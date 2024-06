Con US$ 7 millones en caja: el ambicioso plan de Aníbal Mosa que busca instalar a Colo Colo en la cima de América

Colo Colo sueña en grande. Se ganó ese derecho después de conseguir una angustiosa clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores y romper un maleficio que se arrastraba por seis años. Además, en el Cacique ilusiona el sorteo que los emparejó junto a Junior de Barranquilla, en un lado del cuadro donde después aparecen River Plate y Talleres de Córdoba.

Con este escenario, se abre el apetito en la institución. Y fue el propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien tras conocer el resultado del sorteo, se comprometió con la fanaticada. “A los hinchas les digo que estén tranquilos, que vengan a apoyar al equipo, que vamos a trabajar por reforzarlo de la mejor manera; estamos trabajando en eso”, anticipó.

Si bien todavía no se discuten en el directorio los nombres para reforzar al equipo para el segundo semestre, el puertomontino sabe que se necesita inyectar jerarquía y calidad para hacer frente al desafío internacional. Eso sí, el primer desafío es mantener a todas figuras. Es el caso de Alan Saldivia, de Maximiliano Falcón y del arquero Brayan Cortés, piezas claves en la campaña. En caso de que se venda a alguno de los zagueros, los albos irán por otro defensa, aprovechando la opción de abrir un cuarto cupo por una venta superior a US$ 250.000, como señalan las bases del Torneo Nacional.

Por ahora, las piezas urgentes a reforzar son las de un lateral derecho, un volante creativo y un delantero. Sobre los nombres que debiesen llegar a Macul, todos han manifestado su opinión. La semana pasada, el gerente deportivo Daniel Morón se rendía a los pies de Luciano Cabral, la figura excluyente de Coquimbo Unido. “Ha sido sobresaliente dentro de esta parte del campeonato. Es un jugador atractivo no solo para mí, sino también para otros que tienen mi cargo. A muchos les gustaría tenerlo en su equipo”, adelantó. El talentoso creativo se acerca al Monumental.

Otro nombre que ha sonado es el de Gary Medel, quien ha ido perdiendo el protagonismo en Vasco da Gama, en medio de una profunda crisis deportiva del equipo de Río. Y, precisamente, su amigo Arturo Vidal se ilusiona con poder sumar al Pitbull. “No sé si llegue, ojalá que llegara el Gary. Seríamos un equipazo”, lanzó el King durante una transmisión de Twitch.

“No me meto en eso, hay que dejárselo al profe (Jorge Almirón), el profe sabe mucho. Por esa parte hay que estar tranquilos, seguramente los que lleguen nos van a hacer crecer más como equipo”, también sostuvo, para luego añadir: “Ya los debe tener mirados (a los refuerzos), le tengo pura fe al profe que los va a elegir bien”.

El propio DT tras conseguir la clasificación dejó en claro cuáles son sus deseos. “Veremos cómo se abren las posibilidades, pasando a esta instancia se ve de otra manera. El club toma otra determinación, hay que invertir, supongo que sí, para mejorar lo que se viene haciendo. La gente se ilusiona y nosotros también. Queremos participar bien, eso genera jerarquía, y los jugadores se jerarquizan con mejores jugadores, de experiencia”, comentó en diálogo con ESPN.

Varios nombres han sido sondeados o acercados. Algunos de renombre, como el argentino Eduardo Salvio, también delanteros como Rodrigo Holgado o Gabriel Ávalos y figuras del medio local, como Felipe Loyola. No obstante, ninguno de esos nombres ha llegado todavía a la discusión del directorio, por lo que todavía falta tiempo para concretar con alguno de ellos.

Millonarias cifras

A diferencia de la anterior gestión de Aníbal Mosa, donde debió enfrentar la pandemia, la imposibilidad de recibir gente en el estadio y un millonario pago a los jugadores que habían sido enviados al Seguro de Cesantía, la concesionaria hoy maneja números mucho más sanos y la actuación del equipo durante la competencia le ha permitido generar suculentos ingresos, que han mejorado el siempre estrecho escenario económico.

Por ejemplo, el solo hecho de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores le significa al Cacique recibir US$ 1.250.000, que se sumarán a los US$ 3 millones que ya obtuvo por los tres partidos de local; el bono por partido ganado de US$ 330.000 en la fase grupal; y el US$ 1,1 millón por superar las dos rondas anteriores. Es decir, US$ 5.680.000, sin contar los montos percibidos por recaudación en esos encuentros, por lo que fácilmente esa cifra se empina por los US$ 7 millones.

Por otro lado, también la concesionaria mira de reojo el inminente acuerdo por la salida de Juan Martín Lucero, lo que reportaría otro par de millones de dólares a los que pueden echar mano para la inversión en nuevas caras para el plantel.

De este modo, una parte importante de esas cantidades ya se proyecta para sumar refuerzos. La consigna es apostar en grande para dar el esperado salto internacional. Sin embargo, todavía restan conversaciones en el directorio para fijar las condiciones específicas de esa inversión que buscará darle a Jorge Almirón las garantías de contar con un plantel que le permita ilusionarse en la Libertadores y que también le sirva para pelear con más holgura el Campeonato Nacional. No obstante, la mesa espera que ese plan sea responsable y consecuente financieramente.

Se juega el año en agosto

Más allá del desafío internacional, en Colo Colo asumen la importantancia de reforzarse para no ceder terreno en ninguno de los frentes. En el Torneo Nacional, el Cacique está a cino unidades del líder, Universidad de Chile.

En agosto, de momento, el elenco que conduce Jorge Almirón se jugará gran parte del año. Su calendario de partidos se iniciará el 4 de agosto frente a Huachipato, en Talcahuano. Una semana después visitará a Universidad de Chile, en otro Superclásico del fútbol chileno, que se jugará en el Nacional. Casi tres días después, el Cacique recibirá a Junior de Barranquilla, en el duelo válido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Casi cinco días después, los albos recibirán a Coquimbo Unido (18), uno de los líderes del Torneo Nacional. Tres días después, el elenco de Macul viajará a Barranquilla para cerrar la llave frente a Junior, en Colombia. Este último trayecto ya es una preocupación en Macul. “En esta de la competencia no hay rivales fáciles. Salió primero en su grupo y nosotros estamos con toda la fuerza y la energía para afrontar un viaje largo a Barranquilla”, dijo el funcionario de Blanco y Negro.