BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cómo es el extraño cuadro de Klimt que se convirtió en la obra de arte moderno más cara vendida en una subasta

    Se trata de Retrato de Elisabeth Lederer, cuadro elaborado por el pintor austriaco entre 1914 y 1916. La reciente adquisición llevó a que resalte entre un selecto grupo de obras de arte que se han vendido por más de 100 millones de dólares. La subasta fue realizada por Sotheby’s en Nueva York.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo es el extraño cuadro de Klimt que se convirtió en la obra de arte moderno más cara vendida en una subasta Sotheby's / Tendencias

    La primera subasta de Sotheby’s en su nueva sede en el edificio Breuer de Nueva York terminó con la venta de un extraño cuadro de Gustav Klimt, por una cifra histórica de 236,4 millones de dólares.

    Con esta subasta, la pintura del austriaco fallecido en 1918 se convirtió en la obra de arte moderno más cara vendida en una subasta, y en la segunda obra de arte más cara subastada.

    Se trata de Retrato de Elisabeth Lederer, cuadro elaborado por Klimt entre 1914 y 1916, el cual muestra a una mujer que luce un brillante vestido blanco, sobre un fondo celeste.

    La pieza también se posicionó como la más cara subastada por Sotheby’s, casa especializada que cuenta con más de 280 años de historia.

    Salvator Mundi de Leonardo da Vinci figura como la obra más cara vendida en una subasta. Fue vendida por Christie’s en 2017, por una suma de 450 millones de dólares.

    La reciente adquisición de Retrato de Elisabeth Lederer llevó a que resalte entre un selecto grupo de obras de arte que se han vendido por más de 100 millones de dólares.

    Desnudo reclinado de Amedeo Modigliani, de 1917, fue vendida por 157,2 millones de dólares, mientras que otras creaciones de artistas como Andy Warhol, Francis Bacon y Pablo Picasso también han superado esa cifra.

    Cómo es el extraño cuadro de Klimt que se convirtió en la obra de arte moderno más cara vendida en una subasta Sotheby's / Tendencias

    Cómo fue la subasta de Retrato de Elisabeth Lederer de Gustav Klimt

    Al menos seis postores compitieron con ofertas para conseguir el cuadro de Klimt, según informaciones reunidas por el Wall Street Journal.

    Finalmente, una persona que se contactó por teléfono consiguió quedarse con Retrato de Elisabeth Lederer, tras una reñida puja de 20 minutos en la que los montos se dispararon en incrementos multimillonarios.

    El director ejecutivo de Sotheby’s, Charles Stewart, comentó que más de 25.000 personas acudieron a la galería Breuer desde su inauguración la semana pasada, con el objetivo de apreciar la mencionada obra de Klimt.

    “La gente quería tener la oportunidad de ver este cuadro”, aseguró.

    Previamente, la obra de Klimt más cara vendida en una subasta era La dama del abanico. Fue adquirida en 2023 por una suma de 108,8 millones de dólares .

    Antes de que el cuadro Retrato de Elisabeth Lederer fuese subastado este martes 18 de noviembre, la obra pertenecía al ejecutivo de cosméticos Leonard Lauder, quien falleció en junio de este año.

    El heredero de Estée Lauder y su hermano menor, Ronald Lauder, quien hoy tiene 81 años, eran conocidos por ser admiradores de Klimt y por coleccionar arte.

    Inicialmente, Sotheby’s había declarado que esperaba obtener 150 millones de dólares por Retrato de Elisabeth Lederer. Sin embargo, el entusiasmo por la la obra llevó a que alcanzara los 236,4 millones de dólares.

    Más sobre:ArteGustav KlimtKlimtRetrato de Elisabeth LedererSotheby'sElisabeth LedererCulturaSubastaSubastasPinturaCuadroArte modernoArte contemporáneoLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La Casa Blanca estudia tomar “medidas adicionales” contra el narcotráfico al otro lado de su frontera sur

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    León Murillo, comediante: “Los artistas no están preparados para decir su postura política”

    La primera ministra de Japón rechaza retractarse de sus declaraciones sobre Taiwán

    Israel firma un contrato multimillonario para ampliar el sistema antiaéreo ‘Cúpula de Hierro’

    Lo más leído

    1.
    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    2.
    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    3.
    Jeannette Jara le solicita la renuncia a Darío Quiroga por dichos contra Franco Parisi y su hermana Zandra

    Jeannette Jara le solicita la renuncia a Darío Quiroga por dichos contra Franco Parisi y su hermana Zandra

    4.
    Inna Moll pasa al top 12 del Miss Universo 2025

    Inna Moll pasa al top 12 del Miss Universo 2025

    5.
    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 21 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 21 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Temblor hoy, viernes 21 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, viernes 21 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Jaime Quintana (PPD) plantea opción de pacto político con Franco Parisi y el PDG para ganarle a la “ultraderecha”

    Sin elegir entre Kast o Jara: Amarillos por Chile afirma que militantes son “totalmente independientes de criterio” de cara al balotaje

    Presupuesto 2026: Hacienda y oposición retoman diálogo en busca de acuerdo, y plazo para indicaciones expira el sábado
    Negocios

    Presupuesto 2026: Hacienda y oposición retoman diálogo en busca de acuerdo, y plazo para indicaciones expira el sábado

    Fundación Cristo Vive advierte por subejecución de programas del Sence: apunta a problemas de financiamiento y gestión

    La SEC de Estados Unidos reanuda su investigación contra SQM

    Cómo es el extraño cuadro de Klimt que se convirtió en la obra de arte moderno más cara vendida en una subasta
    Tendencias

    Cómo es el extraño cuadro de Klimt que se convirtió en la obra de arte moderno más cara vendida en una subasta

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    De Sochi a Sao Paulo: Gonzalo Tapia sigue en racha y le anota al Corinthians en el Brasileirao
    El Deportivo

    De Sochi a Sao Paulo: Gonzalo Tapia sigue en racha y le anota al Corinthians en el Brasileirao

    Marcelo Bielsa se queda en Uruguay: “Tengo la misma fuerza del primer día para seguir”

    Repasa la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa donde analiza su futuro en Uruguay

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber
    Finde

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    León Murillo, comediante: “Los artistas no están preparados para decir su postura política”
    Cultura y entretención

    León Murillo, comediante: “Los artistas no están preparados para decir su postura política”

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream

    De estrellas internacionales a fenómenos urbanos: quién es quién en el cartel del Festival de Viña 2026

    La Casa Blanca estudia tomar “medidas adicionales” contra el narcotráfico al otro lado de su frontera sur
    Mundo

    La Casa Blanca estudia tomar “medidas adicionales” contra el narcotráfico al otro lado de su frontera sur

    La primera ministra de Japón rechaza retractarse de sus declaraciones sobre Taiwán

    Israel firma un contrato multimillonario para ampliar el sistema antiaéreo ‘Cúpula de Hierro’

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”
    Paula

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores