis movimientos. En el quinto jugué sin dolor, pero el efecto de los medicamentos no dura para siempre, así que veremos”, indicó.

“Casi no podía moverme, no quería hacer intercambios largos y él (Cerúndolo) lo ha notado y me hacía muchas dejadas, me movía mucho. Yo no era capaz de correr”, relató.

En tanto, el noruego Casper Ruud, su rival en cuartos de final, está ansioso de tener una revancha tras la definición de la edición de 2023. “Jugaré los cuartos de final dentro de unos días contra Novak. No tengo nada que perder y voy a intentar disfrutarlo. Será otro partido contra él, siempre es duro. No importa dónde juegues contra él, es uno de los retos más difíciles de nuestro deporte. Obviamente jugamos el año pasado acá en la final. Voy a dar lo mejor de mí para vengarme”, manifestó.

Las consecuencias

De concretarse la baja de Novak Djokovic, las consecuencias serán inmediatas, pues perderá los 1.600 puntos que todavía debe defender por haberse quedado con la corona el año pasado, lo que provocará que el italiano Jannik Sinner se convierta en el nuevo número uno del mundo a partir del próximo lunes.

El peninsular, de este modo, sería el primer tenista de su país en conseguirlo. De todos modos, si Nole sigue en carrera, Sinner tendrá que avanzar hasta la final para no depender del resultado del balcánico.