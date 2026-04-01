“Estoy genial”: el regreso de Céline Dion, después de su diagnóstico de una rara enfermedad neurológica

La cantante canadiense Céline Dion anunció este lunes su regreso a los escenarios , luego de varios años alejada de la música en vivo debido al síndrome de la persona rígida (SPR).

Esta extraña enfermedad neurológica le fue diagnosticada hace cuatro años y le significó apartarse de los shows durante este periodo.

La intérprete del tema principal de la película Titanic confirmó que realizará una serie de 10 conciertos en París .

Estos están agendados entre el 12 de septiembre y el 14 de octubre, en el recinto La Défense Arena, con capacidad para 40 mil personas.

“Estoy genial”: el regreso de Céline Dion, después de su diagnóstico de una rara enfermedad neurológica

El mensaje de Céline Dion

El anuncio coincidió con su cumpleaños número 58 y fue realizado a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

“Estoy genial, gestionando mi salud, sintiéndome bien, cantando de nuevo, incluso bailando un poco” , afirmó Dion en el registro, según informó El País.

La artista agradeció el apoyo que ha recibido de sus seguidores durante los últimos años y aseguró que volver a encontrarse con ellos es “el mejor regalo de cumpleaños” que podría recibir.

“Estoy tan feliz, estoy lista para hacer esto. Me siento bien, estoy fuerte, me siento emocionada. Por supuesto, un poco nerviosa, pero sobre todo estoy agradecida a todos vosotros. No puedo esperar a veros de nuevo”, dijo.

Las entradas para los conciertos comenzarán a venderse en preventa el próximo 7 de abril.

Expectación en París

En París, el regreso de la cantante era un secreto a voces. Durante los últimos días habían aparecido por la ciudad misteriosos carteles con títulos de sus canciones, lo que alimentó los rumores sobre una posible vuelta.

Tras el anuncio oficial, la Torre Eiffel fue iluminada para celebrar la noticia , mientras sonaba Hymne à l’amour, la canción de Edith Piaf que Dion interpretó durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024.

🗼🇫🇷 Céline Dion utilise la tour Eiffel pour annoncer son grand retour avec 10 nouvelles dates de concerts. pic.twitter.com/fEQkcetdXd — 𝟑 𝐞̀𝐦𝐞 𝐎𝐞𝐢𝐥 (@_3emeOeil) March 30, 2026

Aquella presentación había sido su última gran aparición pública. Antes de eso, la cantante se había visto obligada a cancelar su gira Courage World Tour debido al avance del síndrome de la persona rígida.

El síndrome de la persona rígida

La enfermedad, conocida por sus siglas SPR, afecta al sistema nervioso y provoca rigidez progresiva y espasmos musculares.

En el caso de Dion, las complicaciones no solo le dificultaron caminar o realizar tareas cotidianas, sino que también comprometieron sus cuerdas vocales .

En 2024, la artista mostró parte de esa lucha en el documental I am Céline Dion, donde reveló el intenso tratamiento físico al que se ha sometido para recuperar el control de su cuerpo.

“Estoy genial”: el regreso de Céline Dion, después de su diagnóstico de una rara enfermedad neurológica

El síndrome de la persona rígida es una enfermedad extremadamente poco frecuente y sobre la que todavía existe escasa investigación científica.

Con el tiempo, puede provocar que las manos y los pies se vuelvan tan rígidos que la persona pierda movilidad.

El último gran concierto en solitario de Céline Dion había sido en la primavera de 2020, en Nueva York, poco antes de que la pandemia obligara a suspender su gira mundial.