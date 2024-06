El gran dilema de Ramiro González para continuar en Colo Colo

Ramiro González fue uno de los jugadores por los que más pujó Gustavo Quinteros para que llegara Colo Colo. De hecho, al DT no le importó que el defensa no hubiese pasado los exámenes médicos en una primera instancia e insistió meses después por su fichaje. Hoy, con Jorge Almirón al mando, la situación del argentino nacionalizado chileno es muy difícil.

En total, el defensor apenas ha disputado dos partidos en el año, sumando solo 91 minutos. Un escenario muy adverso y que prácticamente sentencia su futuro en el Cacique, cuadro con el que tiene contrato hasta fin de temporada. No obstante, pese a sondeos de otros equipos, el jugador apuesta por permanecer en el club.

En diálogo con radio Cooperativa, el futbolista de 33 años se sinceró. “En lo grupal, bien. En lo personal, con muy pocos minutos. Un jugador a pesar de todo quiere jugar, me brindo al máximo, me entrego al cien por ciento para tratar de estar a disposición. Se han hablado muchas cosas cuando llegué; que estaba todo roto y gracias a Dios nunca me he perdido partidos por lesión. Veremos qué va a pasar a futuro, pero de mi parte entregar lo mejor y esperar qué pasa a futuro”, comenzó señalando.

En ese sentido, argumentó que prefiere aguardar por razones familiares. “Tengo contrato hasta fin de año; uno llega a una edad que a pesar de todo también piensa en la familia, tengo a los niños en el colegio y trato de por ahí buscar estabilidad”, explicó.

Los sacrificios

Una de las mayores razones de Ramiro González para permanecer en el Cacique es el sacrificio que debió hacer para fichar por los albos. “Por ahí un día me agarran ganas de seguirla peleando y quedarme porque en su momento dejé mucho para venir, cuando en su momento me tocó estar en México, era el objetivo que tenía el llegar a un equipo grande como Colo Colo. Se dio y hoy por hoy no lo quiero dejar ir tan fácil. Sé que no es fácil cuando toca estar de mi lado, pero mientras haya posibilidades, la voy a seguir peleando”, remarcó.

Por otro lado, indicó que hasta ahora no ha habido nada concreto que lo saque de Macul. “En su momento se había hablado de Copiapó el año pasado y no sé qué otro equipo había salido, pero eso eran todos rumores. Nunca me han comunicado nada y llegado el caso se verá, pero no es mi intención irme hoy por hoy, me siento bien”, finalizó.