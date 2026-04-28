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    Culto

    “Incómoda” y “profundamente actual”: últimas tres funciones de “Becky Shaw” en Teatro Zoco

    Después de una temporada marcada por la alta convocatoria de público y elogios de la crítica, el montaje dirigido por Héctor Morales y protagonizado por Max Salgado, Adriana Stuven, Victoria de Gregorio, Francisco Reyes Cristi y Gabriela Hernández entra en su último fin de semana con tres funciones este jueves 30 y el sábado 2 y domingo 3 de mayo. Entradas en Punto Ticket.

    Por 
    Equipo de Culto
    Crédito Daniel Corvillón

    Hay algo profundamente violento en querer ayudar.

    En Becky Shaw, todo comienza con ese impulso: hacer el bien, intervenir en la vida de otro, empujar una historia hacia lo que parece correcto. Suzanna (Adriana Stuven) y Andrew (Francisco Reyes Cristi) organizan una cita para Max (Max Salgado) –su medio hermano, amigo y problemático– con Becky (Victoria de Gregorio), una mujer que, en apariencia, podría encajar. Pero basta una cena para que todo se desordene. Becky no responde a las reglas. No mide. Dice lo que no se dice.

    Estrenada originalmente en el Off Broadway de Nueva York en 2008 y finalista del Premio Pulitzer, Becky Shaw se ha consolidado como una de las comedias más incisivas de las últimas décadas. En esta versión, producida por Teatro Zoco y bajo la dirección de Héctor Morales, el montaje propone un ritmo ágil y un trabajo actoral afinado que potencia la escritura filosa de Gionfriddo, donde cada diálogo funciona como un campo de disputa emocional.

    El montaje –que además cuenta con la actuación especial de Gabriela Hernández en el rol de una singular madre– cierra este fin de semana su primera temporada en Teatro Zoco con tres últimas funciones el jueves 30 de abril, sábado 2 y domingo 3 de mayo.

    Una comedia incómoda

    Ácida y vertiginosa, la obra de Gionfriddo ha sido valorada por su precisión en el retrato de las relaciones contemporáneas y su capacidad para tensionar, desde el humor, los códigos afectivos actuales.

    La historia arranca con una cita a ciegas organizada con las mejores intenciones, pero que rápidamente se descontrola. Becky, una joven aparentemente encantadora, irrumpe en un grupo de amigos y familiares, detonando una serie de conflictos, inseguridades y tensiones acumuladas.

    A medida que avanzan las escenas, la obra revela con ironía y crudeza las fragilidades de los vínculos, las máscaras sociales y las formas –muchas veces torpes– en que las personas intentan conectar.

    La crítica ha descrito la obra como “afilada”, “incómoda” y “profundamente actual”, destacando tanto su humor mordaz como su capacidad para exponer zonas menos visibles de la intimidad.

    Me interesó que la obra muestra cómo una ayuda mal entendida puede convertirse en una forma de control. A veces hacemos ‘el bien’ desde nuestras propias heridas o culpas, no desde lo que el otro realmente necesita. Esa ambigüedad —entre cuidado, manipulación y necesidad de sentirse una buena persona— es el corazón emocional de la obra”, comenta Héctor Morales, director del montaje.

    “Trabajamos el humor desde la verdad del conflicto, no como alivio. Trabajamos un ritmo vertiginoso, pero siempre sosteniendo la tensión emocional debajo. La risa aparece por fricción, por incomodidad, y nunca borra el dolor de fondo. Ese equilibrio hace que la comedia sea más honesta y, a la vez, más incómoda”, concluye.

    Entradas: preventa y venta general en Punto Ticket.

    Más sobre:ArteTeatro ZocoArte Culto

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