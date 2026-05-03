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    EN VIVO

    En vivo: Universidad Católica enfrenta a Universidad de Concepción en partido clave por la Copa de la Liga

    Ambos conjuntos estudiantiles deben ganar si quieren pelearle a Ñublense el primer lugar de su grupo y avanzar a semifinales del nuevo torneo local. Sigue aquí todos los detalles del partido.

    Las universidades se juegan su chance en la Copa de la Liga. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Actualiza el relato

    U. Concepción 1-2 U. Católica

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    Termina el primer tiempo

    Los buenos momentos de la UC le permitieron dar vuelta el marcador. Pero deberá sostener el marcador con 10 hombres en el segundo tiempo.

    Tarjeta Amarilla

    43′. Rossel es amonestado en la UC por simular una falta.

    Católica queda con 10

    31′. Salas llega tarde al balón. Pisa a Urzi y en menos de un minuto recibe la segunda amarilla y es expulsado.

    Tarjeta Amarilla

    30′. Urzi y Salas son amonestados en el local y la visita por empujarse e insultarse tras la disputa del balón.

    El segundo gol de Católica

    28′. Palavecino ejecuta un tiro libre. Sanhueza da rebote. Corral le mete un derechazo y a celebrar.

    Goooooooooooool de la UC

    Tarjeta Amarilla

    26′. Mater es amonestado en el Campanil por falta sobre Palavecino.

    Lo tuvo la UC

    25′. Le queda la pelota a González. En el área. Le pega horrible. Elevado.

    Cabezazo

    22′. Retamal le gana a la defensa cruzada. Melo evita el gol del Campanil.

    Tiro libre

    20′. Urzi le pega al primer palo y llega bien Melo para evitar el segundo de los locales.

    Remate del local

    13′. Díaz le pega cruzado. Ataja Melo.

    El empate cruzado

    12′. Palavecino la pone junto al palo izquierdo y aunque Sanhueza adivina el lado, no llega a ese balón.

    Goooooooooooooool de la UC

    Penal y amarilla

    10′. Tras la revisión, se determina pena máxima para los locales y tarjeta para Osvaldo González. También amonestaron a Waterman por reclamos.

    VAR

    9′. Se revisa un posible penal para la UC por falta sobre Rossel.

    El gol del Campanil

    3′. Gran habilitación de Fuentealba y Urzi controla y define con un globito ante la salida del portero cruzado.

    Goooooool de la U. de Concepción

    Comienza el partido

    Las universidades van por los tres puntos en la Copa de la Liga.

    El 11 de la Universidad de Concepción

    La formación joven de la UC

    Ñublense es puntero

    Los chillanejos le ganaron a Cobresal y son líderes del grupo B con 10 unidades. Católica tiene 6, la U de Conce posee 3 y último están los mineros, ya eliminados, con 1.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Copa de la LigaUniversidad CatólicaUCCruzadosUniversidad de ConcepciónUdeCUniversidad de Concepción vs Universidad CatólicaFútbolFútbol en vivoMinuto a Minuto

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