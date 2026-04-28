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    Laura Dern se une a la cuarta temporada de “The White Lotus”: Un esperado reencuentro en HBO

    La actriz ganadora del Óscar se suma al elenco de la nueva entrega ambientada en el Festival de Cannes, marcando una nueva colaboración con el creador Mike White tras el éxito de "Enlightened".

    Por 
    Equipo de Culto

    HBO ha confirmado oficialmente la incorporación de Laura Dern a la cuarta temporada de la aclamada serie antológica. Los nuevos episodios, actualmente en producción, trasladarán la sátira social al prestigioso escenario del Festival de Cine de Cannes, donde seguiremos las andanzas de un nuevo grupo de huéspedes y empleados durante una semana.

    Este fichaje no es casualidad; representa el reencuentro creativo entre Dern y Mike White (creador, escritor y director de la serie). Ambos tienen una historia compartida que incluye El año del perro, su primera colaboración cinematográfica, Enlightened, serie de HBO que co-crearon y que le valió a Dern grandes reconocimientos, además de Big Little Lies y Recount, otros proyectos de HBO donde la actriz ha dejado su huella galardonada.

    Dern se suma a un reparto coral de primer nivel que incluye figuras internacionales y talentos emergentes que incluye a Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Kumail Nanjiani y Nadia Tereszkiewicz. El elenco adicional incluye a Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Heather Graham, Max Greenfield, Frida Gustavsson, Charlie Hall, Jarrad Paul, Rosie Pérez, Ben Schnetzer y Laura Smet.

    Más sobre:SeriesLaura DernThe White LotusHBOSeries Culto

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