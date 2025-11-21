Cómo es el extraño cuadro de Klimt que se convirtió en la obra de arte moderno más cara vendida en una subasta

La primera subasta de Sotheby’s en su nueva sede en el edificio Breuer de Nueva York terminó con la venta de un extraño cuadro de Gustav Klimt, por una cifra histórica de 236,4 millones de dólares.

Con esta subasta, la pintura del austriaco fallecido en 1918 se convirtió en la obra de arte moderno más cara vendida en una subasta , y en la segunda obra de arte más cara subastada.

Se trata de Retrato de Elisabeth Lederer , cuadro elaborado por Klimt entre 1914 y 1916 , el cual muestra a una mujer que luce un brillante vestido blanco, sobre un fondo celeste.

La pieza también se posicionó como la más cara subastada por Sotheby’s, casa especializada que cuenta con más de 280 años de historia.

Salvator Mundi de Leonardo da Vinci figura como la obra más cara vendida en una subasta . Fue vendida por Christie’s en 2017, por una suma de 450 millones de dólares.

La reciente adquisición de Retrato de Elisabeth Lederer llevó a que resalte entre un selecto grupo de obras de arte que se han vendido por más de 100 millones de dólares.

Desnudo reclinado de Amedeo Modigliani, de 1917, fue vendida por 157,2 millones de dólares, mientras que otras creaciones de artistas como Andy Warhol, Francis Bacon y Pablo Picasso también han superado esa cifra.

Cómo fue la subasta de Retrato de Elisabeth Lederer de Gustav Klimt

Al menos seis postores compitieron con ofertas para conseguir el cuadro de Klimt, según informaciones reunidas por el Wall Street Journal.

Finalmente, una persona que se contactó por teléfono consiguió quedarse con Retrato de Elisabeth Lederer, tras una reñida puja de 20 minutos en la que los montos se dispararon en incrementos multimillonarios.

El director ejecutivo de Sotheby’s, Charles Stewart, comentó que más de 25.000 personas acudieron a la galería Breuer desde su inauguración la semana pasada, con el objetivo de apreciar la mencionada obra de Klimt .

“La gente quería tener la oportunidad de ver este cuadro” , aseguró.

Previamente, la obra de Klimt más cara vendida en una subasta era La dama del abanico. Fue adquirida en 2023 por una suma de 108,8 millones de dólares .

Antes de que el cuadro Retrato de Elisabeth Lederer fuese subastado este martes 18 de noviembre, la obra pertenecía al ejecutivo de cosméticos Leonard Lauder, quien falleció en junio de este año .

El heredero de Estée Lauder y su hermano menor, Ronald Lauder, quien hoy tiene 81 años, eran conocidos por ser admiradores de Klimt y por coleccionar arte.