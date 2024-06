El calvario de Céline Dion por su enfermedad neurológica: “Es como si alguien te estuviera estrangulando”

Aunque a inicios de este año protagonizó una emotiva aparición en los Premios Grammy, Céline Dion lleva varios años sin poder subir a los escenarios para cantar sus grandes éxitos.

La estrella canadiense se ha visto obligada a aplazar en distintas ocasiones los shows de su tour Courage, debido a una extraña enfermedad neurológica que padece y que la ha llevado a priorizar su tratamiento.

En diciembre de 2022 compartió por primera vez que había sido diagnosticada con el Síndrome de la Persona Rígida (SPR). Se trata de una afección poco común que afecta al sistema nervioso y que causa rigidez, espasmos musculares y aumento de sensibilidad ante los estímulos del exterior.

Desde entonces se ha referido en contadas ocasiones a su estado de salud. Y ahora, en una entrevista que concedió a la periodista Hoda Kotb para NBC, la cantante entregó nuevos detalles sobre cómo esto ha impactado en su vida y desde hace cuánto tiempo está batallando con los síntomas del SPR.

Qué dijo Céline Dion sobre su enfermedad

En el diálogo con NBC, la cantante expresó que cuando intenta cantar siente como si alguien más estuviera presionando su cuello con fuerza, debido al trastorno neurológico que padece.

“Es como si alguien te estuviera estrangulando… Es como si alguien estuviera empujando tu laringe/faringe de esta manera”, relataba Dion. Acto seguido, la artista intentó mostrar lo que sentía: “Es como hablar así y no puedes bajar ni subir (el tono). Se produce un espasmo”.

Otra de las revelaciones que dejó en la entrevista fue que, si bien la artista compartió su diagnóstico en 2022, en realidad ha estado luchando en secreto con los indicios de la enfermedad por 17 años. Uno de los factores que influyó en ocultarlo fue que su esposo y padre de sus hijos, René Angélil, también estaba batallando con una enfermedad, en su caso con el cáncer de garganta.

“Tuve que criar a mis hijos, tuve que esconderme. Tenía que intentar ser un héroe, mientras sentía que mi cuerpo me abandonaba. (Estaba) aferrándome a mis propios sueños”, comentó la artista.

Hermana de Céline Dion habló de la terrible enfermedad” que padece la cantante

Los espasmos musculares que sufre han sido tan reiterados y fuertes que, en ocasiones, han llegado a provocar fracturas en sus costillas. A medida que pase el tiempo, además, es posible que sus brazos y piernas tengan tanta rigidez que le será muy complicado moverse.

A pesar de las consecuencias que ha dejado el SPR en su vida, la artista de The Power of Love revela que no planea concretar su retiro definitivo. “(Esta enfermedad) no me quitó nada. Voy a volver al escenario, aunque tenga que gatear. Aunque tenga que hablar con las manos, lo haré”.

“Soy Céline Dion, porque hoy mi voz será escuchada por primera vez, no solo porque tenga que hacerlo o porque lo necesite. Es porque quiero y lo extraño”, argumentó.

La ganadora de cinco Grammys y un Óscar está esperando el lanzamiento de I Am: Céline Dion, documental que explora su trayectoria como cantante y la lucha con su trastorno neurológico, y que será lanzado el próximo 25 de junio en la plataforma Amazon Prime Video.