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    La dura queja de Garnero: “La complicación no fue el juego, fue que un error gravísimo del juez nos dejó con uno menos”

    La igualdad en el Ester Roa no dejó contento al adiestrador cruzado, el cual disparó contra el juez Mario Salvo tras el encuentro ante Universidad de Concepción.

    Jorge SánchezPor 
    Jorge Sánchez
    Salas fue expulsado en la UC y eso desató los reclamos de Garnero. Foto: Eduardo Fortes/Photosport. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Se jugaba la primera media hora del partido entre Universidad de Concepción y Universidad Católica, por la Copa de la Liga, y se produce la jugada más polémica del compromiso: Agustín Urzi y José Ignacio Salas se calientan, se empujan y se insultan en un lateral y ambos son merecedores de la tarjeta amarilla por el juez Mario Salvo.

    Esa historia tendría más desarrollo. La pelota vuelve a rodar y Salas pisa a Urzi y se gana la segunda amarilla, por lo que los cruzados se quedan con 10 hombres y con largo tiempo por delante para intentar mantener la ventaja que llevaban hasta entonces (ganaban por 2-1). La lluvia, una cancha mojada y con pasto blanco hizo más compleja la faena para la visita.

    Algo que finalmente no consiguieron. David Retamal igualó el marcador a los 81 minutos y ambos conjuntos estudiantiles repartieron puntos y dejaron a Ñublense como único puntero del grupo B. El accionar de Salvo indignó al entrenador de los cruzados, Daniel Garnero.

    “La jugada de la infracción si está bien amonestado, en la anterior no hizo nada y el arbitro lo amonestó. ¿Por qué? Nos dejó con un jugador menos porque quiso", lanzó el adiestrador del equipo de Las Condes en el micrófono de TNT Sports.

    No conforme con ello, Garnero insistió y aseguró que “con 10 en el fútbol de hoy, donde se aprovechan los espacios, una cancha blanda, nos costó. Quizás nos faltó hacer transiciones para generar en ataque, pero nos estábamos defendiendo bien. La complicación del juego no fue ni en el planteo ni en el rival, fue porque nos quedamos con uno menos por un error gravísimo del árbitro”.

    Desde la vereda cruzada, no quedaron conformes con el trabajo del cuerpo arbitral. Más allá de la expulsión de Salas, están los cobros de los penales. En la UC se reclamó un eventual segundo penal por falta sobre Rossel, después del primero que se cobró tras la intervención del VAR. Por cierto, también está el cobro de la pena máxima por la supuesta falta de Cuevas a Fuentealba, en la parte final. Salvo chequeó la acción y mantuvo su decisión (al mando del VAR estaba Matías Assadi, hermano del futbolista de la U Lucas Assadi).

    De todas formas, el estratega argentino de Católica quedó conforme con el juego mostrado por sus pupilos, los cuales en su mayoría eran suplentes, pues este miércoles 6 de mayo recibe a Cruzeiro por un duelo clave en su aspiración de clasificar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores.

    “El equipo, con sus limitaciones por tener uno menos... hicimos un partido de mucha entrega, la cancha estaba muy rápida para tener esa precisión y poder generar más situaciones. Pero muy satisfecho con lo que hizo el equipo”, concluyó Garnero.

    Mira la expulsión que enfureció a Garnero:

    Más sobre:Universidad CatólicaUCCopa de la LigaUniversidad de ConcepciónDaniel GarneroMario Salvo

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