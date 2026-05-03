En vivo: Universidad Católica enfrenta a Universidad de Concepción en partido clave por la Copa de la Liga
Ambos conjuntos estudiantiles deben ganar si quieren pelearle a Ñublense el primer lugar de su grupo y avanzar a semifinales del nuevo torneo local. Sigue aquí todos los detalles del partido.
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U. Concepción 1-2 U. Católica
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Termina el primer tiempo
Los buenos momentos de la UC le permitieron dar vuelta el marcador. Pero deberá sostener el marcador con 10 hombres en el segundo tiempo.
Tarjeta Amarilla
43′. Rossel es amonestado en la UC por simular una falta.
Católica queda con 10
31′. Salas llega tarde al balón. Pisa a Urzi y en menos de un minuto recibe la segunda amarilla y es expulsado.
Tarjeta Amarilla
30′. Urzi y Salas son amonestados en el local y la visita por empujarse e insultarse tras la disputa del balón.
El segundo gol de Católica
28′. Palavecino ejecuta un tiro libre. Sanhueza da rebote. Corral le mete un derechazo y a celebrar.
Goooooooooooool de la UC
Tarjeta Amarilla
26′. Mater es amonestado en el Campanil por falta sobre Palavecino.
Lo tuvo la UC
25′. Le queda la pelota a González. En el área. Le pega horrible. Elevado.
Cabezazo
22′. Retamal le gana a la defensa cruzada. Melo evita el gol del Campanil.
Tiro libre
20′. Urzi le pega al primer palo y llega bien Melo para evitar el segundo de los locales.
Remate del local
13′. Díaz le pega cruzado. Ataja Melo.
El empate cruzado
12′. Palavecino la pone junto al palo izquierdo y aunque Sanhueza adivina el lado, no llega a ese balón.
Goooooooooooooool de la UC
Penal y amarilla
10′. Tras la revisión, se determina pena máxima para los locales y tarjeta para Osvaldo González. También amonestaron a Waterman por reclamos.
VAR
9′. Se revisa un posible penal para la UC por falta sobre Rossel.
El gol del Campanil
3′. Gran habilitación de Fuentealba y Urzi controla y define con un globito ante la salida del portero cruzado.
Goooooool de la U. de Concepción
Comienza el partido
Las universidades van por los tres puntos en la Copa de la Liga.
El 11 de la Universidad de Concepción
La formación joven de la UC
Ñublense es puntero
Los chillanejos le ganaron a Cobresal y son líderes del grupo B con 10 unidades. Católica tiene 6, la U de Conce posee 3 y último están los mineros, ya eliminados, con 1.
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