Djokovic sobrevive a una nueva batalla y se instala en los cuartos de final de Roland Garros

Novak Djokovic (1° ATP) está dejándolo todo en este Roland Garros. El serbio, de 37 años, llega a cuartos de final tras superar en cuatro horas y 39 minutos al argentino Francisco Cerúndolo (27°), replicando lo conseguido hace solo dos días ante Lorenzo Musetti (30°), donde también tuvo que forzar un quinto set.

De esta manera, en solo dos rondas, el campeón defensor acumula más de nueve horas de juego, llevando su cuerpo al extremo. De hecho, ante el trasandino ya mostró serias complicaciones físicas, al punto de que llegó al duelo con un parche en su rodilla derecha. Incluso durante el cotejo tuvo que pedir en reiteradas oportunidades la asistencia médica, pero frente a ese escenario hostil, el serbio se mantuvo con vida en París.

Cerúndolo alcanzó a sacar para partido en el cuarto set, pero terminó cediendo ante la presión del hombre con más Grand Slams en la historia, quien ahora sigue en carrera por conquistar su cuarto Roland Garros.

El serbio además, consigue seguir en la carrera por mantenerse como número uno del mundo, ya que una derrota este lunes le habría dado la cima del ranking planetario al italiano Jannick Sinner, quien este 2024 conquistó su primer Grand Slam en Melbourne, ganó el ATP 500 de Róterdam, el Masters 1000 de Miami y alcanzó las semifinales de Indian Wells y Montecarlo.

Por ahora la batalla seguirá día a día, ya que si Nole pierde en cualquier ronda, dejará de ser el uno. Sinner en cambio, necesita llegar a la final para superarlo en el ranking, sin importar incluso, si Djokovic termina levantando el título este domingo.

Un escenario complejo para el de los Balcanes, quien está atravesando una temporada muy difícil en cuanto a resultados y sensaciones. Pese a su victoria de hoy, es evidente el desgaste corporal y las complicaciones en su rodilla, algo que puede acrecentarse en las siguientes rondas del Abierto de Francia.

Además, aún no levanta títulos en lo que va de temporada, algo que solo había sucedido en 2018, cuando conquistó su primer campeonato del curso en Wimbledon. Eso sí, en ese momento Nole atravesaba una compleja recuperación tras una lesión en el codo que lo llevó al quirófano en julio de 2017 y si bien no logró recuperar sensaciones en sus primeros torneos, después de ganar el campeonato en Londres, terminó conquistando el US Open y los Masters 1000 de Cincinnati y Shanghái.

Si bien Novak ha mostrado complicaciones físicas a lo largo del año, el motivo de sus derrotas no ha pasado por ahí. La respuesta tampoco la tiene él, al punto de que este 2024 ha despedido a dos de las personas más importantes de su cuerpo técnico en búsqueda de un cambio de lógica. Marco Panichi, su preparador físico desde hace casi diez años y Goran Ivanisevic, entrenador del serbio desde 2019 y con quien conquistó 12 trofeos de Grand Slam, fueron los cesados por el actual número uno del mundo.