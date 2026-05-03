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    OPEP+ anuncia aumento de producción de petróleo desde junio pese a bloqueo en Ormuz

    En un comunicado conjunto, los países señalaron que este ajuste se suma al aumento previamente anunciado en abril, de 206.000 barriles diarios.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    OPEP+ anuncia aumento de producción de petróleo desde junio pese a bloqueo en Ormuz

    La alianza OPEP+ anunció un nuevo incremento en su producción de crudo a partir de junio de 2026, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y restricciones en el comercio energético global.

    Tras una reunión telemática realizada días después de la salida de Emiratos Árabes Unidos del bloque, Arabia Saudí, Irak, Kuwait y Argelia —miembros de la OPEP— junto a Rusia, Omán y Kazajistán, informaron que elevarán el bombeo en 188.000 barriles diarios (bd).

    En un comunicado conjunto, los países señalaron que este ajuste se suma al aumento previamente anunciado en abril, de 206.000 barriles diarios, lo que —afirman— “reafirma su compromiso con la estabilidad del mercado”.

    OPEP+ anuncia aumento de producción de petróleo desde junio pese a bloqueo en Ormuz

    Apuesta por la estabilidad del mercado

    Desde la alianza indicaron que continuarán monitoreando de cerca la evolución del mercado energético internacional.

    “Los países seguirán supervisando y evaluando de cerca las condiciones del mercado, en sus esfuerzos continuos por apoyar la estabilidad del mismo”, señalaron en la declaración.

    La decisión busca dar señales de control frente a la volatilidad del precio del petróleo, en medio de un escenario internacional tensionado por conflictos y restricciones logísticas.

    OPEP+ anuncia aumento de producción de petróleo desde junio pese a bloqueo en Ormuz

    Pese al anuncio, el aumento de producción enfrenta un obstáculo clave: el bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas de transporte de petróleo a nivel mundial.

    El conflicto no resuelto entre Irán y Estados Unidos ha impedido que parte importante del crudo producido por países del Golfo Pérsico pueda ser exportado, lo que limita el impacto real de la medida.

    De esta forma, aunque el incremento en la producción es significativo en términos formales, su efecto en los mercados internacionales podría ser acotado mientras persistan las restricciones en este paso estratégico.

    OPEP+ anuncia aumento de producción de petróleo desde junio pese a bloqueo en Ormuz
    Más sobre:OPEPPetróleoEstrecho de OrmuzEuropaMedio OrienteIrán

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