9 obras del arquitecto chileno Smiljan Radić, el nuevo ganador del Pritzker 2026. Foto: Estudio Palma

El arquitecto chileno Smiljan Radić fue anunciado este jueves como ganador del Premio Pritzker 2026 , el reconocimiento más prestigioso de la arquitectura a nivel mundial.

El galardón, considerado el “Nobel” de esta disciplina, se entrega anualmente desde 1979 a un arquitecto o arquitecta vivos cuyo trabajo haya tenido un impacto significativo en la práctica arquitectónica global.

“Este premio es una extraña sorpresa y un gran honor. Agradezco sinceramente a la organización del premio Pritzker y al jurado que lo respalda”, señaló Radić tras conocer la noticia.

“Sus edificios parecen temporales, inestables o deliberadamente inacabados –casi al borde de la desaparición–, pero ofrecen un refugio estructurado, optimista y tranquilamente alegre, que abraza la vulnerabilidad como una condición intrínseca de la experiencia vivida ”, señaló el comité del Premio Pritzker al nombrarlo como el ganador número 55 del reconocimiento.

La trayectoria de Radić

Nacido en Santiago en 1965 y nieto de un migrante croata, Radić se tituló de arquitecto en la Pontificia Universidad Católica de Chile y posteriormente cursó estudios de Historia y Estética en el Istituto Universitario di Architettura di Venezia, en Italia.

En 1996 fundó su propia oficina de arquitectura, desde donde desarrolló una obra reconocida por su carácter experimental y por la exploración de materiales, formas y paisajes.

A continuación, 9 obras de Smiljan Radić que marcan su trayectoria que lo llevaron al premio :

Barrio Cívico de Concepción (2000) - Concepción, Chile

Ampliación del Museo Chileno de Arte Precolombino (2014)

Bodega Vik (2014) - Millahue, Chile

Espacio de artes escénicas NAVE (2014) - Santiago, Chile

Teatro Biobío (2018) - Concepción, Chile

Restaurante Mestizo (2007) - Santiago, Chile

Estructura inflable (2023) - Santiago, Chile

Serpentine Pavilion (2014) - Londres, Inglaterra

Tienda Alexander McQueen (2018) - Londres, Inglaterra