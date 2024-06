Ricardo Gareca descarta tres protagonistas para el ensayo frente a Paraguay y avisa citación por urgencia

Ricardo Gareca abre la conferencia de prensa previa al choque entre la Selección y Paraguay con un anuncio. “Van evolucionando bien los muchachos con algunas molestias. Nada de gravedad, me ha manifestado el departamento médico. Esperamos la evolución. No necesitamos apurar a nadie. Posiblemente, nos cubramos. (Benjamín) Kusevic ha sido llamado”, dice el Tigre, apenas como primera referencia.

Más tarde, aclarará el panorama. En rigor, ante los guaraníes serán tres las ausencias. “Todo lo que es, es para el partido con Paraguay. Ahora nos cubrimos para el partido con Paraguay, que no contaremos con Maripán y Paulo Díaz. Post partido veremos lo de la Copa América. Cualquiera puede salir o entrar. Una vez que tenga un parte médico de en qué estados están los muchachos, vamos a proceder para que lo más rápido posible haya una lista”, explica después. También descarta a Darío Osorio del apronte. “Es muy alta la valoración que tenemos de Osorio. Está triunfando en un país difícil, un idioma complicado. Las grandes figuras la usan como un salto. Ha ganado campeonato. Para el partido, preferimos no arriesgarlo. Está muy bien. De acuerdo a los que nos transmite, está con muchas ganas”, sostiene respecto de la figura del Midtjylland.

Aclaraciones

El tono del Tigre es conciliador, incluso cuando tiene que hablar respecto de la primera polémica que tuvo que afrontar en su gestión: la decisión de no facilitarle a Felipe Loyola a Huachipato para la Copa Libertadores mientras, paralelamente, Alexis Sánchez disfrutaba sus vacaciones, sumándose más tarde a los entrenamientos. “Son dos cosas diferentes Loyola y Sánchez. Uno termina la temporada. Me llamó el presidente, hablé con el presidente. Le expliqué la situación y se las explico a ustedes, porque me llegaron versiones de que estaba medio confusa. Si yo llego a un acuerdo con la federación y tengo una semana de trabajo previa a la fecha FIFA, que fue lo que hice antes en Perú y los equipos locales están en competencia, priorizo que jueguen. Si yo tengo un día para que lleguen, la prioridad es la Selección. Si bien no me gustan las cosas terminantes, una concesión abre puertas para cualquier tipo de concesión. Como es fecha FIFA y ya nosotros optamos por trabajar y vemos que la prioridad es la Selección. En el caso de Alexis, termina la temporada, vemos la recuperación el descanso. Hubo jugadores que empezaron el 3, el 4 y él el 6. Si los jugadores lo piden y no hay peligro de que pueda perder forma, no hay ningún tipo de inconvenientes”, sentencia.

Luego, aborda aspectos relacionados con su metodología, como a modo de introducción de la referencia a la ausencia de jugadores emblemáticos, como Arturo Vidal y Gary Medel. “Se les ha pasado un plan de trabajo. Hay muchachos del medio local que están trabajando. Hay algunos que se les ha pasado un plan de trabajo en caso de que puedan ser incorporados. Somos de la idea de que construir algo. Usted, si edifica una casa o edificio, en una hora lo echa abajo. Construirlo llevó años, un tiempo muy importante. Construir es súper difícil. En esa línea me gustaría que nos conocieran. Dentro de las cosas que hablo en privado: jugador que es citado por primera vez en la Selección, nunca es dejado de tener en cuenta. Lo mismo los históricos. Siempre forman parte de la Selección. No es que los vayamos a convocar, pero siempre estarán en el radar nuestro. No queremos desarmar. De ahí que vayamos a cambiar 10 jugadores, es difícil. Para que nos vayamos conociendo. Es difícil construir algo”, enfatiza.

En esa línea, toma como ejemplo a Vidal “Arturo, o jugadores como ellos, las grandes figuras que han despertado la admiración de todos, siempre tienen las puertas abiertas. Es siempre una posibilidad latente y constante. Son jugadores de muchísima experiencia, que tienen tanta que estoy seguro que de tomar una decisión de una nominación, se van a adaptar rápidamente a esto. Distinto es a uno que no tenga experiencia, que queramos conocerla”, sostiene. También aprueba la forma en que llegaron Sánchez y Eduardo Vargas, los referentes ofensivos.

Sin reparos

El seleccionador zanja cualquier atisbo de dudas respecto de una eventual disconformidad con la ANFP. “El viaje está bien. Si tengo que hablarle del apoyo, es constante. Es lo que notamos permanentemente”, sentencia. Y, después, procura ser claro. “Lo que se publica es algo en que no me meto. Nunca entro en una polémica con el periodismo, con colegas ni con jugadores. Jamás me permitiría eso. Lo más importante de todo es que tengo un contrato con Chile. Independientemente de algún problema con la federación, que no los tengo, tengo un contrato que voy a respetar hasta las últimas consecuencias deportiva y financieramente. El compromiso es absoluto”, afirma.

Gareca, en la conferencia que ofreció en el Estadio Nacional (Foto: Photosport)

Prefiere, por cierto, centrarse en lo futbolístico. “Es importante que se identifique a qué juega Chile. Es algo preponderante. El fútbol es muy cambiante. Uno a veces domina y es dominado. Lo ideal es dominar, claro. Quiero lo que ustedes vieron, lo de Chile en los mejores momentos”, acota.

También aborda su decisión de optar por una nómina acotada. “Son metodologías. Nadie tiene la verdad. También he citado más. Me interesa verlos directamente, que tengan continuidad. A veces se da la fatalidad de alguna molestia. También me sirve ver algunos juveniles, que vengan a participar con nosotros. Forma parte de un todo. Contemplamos que la calidad del trabajo esté bastante parejo. Que no queden tantos jugadores afuera cuando hacemos fútbol formal. En este momento, elegimos eso”, precisa. La formación para el duelo ante la Albirroja se las transmitirá a los jugadores en las primeras horas del martes. “Todavía no doy el equipo. Mañana tenemos un entrenamiento. Nos gusta movernos el día del partido. Voy a ver cómo amanecen”, explica.

El grupo y Pellegrini

Gareca aborda la complejidad del grupo que tendrá a Chile frente a Argentina, Perú y Canadá. “Es un grupo complicado. Perú viene metiéndose siempre. Argentina es el último campeón. Canadá le empató a Francia. Ninguno de los cuatro tiene nada asegurado. Lógicamente, Argentina es el favorito, pero todos van a tener que lugar por un lugar. Es un grupo bastante cerrado”, sostiene.

También guarda una referencia a la visita de Manuel Pellegrini a Pinto Durán. “Lo de Pellegrini gratifica a todo el mundo. Le tengo un gran respeto. Manifesté públicamente que me gusta lo que veo en sus equipos, cómo se maneja en todo aspecto. Lo vi trabajar en Argentina. Todo eso hizo que sea un técnico o uno de los técnicos que me gusta seguir. Para mí es el mejor técnico chileno y uno de los mejores del mundo. No hablamos tan profundamente. Notó muy ameno el lugar. Le mostré todas las instalaciones. Quedó muy conforme con todo lo que vio. Decidirá él en algún futuro. Es un técnico ideal para Chile, pero hay que ver qué decide, tarde o temprano. Hoy tiene contrato en Europa. Ustedes deben sentirse muy bien representados por lo que ha hecho”, concluye.