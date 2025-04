Los audios del VAR que explican por qué no se cobró penal para Colo Colo en el final del partido

Colo Colo comenzó este martes con su campaña en la fase de grupos de la Copa Libertadores. En su estreno debió viajar hasta Colombia para medirse contra Atlético Bucaramanga. Después de estar 3-1 abajo, consiguió remontar hasta igualar 3-3.

Sin embargo, el resultado pudo variar en el último minuto del partido. En los 90+7′ Alan Saldivia remató desde fuera del área y el balón golpeó en un defensor. El uruguayo reclamó con todo un supuesto penal que ni el árbitro ni el VAR consideraron como tal.

Así, este miércoles la Conmebol reveló el audio del videoarbitraje que determinó que no hubo infracción del zaguero del Bucaramanga.

“En el minuto 90+7, en un disparo del equipo de camiseta blanca hacia la portería contraria, dentro del área penal, el balón pega en una zona permitida del equipo defensor de camiseta amarilla, no configurándose infracción alguna. El árbitro observa la acción y deja que el juego continúe”, señala la explicación del video.

“El VAR en su chequeo protocolar analiza con distintos ángulos y velocidades, identificando que el balón pega en el hombro del defensor, zona permitida, por lo que confirma la decisión original de campo: No mano, no penal”, complementan.

Luego dan paso al audio de los árbitros en el videoarbitraje. “Pega en el hombro”, remarcan de inmediato. El asistente, entonces, pide revisar si golpea en la otra mano. “ve si no pega en la mano izquierda, si no hay un desvío en la mano izquierda”, insiste. Por último concluyen que “hombro pega, y no pega en la mano”.

La dura autocrítica de Almirón

A pesar del resultado obtenido tras remontar una importante desventaja, el técnico de Colo Colo Jorge Almirón se mostró bastante crítico por el debut copero de Colo Colo.

“Comenzamos perdiendo 2-0, a partir de eso rescato la mentalidad de revertir el juego. Pudimos haber ganado después del empate, hubo una mano dudosa. nos empezamos a soltar, a jugar, hubo un cabezazo de Vidal”, dijo el argentino tras el duelo.

Asimismo, aclaró que “los primeros minutos jugamos muy largo, perdimos pelotas fáciles ante un equipo que ataca bien los espacios, que nos dañó. Eran las virtudes del rival, las que aprovechó. Nos acomodamos y pudimos sacar un buen resultado. Rescatar el punto nos deja una buena sensación al final, esto es la copa, los cambios entraron bien”.

Pese al 3-3, Colo Colo se vio impreciso y así lo describió el DT: “nuestro juego de confirmó con la reacción del equipo, es difícil hacer tres goles en este torneo, pero debemos corregir, que no nos marquen tres goles, eso da mucha ventaja. Me quedo con la actitud del equipo para rescatar el empate. El equipo hizo un esfuerzo enorme para revertir un partido. Perder un partido 2-0 en veinte minutos se hace complicado revertirlo, el equipo reaccionó y aprovechó las que tuvo”.