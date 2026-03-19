¿Desenmascararon a Banksy, el misterioso artista callejero? Esto se sabe hasta ahora

Durante décadas, la identidad del artista callejero Banksy ha sido uno de los mayores enigmas del mundo del arte contemporáneo.

Sus obras, como “Niña con globo” o “Lanzador de flores”, han aparecido de forma casi mágica en muros de ciudades alrededor del mundo, cargadas de crítica política y social.

Pero ahora, una nueva investigación vuelve a poner en duda ese anonimato cuidadosamente construido, según informó The New York Times.

Basado en una investigación de la agencia de noticias Reuters, el artista podría ser en realidad un hombre británico llamado Robin Gunningham , una teoría que ha circulado por años, pero que ahora suma nuevas evidencias .

¿Desenmascararon a Banksy, el misterioso artista callejero? Esto se sabe hasta ahora

Los antecedentes de Banksy

Banksy surgió de la escena underground del grafiti en Bristol y Londres en las décadas de 1990 y 2000, y rápidamente ganó notoriedad por su estilo distintivo y sus intervenciones urbanas inesperadas.

Con el tiempo, sus obras no solo atrajeron multitudes, sino que también alcanzaron precios millonarios en subastas internacionales.

La hipótesis sobre Gunningham no es nueva. Ya en 2008, el periódico británico The Mail on Sunday apuntó en esa dirección tras entrevistar a personas de su natal Bristol.

Un residente aseguró que el hombre de una fotografía que supuestamente mostraba al artista trabajando era Gunningham .

Sin embargo, el artista nunca ha confirmado ni desmentido estas afirmaciones, y su entorno ha evitado responder públicamente.

Los detalles de la nueva investigación

Lo que cambia ahora son los detalles que aporta Reuters. La investigación incluye documentos policiales y judiciales relacionados con un incidente ocurrido en el año 2000 en Nueva York.

En ese entonces, Gunningham fue arrestado por alterar el orden público tras intervenir una valla publicitaria.

Según los registros, confesó el hecho y firmó una declaración con su nombre, en una dirección que coincide con el lugar donde, según relatos previos, Banksy habría sido detenido mientras realizaba una obra similar .

Además, los documentos sitúan a Gunningham alojado en el Hotel Carlton Arms, un lugar históricamente vinculado a artistas y frecuentado, según diversas fuentes, por el propio Banksy.

La investigación también sugiere que el artista habría cambiado legalmente su nombre a “David Jones”.

Reuters entrevistó a una persona que aseguró que alguien con ese nombre viajó a Ucrania entre octubre y noviembre de 2022.

Obra de Bansky en Ucrania

Poco después, Banksy confirmó la autoría de varios murales en ese país. La coincidencia se vuelve más llamativa al considerar que la fecha de nacimiento de ese “David Jones” coincide con la de Gunningham .

A esto se suma otro elemento: las fechas de viaje de Jones coincidirían con las de Robert Del Naja, fundador de la banda Massive Attack y colaborador cercano de Banksy, lo que ha alimentado aún más las especulaciones.

¿Su identidad afecta el mercado de su arte?

Pese al revuelo, no está claro si esta posible revelación tendrá un impacto real en el mercado del artista.

Acoris Andipa, galerista londinense especializado en su obra, aseguró al NYT que la mayoría de sus clientes “compran el arte por el arte en sí” y que la identidad del creador no es un factor decisivo .

De hecho, el mercado de Banksy ya venía mostrando señales de enfriamiento.

Tras alcanzar un récord de 171,3 millones de dólares en ventas en subastas en 2021, sus cifras cayeron a 13,3 millones en 2025, en línea con una desaceleración general del arte contemporáneo.