SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    El plan de Australia para financiar medios de comunicación locales con impuesto a plataformas tecnológicas

    Meta, Google y TikTok tendrán que compensar a los medios que producen los artículos que provocan el tráfico en sus plataformas. Las tres empresas han mostrado su oposición a la medida.

    Bastián DíazPor 
    Bastián Díaz
    Las plataformas criticaron la propuesta, argumentando que se trataba de un “impuesto a los servicios digitales”.

    Un nuevo impuesto a las grandes empresas tecnológicas fue propuesto este martes por Australia, y aplica principalmente a tres gigantes de la industria: Meta, Google y TikTok. La idea sería utilizar este nuevo dinero para fortalecer las industrias comunicacionales locales, y pagar a las redacciones y periodistas australianos.

    El gobierno laborista publicó este martes un proyecto de ley que pretende presentar al Parlamento antes del 2 de julio, que crearía un incentivo financiero para que las empresas de redes sociales lleguen a acuerdos con medios de comunicación para financiar el periodismo. El primer ministro Anthony Albanese afirmó que los gigantes tecnológicos Meta, Google y TikTok tendrían la oportunidad de negociar acuerdos de contenido con medios locales.

    Las plataformas criticaron la propuesta, argumentando que se trataba de un “impuesto a los servicios digitales” que no comprendía la evolución del sector publicitario, y que no lograría un sector informativo sostenible.

    Logotipo de la aplicación móvil Instagram en un teléfono móvil durante una conferencia en Mumbai, India, el 20 de septiembre de 2023. Francis Mascarenhas

    El plan intentaría mejorar la situación actual, en la que, según el Ejecutivo, la creciente distribución de noticias a través de redes sociales y motores de búsqueda estaría beneficiando a las plataformas. Esto, sin compensar debidamente a los creadores del contenido periodístico que circula.

    La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, defendió en una conferencia de prensa que “es justo que las grandes plataformas digitales contribuyan al trabajo del periodismo”. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó que es necesario asignar un valor monetario al trabajo de los periodistas: “No debería ser algo que una gran corporación multinacional pueda simplemente apropiarse y usar para generar ganancias, sin una compensación adecuada para quienes producen ese contenido creativo”.

    “Creemos que la inversión en periodismo es fundamental para una democracia sana”, añadió el jefe del Gobierno. Este es el segundo intento legislativo de Australia para obligar a las plataformas a pagar por el texto y las imágenes de las noticias australianas que ven sus usuarios.

    El primer ministro australiano, Anthony Albanese, junto a representantes de las primeras naciones de su país, en una conferencia de prensa en Canberra. STRINGER

    El incentivo propuesto para la negociación de servicios de noticias impondría a las plataformas que opten por no llegar a acuerdos comerciales con los medios de comunicación un impuesto del 2,25% sobre sus ingresos en Australia. Las plataformas recibirían compensaciones y sus costos generales se reducirían si aceptaran pagar a los medios por el periodismo, según informó el gobierno.

    Las plataformas digitales se vieron presionadas a llegar a acuerdos con los medios de comunicación australianos para pagar por el periodismo debido a la legislación aprobada en 2021, que creó el Código de Negociación de Medios de Comunicación del país. Las plataformas optaron por llegar a acuerdos comerciales con los creadores de noticias en lugar de verse obligadas a someterse a arbitraje.

    El gobierno prevé que el incentivo recaude entre 200 y 250 millones de dólares australianos (entre 144 y 179 millones de dólares estadounidenses) al año. Esta cifra es similar a la que las plataformas pagaban a los medios de comunicación cuando el Código de Negociación de Medios de Comunicación estaba en su apogeo.

    El gobierno distribuirá esos ingresos entre las organizaciones de noticias en función del número de periodistas que emplea cada una, según declaró la ministra de Comunicación, Anika Wells. El impuesto se aplicaría a Meta Platforms, propietaria de Facebook e Instagram, a Google, que pertenece a Alphabet Inc., y a TikTok, cuya mayoría accionaria pertenece a inversores respaldados por Estados Unidos.

    Anthony Albanese y Donald Trump.

    En oposición a la legislación propuesta, Meta afirmó que las organizaciones de noticias “publican contenido voluntariamente en nuestras plataformas porque obtienen beneficios al hacerlo”. “Una transferencia de riqueza impuesta por el gobierno de una industria a otra, sin ninguna relación con el valor intercambiado, no generará un sector informativo sostenible ni innovador. En cambio, creará una industria de noticias dependiente de un sistema de subsidios administrado por el gobierno”, añadió la compañía.

