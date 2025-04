Tras cuatro años de ausencia: la U alista su ansiado regreso a la Copa Libertadores para enfrentar al poderoso Botafogo

Universidad de Chile prepara los últimos detalles para su ansiado regreso a la Copa Libertadores. En la temporada 2024 debieron resignarse a perder el título contra Colo Colo en las últimas fechas del campeonato. No obstante, el subcampeonato les permitió inscribirse una vez más en el máximo torneo de clubes del continente.

Claro que para volver a esta competencia la U y sus hinchas debieron esperar un largo tiempo. La última vez que los laicos fueron parte de la Libertadores fue en la edición 2021, accediendo como Chile 3 luego de finalizar la temporada en la tercera posición de la tabla.

Así, U. de Chile comenzó su actuación desde la Fase 2 del torneo, enfrentando a San Lorenzo. En el duelo de ida disputado en el Estadio Nacional, Ángelo Henríquez puso la ventaja para los estudiantiles en el minuto 76′. Sin embargo, los festejos duraron poco, pues dos minutos más tarde Franco Di Santo marcó el 1-1 definitivo.

En la revancha, la U no pudo ante la superioridad de su rival. Di Santo (13′) y Ángel Romero (59′), fueron los encargados de sellar el triunfo pro 2-0 en el estadio Nuevo Gasómetro de Buenos Aires, acabando con la ilusión de ingresar a los grupos.

Lejos de las copas

Con la eliminación ya concretada, los esfuerzos de la dirigencia estudiantil se fueron en volver a pelear en la zona alta de la tabla para volver a un certamen internacional. Si bien esta era la idea, la realidad reflejó varios problemas.

Buscando la clasificación a la edición de 2022, la U terminó muy lejos de la zona alta de la tabla, finalizando en la 13° ubicación. Al año siguiente estuvieron a punto de volver al panorama internacional tras acabar en el noveno puesto, a solo un punto de meterse en la Copa Sudamericana.

Ya en 2024 el objetivo se logró. Con una buena campaña en el inicio, la U se transformó en uno de los serios candidatos para llevarse el título. Sin embargo, en las últimas fechas debieron presenciar la arremetida de Colo Colo, conjunto que acabó celebrando una nueva estrella y dejó a los azules con gusto a poco, consiguiendo el paso directo a los grupos como consuelo.

De hecho, la última vez que los universitarios habían alcanzado el paso a esta instancia fue en 2018, después de quedarse con el título del Clausura 2017. En ese entonces acabaron en el último lugar del Grupo E, en el que también estaban Cruzeiro, Vasco da Gama y Racing Club, con solo cinco puntos: un triunfo, dos empates y tres caídas.

Una nueva esperanza

Leandro Fernández es una de las esperanzas de gol en la U por la Copa Libertadores. Foto: Photosport.

En la previa del duelo que se desarrollará este miércoles en el Estadio Nacional, Leandro Fernández tomó la palabra para referirse al cruce contra Botafogo, actual campeón defensor de la Copa Libertadores que cuenta con Igor Jesús, Alex Telles, Jefferson Savarino y Alexander Barboza como algunos de los jugadores que fueron parte del último equipo campeón.

Por cierto, las únicas bajas del conjunto brasileño son el defensa Bastos, que sigue con tratamiento completo tras recuperarse de una lesión en el muslo izquierdo, y el volante ofensivo venezolano Jefferson Savarino.

“Imagino un partido lindo, de ida y vuelta, con dos equipos que proponen, que tienen buenos planteles y ojalá que podamos hacer un buen papel, un buen partido colectivamente, para dejar los puntos en casa”, comenzó señalando el delantero.

También se refirió a la amplia diferencia presupuestaria de los planteles que se enfrentarán. “Es algo más que nada de la burocracia del fútbol, después son once contra once dentro de la cancha y ahí se verá reflejado el trabajo de cada uno y cómo se preparó. Sé que Botafogo viene con menos gente de cuando fue campeón, pero no deja de ser un rival difícil y con mucha trascendencia internacional”, sostuvo.

En cuanto a la falta de gol que presenta el elenco de Gustavo Álvarez, indicó que “estamos llegando bastante, pero tenemos poca efectividad y es algo que debemos mejorar tanto individualmente como colectivamente, pero si son defensores de experiencia, pero en la Copa son todos así y ojalá lo podamos sobrellevar bien dentro del partido para poder marcar”.

Por último, dio luces de la forma en la que saldrán en búsqueda de los resultados. “Ir partido a partido, tratar de sumar en casa y después, tratar de llegar lo más alto posible. Creo que tenemos plantel para ir fase a fase, pero ahora hay que trabajar este partido para dejar los puntos en casa”.

¿Cuándo juega la U y quién lo transmite?

Universidad de Chile recibe a Botafogo este miércoles 2 de abril, a las 21:30 horas, en el Estadio Nacional. Este partido será transmitido a través de la señal de ESPN en Disney+ Premium.