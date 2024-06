¿Por qué Alexis Sánchez sí y Felipe Loyola no?: la explicación para la polémica decisión de Ricardo Gareca en la Roja

Huachipato se juega la vida en la Copa Libertadores. Este martes, los acereros recibirán a Gremio, el estadio que ahora lleva el mismo nombre que el club, en un encuentro que definirá su futuro en el principal torneo de clubes a nivel continental. Un triunfo les daría la clasificación a los dirigidos de Francisco Troncoso, quienes se adjudicarían el grupo C. Otro resultado los pondría a depender de una combinación de resultados. Los brasileños aún deben recibir al eliminado Estudiantes de La Plata en Porto Alegre.

El equipo de la usina presentará una baja sensible: el lateral Felipe Loyola. El carrilero forma parte de los convocados por Ricardo Gareca para el encuentro amistoso frente a Paraguay y se entrena con la Roja en Juan Pinto Durán. Los siderúrgicos recibieron un rotundo ‘no’ a la posibilidad de utilizarle frente a los gaúchos, un partido oficial y determinante para el futuro del club e, incluso, para la imagen del fútbol chileno. Y ahí, paralelamente, se establece la disyuntiva: Alexis Sánchez, la gran figura de la Selección, se podrá integrar el jueves, pese a está de vacaciones después de terminar su campaña en el Inter de Milán. “Hay jugadores que tienen privilegios y otros no. ¿Por qué Alexis Sánchez está de vacaciones y llega el jueves, y Felipe Loyola que juega el martes, no lo dejan en Huachipato?”, cuestionó, abiertamente, Johnny Herrera en el programa Todos Somos Técnicos, de TNT Sports.

La explicación

La explicación inicial para que Loyola esté entrenando en Juan Pinto Durán y no alistándose para jugar un encuentro clave en Talcahuano radica en un principio establecido por el propio entrenador: la prioridad que debe tener la Roja sobre cualquier tipo de compromiso. “El técnico citó a los jugadores ayer y no hay excepciones”, establecen, inicialmente, desde Quilín, donde afirman, además, que los clubes están enterados de la prevalencia de las actividades del combinado nacional.

Alexis Sánchez, en un partido del Inter de Milán.

De ahí en más, hay que poner especial atención en los argumentos que, paralelamente, abordan la ausencia de Sánchez. “Si hay excepción en le caso de Alexis se debe a que esa exención no es para que compitan o jueguen”, precisan. Dicho de otro modo, el cuerpo técnico no autorizó a ningún jugador para competir durante la preparación del choque frente a los guaraníes. Por esa razón, Loyola está en entrenando en Juan Pinto Durán y no concentrado con sus compañeros en Talcahuano a la espera del choque frente los brasileños. Y, en la misma lógica, Sánchez recibió el permiso para sumarse después, aunque en su caso se agrega otro factor importante: la incorporación tardía había sido acordada previamente con el staff de Gareca, considerando el descanso que necesitaba después de una temporada en el Inter de Milán que, si bien no tuvo la estelaridad ni la continuidad a la que aspiraba, igualmente fue exigente.

El enojo acerero

En Huachipato, por cierto, están indignados. Formalmente, esperarán el término del partido ante Gremio para entregar una referencia oficial respecto de la imposibilidad de contar con una de sus principales figuras, en un encuentro determinante para las aspiraciones económicas y deportivas de la institución. En ese contexto, la molestia toca incluso a otro jugador de la Roja. “A Loyola lo sacan de Huachipato para que esté dando vueltas a la cancha en Pinto Durán”, sostienen en el club de la usina.

De hecho, intentan explicarse la rigidez de Gareca, asumiendo que en la ANFP existía la voluntad de permitir que Loyola se sumara después del choque ante los brasileños. “Seguramente, no quiere generar el precedente para que después tenga que liberar a cualquier jugador”, teorizan a nivel extraoficial. Luego, culpan a la carencia de una política definida en términos de la relación entre la Roja y los clubes respecto de la cesión de jugadores y hasta critican el ascendente de Marko Biskupovic para resolver un conflicto que, ciertamente, parecía predecible, aunque, en la práctica, se produjo por los contratiempos que vivió Gremio a propósito de las inundaciones en Porto Alegre, que redundaron en la reprogramación de su agenda en la Copa Libertadores.