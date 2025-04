Lionel Messi se queda sin guardaespaldas: la MLS prohíbe la presencia de Yassine Cheuko en las canchas

La llegada de Lionel Messi a la Major League Soccer fue toda una revolución. El ahora atacante del Inter Miami desató la locura en su llegada a la liga estadounidense.

Por lo mismo, una serie de fanáticos comenzaron a ingresar a la cancha con el fin de obtener un video, una fotografía o simplemente un saludo del exBarcelona.

Ante aquello, el argentino debió recurrir a un guardaespaldas personal y el escogido fue Yassine Cheuko. Nacido en California y con descendencia musulmana, Cheuko es un exmiembro de los Navy Seals que combina su experiencia militar con un entrenamiento intenso y casi diario de artes marciales, a cargo de Luan Aguirre, peleador y entrenador de Muay Thai.

Desde entonces fue común verlo recorrer el borde de la cancha para estar cerca de Leo e irrumpir en el caso de que algún hincha intentara llegar a él. Claro que esta situación ya no será permitida por la MLS.

La restricción

Fue el propio Cheuko quien explicó a través de una entrevista en House of Highlights su actual situación. “No me quieren en el terreno de juego”, reveló sin dar detalles de la forma en la que se lo hicieron saber.

“Yo estuve en Europa trabajando siete años para la Ligue 1 y la Champions League, y solo seis personas invadieron la cancha. Llegué a Estados Unidos y en 20 meses de trabajo ya se han metido 16 personas. Existe un enorme problema aquí, yo no soy el problema, déjenme ayudar a Messi”, pidió durante la entrevista.

A pesar de esto, Cheuko aclaró que está dispuesto a colaborar con la MLS y la Concacaf para mejorar la seguridad en los estadios, su máxima preocupación. “Amo la MLS y a la Concacaf, pero tenemos que trabajar juntos. Me encanta ayudar, yo no soy mejor que nadie, pero tengo una gran experiencia en Europa. Está bien, entiendo la decisión de ellos, pero creo que podríamos hacer algo mejor”, declaró.

¿Quién es Yassine Cheuko?

Yassine Cheuko es un exsoldado del ejército de Estados Unidos con diferentes experiencias bélicas. En 2001, por ejemplo, combatió en Irak y Afganistán como Navy Seal, la principal fuerza de operaciones de la Armada del país norteamericano.

Además, cuenta con una basta maestría en deportes de contacto. Es un experto en artes marciales mixtas, taekwondo y boxeo. De hecho, es profesor de estas dos últimas y ha participado en varios combates de MMA, según señaló el medio Miami Diario.

Cheuko se transformó en una figura mediática por su constante seguimiento a Messi, incluso en medio de los partidos. Esto lo ha llevado a ingresar al campo en pleno desarrollo de un cotejo para evitar que algún fanático se le acerque al rosarino. Además, ha sido visto custodiando las compras del jugador junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos en el supermercado.

Además, según consignaron algunos medios estadounidenses, el exsoldado cuenta con un equipo de más de 50 personas que se encargan de monitorear la vida del futbolista y de su familia. Él, principalmente, es el encargado de estar en todo momento con el argentino, mientras que otros miembros se responsabilizan por el resto de su parentela.

Su repentina fama lo ha llevado a aumentar considerablemente sus seguidores en Instagram, donde comparte diferentes registros audiovisuales de sus peleas y entrenamientos.