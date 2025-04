Incomparable con Colo Colo y la U: la brutal ventaja de Brasil y Argentina en el gasto en fichajes para la Copa

Es una semana especial para el fútbol continental. Comienzan las copas. En estricto rigor, ya arrancaron, pero se trataron de las fases preliminares. Desde este martes, se vivirán las rondas grupales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, siendo la primera de las mencionadas la que genera mayor atracción por la calidad de sus participantes y los jugosos premios en dinero que otorga la Conmebol. Llegó la hora para Colo Colo y Universidad de Chile, quienes son los representantes nacionales en el certamen más importante de la región.

El Cacique debuta ante Atlético Bucaramanga, en Colombia, por el grupo E, el que integran también Racing y Fortaleza. “Hemos dicho desde principio de año qué es lo que queremos: ir por la segunda. Esperamos empezar con el pie derecho”, declaró Arturo Vidal, antes de embarcarse rumbo a territorio cafetalero, este domingo.

Por su lado, los azules se estrenan, en su retorno a la fase grupal después de siete años, recibiendo al Botafogo, el campeón vigente. La zona A la completan Estudiantes de La Plata y Carabobo. En el día del sorteo, Michael Clark, presidente de Azul Azul, emitió: “Tenemos uno de los mejores planteles del fútbol chileno, si es que no el mejor... El sueño es que el equipo llegue hasta donda cada uno quiera llegar. El mío es ganar esta copa”.

Más allá de los anhelos que puedan tener los elencos más populares del país, la ilusión necesariamente choca con la realidad. En esa dirección, la inversión en fichajes en el mercado de verano en Sudamérica marca una notoria disparidad. Tanto los equipos brasileños como los grandes de Argentina disponen de mayores recursos para salir a reclutar figuras a precios que en Chile son imposibles de alcanzar. Y aquello ha quedado de manifiesto en este periodo de transferencias. El objetivo de los grandes del continente es ganar la Copa Libertadores. Y ese afán lo demuestran, por ejemplo, en el gasto en jugadores.

Este fin de semana comenzó el Brasileirao, el torneo de liga más potente de la región. La espalda financiera de los equipos, a través de grandes contratos publicitarios y por derechos de televisión, le permiten fichar a nombres de peso y así potenciar la competencia interna. De hecho, el campeonato brasileño fue el segundo que más gastó en el mercado de pases 2025, superando los 140 millones de euros, solo por detrás de la Premier League.

El equipo que más ha invertido en fichajes es Palmeiras. Hasta la fecha, el Verdao ha desembolsado US$ 77 millones. La incorporación más costosa ha sido la de Vitor Roque. El delantero, cuyo pase le pertenecía al Barcelona, dejó el Betis de Manuel Pellegrini para volver a su país. El club paulista le compró su carta a los azulgranas en US$ 27 millones (25 millones de euros), para convertirlo en el fichaje más caro de la historia del fútbol brasileño.

Un dato no menor respecto al Palmeiras: acaba de firmar un millonario contrato con la empresa Fictor para ser el sponsor de su camiseta, que pagará 25 millones de reales (US$ 4,4 millones, al cambio actual) en montos fijos y tendrá una ligazón por tres años, con la opción de renovar por uno más. En total, sumando todos los auspicios, el cuadro donde brillara Jorge Valdivia tiene un uniforme que le reporta ingresos por 144 millones de reales (US$ 25 millones). En Chile, el contrato más alto de un sponsor lo tiene Colo Colo, que firmó con la casa de apuestas en línea Jugabet por dos años, a cambio de aproximadamente US$ 4 millones por temporada. La U también tiene como main sponsor a Jugabet, pero por un precio de US$ 2,5 millones.

Vitor Roque es el gran refuerzo del Verdao. Foto: Palmeiras

El segundo en el escalafón de los que más han gastado es Botafogo: US$ 68 millones. El Fogao, primer rival de los universitarios, ha tenido que renovar su plantilla tras las partidas de elementos vitales en el año pasado, como Thiago Almada (hoy en el Lyon de Francia, club del mismo dueño) y Luiz Henrique (vendido al Zenit de Rusia). Su inversión más elevada fue por el mediocampista uruguayo Santiago Rodríguez, del New York City, por US$ 15 millones.

El podio lo completa River Plate, con US$ 37 millones en fichajes. La última cara nueva de los Millonarios fue el volante colombiano Kevin Castaño, por quien desembolsaron más de US$ 13 millones. Si se suma el gasto del mercado pasado (a mediados de 2024), el total de la segunda etapa de Marcelo Gallardo al mando de los ‘banda sangre’ supera los US$ 50 millones.

El gasto de albos y azules

Cifras como las anteriormente expuestas no son comparables con la realidad del resto de las ligas sudamericanas. Chile no escapa de aquello. Si bien se ha resaltado la inversión de Colo Colo para armar una plantilla acorde al año de su centenario, es notoriamente menor respecto a brasileños y argentinos. El Cacique invirtió en este mercado de pases US$ 4,5 millones. Por cierto, el gran nombre que llegó a Macul lo hizo como agente libre: Claudio Aquino. El principal gasto fue por la carta de Salomón Rodríguez: US$ 2 millones, aproximadamente.

En el caso de la U, la inversión es más baja. El elenco del chuncho desembolsó US$ 1.350.000 sumando transferencias, cargos por préstamos y arriendo de pases. El gasto más elevado fue para adquirir la carta de Gonzalo Montes, a Huachipato, en US$ 600 mil. Nombres como Javier Altamirano, Rodrigo Contreras y Lucas Di Yorio arribaron en calidad de cedidos.

Millones más, millones menos, un gasto excesivo no significa cumplir los objetivos. Es cosa de ver el caso de Boca Juniors. Los xeneizes están en el quinto lugar de los clubes Conmebol con más inversión en fichajes, poniendo sobre la mesa más de US$ 25 millones, sin embargo se quedó afuera de la fase grupal de la Copa Libertadores, a manos de Alianza Lima.

Clubes con mayor gasto Inversión en fichajes Palmeiras (BRA) US$ 77 millones Botafogo (BRA) US$ 68 millones River Plate (ARG) US$ 37 millones Atlético Mineiro (BRA) US$ 28 millones Boca Juniors (ARG)* US$ 27 millones Santos (BRA)** US$ 23 millones Estudiantes (ARG) US$ 22 millones Fluminense (BRA) US$ 22 millones Bahia (BRA) US$ 20 millones Bragantino (BRA) US$ 18 millones

Fuente: Transfermarkt, Olé, Globoesporte

*Fuera de la Copa Libertadores en fase 2

**No juega ninguna copa, ascendido