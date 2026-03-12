SUSCRÍBETE
    9 obras del arquitecto chileno Smiljan Radić, el nuevo ganador del Pritzker 2026

    Entre sus proyectos más conocidos figuran el restaurante Mestizo en Santiago, la extensión del Museo Chileno de Arte Precolombino y la Bodega VIK, además de colaboraciones internacionales como un proyecto para la tienda de Alexander McQueen en Londres.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    9 obras del arquitecto chileno Smiljan Radić, el nuevo ganador del Pritzker 2026. Foto: Estudio Palma

    El arquitecto chileno Smiljan Radić fue anunciado este jueves como ganador del Premio Pritzker 2026, el reconocimiento más prestigioso de la arquitectura a nivel mundial.

    El galardón, considerado el “Nobel” de esta disciplina, se entrega anualmente desde 1979 a un arquitecto o arquitecta vivos cuyo trabajo haya tenido un impacto significativo en la práctica arquitectónica global.

    “Este premio es una extraña sorpresa y un gran honor. Agradezco sinceramente a la organización del premio Pritzker y al jurado que lo respalda”, señaló Radić tras conocer la noticia.

    “Sus edificios parecen temporales, inestables o deliberadamente inacabados –casi al borde de la desaparición–, pero ofrecen un refugio estructurado, optimista y tranquilamente alegre, que abraza la vulnerabilidad como una condición intrínseca de la experiencia vivida”, señaló el comité del Premio Pritzker al nombrarlo como el ganador número 55 del reconocimiento.

    9 obras del arquitecto chileno Smiljan Radić, el nuevo ganador del Pritzker 2026. Foto: LUCAS ALVARADO / LA TERCERA LUCAS ALVARADO

    La trayectoria de Radić

    Nacido en Santiago en 1965 y nieto de un migrante croata, Radić se tituló de arquitecto en la Pontificia Universidad Católica de Chile y posteriormente cursó estudios de Historia y Estética en el Istituto Universitario di Architettura di Venezia, en Italia.

    En 1996 fundó su propia oficina de arquitectura, desde donde desarrolló una obra reconocida por su carácter experimental y por la exploración de materiales, formas y paisajes.

    A continuación, 9 obras de Smiljan Radić que marcan su trayectoria que lo llevaron al premio:

    Barrio Cívico de Concepción (2000) - Concepción, Chile

    9 obras del arquitecto chileno Smiljan Radić, el nuevo ganador del Pritzker 2026. Foto: Wikipedia

    Ampliación del Museo Chileno de Arte Precolombino (2014)

    9 obras del arquitecto chileno Smiljan Radić, el nuevo ganador del Pritzker 2026. Foto: Estudio Palma

    Bodega Vik (2014) - Millahue, Chile

    9 obras del arquitecto chileno Smiljan Radić, el nuevo ganador del Pritzker 2026. Foto: Estudio Palma

    Espacio de artes escénicas NAVE (2014) - Santiago, Chile

    9 obras del arquitecto chileno Smiljan Radić, el nuevo ganador del Pritzker 2026. Foto: Estudio Palma

    Teatro Biobío (2018) - Concepción, Chile

    9 obras del arquitecto chileno Smiljan Radić, el nuevo ganador del Pritzker 2026. Foto: Estudio Palma

    Restaurante Mestizo (2007) - Santiago, Chile

    9 obras del arquitecto chileno Smiljan Radić, el nuevo ganador del Pritzker 2026

    Estructura inflable (2023) - Santiago, Chile

    9 obras del arquitecto chileno Smiljan Radić, el nuevo ganador del Pritzker 2026. Foto: Estudio Palma Cristobal Palma

    Serpentine Pavilion (2014) - Londres, Inglaterra

    9 obras del arquitecto chileno Smiljan Radić, el nuevo ganador del Pritzker 2026. Foto: Estudio Palma

    Tienda Alexander McQueen (2018) - Londres, Inglaterra

    9 obras del arquitecto chileno Smiljan Radić, el nuevo ganador del Pritzker 2026. Foto: Estudio Palma Cristobal Palma

