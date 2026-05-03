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    Manchester United le gana el clásico al Liverpool en un partidazo y vuelve a la Champions luego de tres años de ausencia

    En un duelo plagado de goles, los mancunianos se impusieron por 3-2 al elenco de Merseyside y timbraron su clasificación a la próxima edición de la Orejona. Los de Arne Slot, por su lado, buscarán el boleto en las últimas jornadas.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González

    Siempre se dice que los clásicos son un partido especial, sobre todo por el componente pasional y anímico que carga un partido de esa envergadura. Con ello, se podría decir que lo que estaba en juego en el duelo entre Manchester United y Liverpool sí contaba con todos los condimentos posibles para construir una atmósfera de expectación: no solo se disputaba el choque entre los colosos de Inglaterra, sino que un boleto directo a la próxima UEFA Champions League.

    Y el pase rumbo a la Orejona de la temporada 2026/27 acabó siendo para los Diablos Rojos. Con un triunfo por 3-2 en Old Trafford, el equipo que dirige Michael Carrick aseguró su presencia en la cita europea de forma matemática a falta de 3 jornadas para el término de la Premier League. El elenco de Arne Slot, en tanto, deberá buscar la clasificación en las fechas restantes.

    Un clásico lleno de goles

    Un frenético partido se vivió en el Teatro de los Sueños, en el que prácticamente no hubo respiro para ninguno de los dos equipos. En la primera mitad, por ejemplo, el United pasó la aplanadora con los Reds y rápidamente sacó diferencias que inclinaron la balanza.

    En 15 minutos los mancunianos ya ganaban por 2-0, gracias a las anotaciones de Matheus Cunha y Benjamin Sesko. Fue una ráfaga ofensiva de los locales que, a través de asociaciones rápidas, llegaron con peligro en varios contraataques. El tanto del brasileño llegó tras un remate mordido en una pelota parada, mientras que la cifra del esloveno se produjo tras un rebote del portero Freddie Woodman. En dicha jugada, Bruno Fernandes empató el récord de 20 asistencias en una temporada de Premier League, igualando a Thierry Henry y Kevin De Bruyne.

    En contraparte, el segundo tiempo fue para la visita. Al menos hasta bien entrado en partido. Y es que Dominik Szoboszlai no tardó nada en descontar el marcador. El húngaro robó un balón en la mitad de la cancha, eludió varios rivales y anotó a los 47′.

    El segundo gol también llegó por un error del United en salida, esta vez por parte del golero Senne Lammens. El meta belga intentó tocar hacia el centro con un compañero, pero se la entregó en bandeja al ataque del Liverpool, que encontró a Cody Gakpo como finalizador. El neerlandés definió con el arco a merced al 56′.

    Sin embargo, cuando el empate parecía sellarse, acabó llegando el desequilibrio final (76′). En un despeje deficiente, la zaga de los Reds le dejó servido el remate a Kobbie Mainoo. El joven volante inglés arremetió por el centro y la ajustó bien pegada al poste, dejando sin reacción al arquero rival.

    De esta manera, el Manchester United llegó a los 64 puntos y certificó su retorno a la Champions tras tres años de ausencia. El Liverpool, por su lado, debe ganar un partido más de los tres que restan y esperar un tropiezo de Bournemouth. De todas formas, los de Merseyside ya tienen bastante encaminada la clasificación.

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