Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

El dueño de la plataforma de contenido para adultos OnlyFans, Leonid Radvinsky , falleció a los 43 años tras una enfermedad que mantuvo en reserva durante años.

De acuerdo con información publicada por Reuters, el empresario ucraniano-estadounidense y murió a causa de un cáncer , según confirmó la propia compañía el lunes.

“Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga lucha contra el cáncer”, señaló un portavoz de la plataforma.

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La transformación de OnlyFans

Radvinsky, quien era dueño de OnlyFans a través de su participación mayoritaria en Fenix International, adquirió la firma en 2018 al fundador británico Tim Stokely.

Desde entonces, lideró una transformación radical del negocio: OnlyFans pasó de ser un sitio que inicialmente evitaba contenido explícito a convertirse en un fenómeno global centrado en suscripciones de contenido para adultos.

Bajo su gestión, la plataforma superó los 300 millones de usuarios y alcanzó ingresos anuales por sobre los 1.000 millones de dólares , impulsada por creadores de contenido erótico e influencers.

El modelo de negocio, basado en suscripciones con una comisión cercana al 20%, fue clave en su crecimiento.

La plataforma se expandió considerablemente durante la pandemia, cuando millones de personas recurrieron a internet tanto para consumir como para generar contenido.

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Incertidumbre en la propiedad de la empresa

La muerte del empresario abre ahora interrogantes sobre el futuro de la propiedad de la compañía.

Sus acciones en Fenix estaban depositadas desde 2024 en el fideicomiso LR Fenix , mientras que su patrimonio neto se estimaba en unos 4.700 millones de dólares, según datos de Forbes.

El contexto añade aún más incertidumbre: en enero, Reuters informó que OnlyFans exploraba la venta de una participación mayoritaria a la firma de inversión Architect Capital, en una operación que valoraba la empresa en cerca de 5.500 millones de dólares.

Además de su rol como dueño de OnlyFans, Radvinsky también estaba al frente de Leo, un fondo de capital de riesgo fundado en 2009 y enfocado en inversiones tecnológicas.