“No me lo esperaba”: histórico de la Selección de Uruguay saca la voz tras ser cortado por Marcelo Bielsa

Una de las grandes figuras de la selección de Uruguay del último tiempo es Sebastián Coates. El defensor, hoy vistiendo la camiseta del Sporting de Lisboa, aseguró que nunca esperó ser llamado por Marcelo Bielsa para enfrentar la Copa América con Uruguay.

Así lo explicó en diálogo con la edición uruguaya del programa De Fútbol se Habla Así. “Sinceramente no lo esperaba porque, cuando en su momento cuando hablé con Bielsa, él me dejó claro que no iba a contar conmigo. Son cosas del fútbol también, estuve muchos años en la Selección y fui muy feliz, ahora me toca apoyar desde afuera y obviamente le deseo lo mejor”, expresó.

“Fueron razones futbolísticas, después se pueden compartir o no, pero son sus razones, él es el entrenador y quien decide quién va a la selección es él”, añadió el futbolista de 33 años.

Otro de los temas que comentó fue la posibilidad de regresar a Nacional después de salir campeón de la liga lusa. “No, tengo un año más de contrato en Sporting. Renové automáticamente, así que ahora voy a disfrutar de las vacaciones y en su momento hablaré con Nacional, si Nacional quiere”.

“Esto no va porque se me haya contactado o por interés del club, yo tengo un año más de contrato con Sporting. Siempre estoy en contacto con Nacional, aparte tengo un amigo jugando en el club que es Mauricio Pereyra. Con Mauri somos amigos, siempre tuvimos muy buena relación, y me alegro mucho que él esté en Nacional porque en su cabeza siempre estuvo volver”, destacó el central.

Coates ha jugado 51 partidos con la selección uruguaya, desde 2011 a 2023, cuando disputó su último partido en el amistoso ante Corea del Sur, dirigido por Marcelo Broli. Fue campeón de la Copa América 2011 y también jugó las ediciones 2015, 2019 y 2021 del torneo continental.

Además, disputó los mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Otra baja para Uruguay

De esta forma Coates se suma a la baja de Edinson Cavani que se despidió de la selección uruguaya el pasado jueves a través de un mensaje en Instagram. Hablándole a su “querida Celeste”, indicó que “solo quiero agradecerte por cada enseñanza que me hiciste vivir en su tu proceso”, introdujo. “No me quiero extender. Hoy son pocas palabras, pero de sentimientos profundos”, continuó.

“Gracias a cada una de las personas que formaron parte de este camino durante tantos años”, agregó. “Fui y seré siempre un bendecido de haberme puesto esta camiseta para representar lo que más amo en el mundo, mi país”, añadió. “Fueron, sin dudas, muchos años preciosos. Tendría mil cosas para decir, contar y recordar, pero hoy quiero dedicarme a esta nueva etapa de mi carrera y dar todo donde me toca estar”.

“Hoy decido dar un paso al costado, pero siempre los seguiré con el corazón latente, como cuando me tocaba salir a la cancha con esta hermosa camiseta”, concluyó.