    En una declaración conjunta, los directivos de las mayores empresas de medios del país -incluidas Nine, ABC, News Corp y Guardian Australia- instaron al Parlamento a aprobar el plan para proteger “el periodismo australiano y el papel fundamental que desempeña en nuestra democracia, para todos los australianos”. Las empresas afirmaron que el pago de las plataformas digitales por “noticias e información fiables y de calidad profesional” redunda en el interés público.

    Los Verdes proponen la introducción de un “impuesto a las grandes tecnológicas” para impedir que las plataformas “roben el contenido de periodistas y creadores”. Han anunciado desde ya que estudiarán la propuesta del gobierno.

    Dado que esta ley no se aplica a los chatbots de IA, sino solo a las plataformas, las únicas empresas afectadas son estadounidenses: Meta, Alphabet y TikTok. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con represalias contra los países que traten injustamente a las plataformas estadounidenses.

    Se le preguntó a Albanese si había hablado del plan con Trump antes de su anuncio. “Somos una nación soberana y mi gobierno tomará decisiones basadas en el interés nacional australiano”, afirmó. “Lo hacemos en todos los ámbitos”.

    Más sobre:AustraliaBig TechMetaGoogleMedios de comunicaciónTikTokMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte Suprema realiza sorteo para elegir primer Consejo Ético del Poder Judicial

    Novandino Litio obtiene aprobación ambiental para reducir extracción de agua y salmuera en el salar de Atacama

    Los recortes presupuestarios en el Ministerio de las Culturas y los programas que se recomienda eliminar

    Boric se suma a tradición de exmandatarios y asume como nuevo consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura

    Avatares, IA y ambición global: las claves de Aespa, el otro fenómeno k-pop que viene a Chile

    Ministerio de Justicia se opone a liberación de condenado por DD.HH. en etapa terminal y defensa acusa traición del gobierno de Kast

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Ed Sheeran vuelve a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

    Ed Sheeran vuelve a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Boston River por la Sudamericana en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Boston River por la Sudamericana en TV y streaming

    Corte Suprema realiza sorteo para elegir primer Consejo Ético del Poder Judicial
    Chile

    Corte Suprema realiza sorteo para elegir primer Consejo Ético del Poder Judicial

    Boric se suma a tradición de exmandatarios y asume como nuevo consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura

    Ministerio de Justicia se opone a liberación de condenado por DD.HH. en etapa terminal y defensa acusa traición del gobierno de Kast

    Novandino Litio obtiene aprobación ambiental para reducir extracción de agua y salmuera en el salar de Atacama
    Negocios

    Novandino Litio obtiene aprobación ambiental para reducir extracción de agua y salmuera en el salar de Atacama

    Spotify se derrumba en bolsa por decepcionante pronóstico para segundo trimestre

    Banco Santander Chile elige nuevo directorio y se confirma ingreso de Juan Benavides

    Regalos y relanzamiento de la línea Almendra: así es la campaña de L’Occitane en Provence para celebrar sus 50 años
    Tendencias

    Regalos y relanzamiento de la línea Almendra: así es la campaña de L’Occitane en Provence para celebrar sus 50 años

    Qué decían los mensajes en redes sociales del sospechoso de intentar asesinar a Trump

    La estrategia de Taylor Swift para proteger su voz e imagen de la IA generativa

    Cecilia Pérez aterriza el sueño del estadio de la U al asumir como presidenta: “Vender humo no es parte de mi esencia”
    El Deportivo

    Cecilia Pérez aterriza el sueño del estadio de la U al asumir como presidenta: “Vender humo no es parte de mi esencia”

    En vivo: PSG y Bayern Múnich luchan por acceder a la final de la Champions League

    La U anota un hito en el fútbol: Cecilia Pérez es la primera mujer en asumir la presidencia de un club grande en Chile

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta
    Tecnología

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    Los recortes presupuestarios en el Ministerio de las Culturas y los programas que se recomienda eliminar
    Cultura y entretención

    Los recortes presupuestarios en el Ministerio de las Culturas y los programas que se recomienda eliminar

    Avatares, IA y ambición global: las claves de Aespa, el otro fenómeno k-pop que viene a Chile

    Laura Dern se une a la cuarta temporada de “The White Lotus”: Un esperado reencuentro en HBO

    El plan de Australia para financiar medios de comunicación locales con impuesto a plataformas tecnológicas
    Mundo

    El plan de Australia para financiar medios de comunicación locales con impuesto a plataformas tecnológicas

    El sobreviviente designado: ¿cómo sería la sucesión si muere de repente el presidente de EE.UU.?

    China gana prestigio y EE.UU. pierde reputación: Sondeo en 10 países revela percepción de América Latina sobre el mundo

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos
    Paula

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos

    Qué cambia en una niña y un niño cuando un adulto sabe acompañar la lectura

    Vivir con TOC