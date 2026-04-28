El plan de Australia para financiar medios de comunicación locales con impuesto a plataformas tecnológicas

Las plataformas criticaron la propuesta, argumentando que se trataba de un “impuesto a los servicios digitales”.

Un nuevo impuesto a las grandes empresas tecnológicas fue propuesto este martes por Australia, y aplica principalmente a tres gigantes de la industria: Meta, Google y TikTok. La idea sería utilizar este nuevo dinero para fortalecer las industrias comunicacionales locales, y pagar a las redacciones y periodistas australianos.

El gobierno laborista publicó este martes un proyecto de ley que pretende presentar al Parlamento antes del 2 de julio, que crearía un incentivo financiero para que las empresas de redes sociales lleguen a acuerdos con medios de comunicación para financiar el periodismo. El primer ministro Anthony Albanese afirmó que los gigantes tecnológicos Meta, Google y TikTok tendrían la oportunidad de negociar acuerdos de contenido con medios locales.

Las plataformas criticaron la propuesta, argumentando que se trataba de un “impuesto a los servicios digitales” que no comprendía la evolución del sector publicitario, y que no lograría un sector informativo sostenible.

Logotipo de la aplicación móvil Instagram en un teléfono móvil durante una conferencia en Mumbai, India, el 20 de septiembre de 2023. Francis Mascarenhas

El plan intentaría mejorar la situación actual, en la que, según el Ejecutivo, la creciente distribución de noticias a través de redes sociales y motores de búsqueda estaría beneficiando a las plataformas. Esto, sin compensar debidamente a los creadores del contenido periodístico que circula.

La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, defendió en una conferencia de prensa que “es justo que las grandes plataformas digitales contribuyan al trabajo del periodismo”. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó que es necesario asignar un valor monetario al trabajo de los periodistas: “No debería ser algo que una gran corporación multinacional pueda simplemente apropiarse y usar para generar ganancias, sin una compensación adecuada para quienes producen ese contenido creativo”.

“Creemos que la inversión en periodismo es fundamental para una democracia sana”, añadió el jefe del Gobierno. Este es el segundo intento legislativo de Australia para obligar a las plataformas a pagar por el texto y las imágenes de las noticias australianas que ven sus usuarios.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, junto a representantes de las primeras naciones de su país, en una conferencia de prensa en Canberra. STRINGER

El incentivo propuesto para la negociación de servicios de noticias impondría a las plataformas que opten por no llegar a acuerdos comerciales con los medios de comunicación un impuesto del 2,25% sobre sus ingresos en Australia. Las plataformas recibirían compensaciones y sus costos generales se reducirían si aceptaran pagar a los medios por el periodismo, según informó el gobierno.

Las plataformas digitales se vieron presionadas a llegar a acuerdos con los medios de comunicación australianos para pagar por el periodismo debido a la legislación aprobada en 2021, que creó el Código de Negociación de Medios de Comunicación del país. Las plataformas optaron por llegar a acuerdos comerciales con los creadores de noticias en lugar de verse obligadas a someterse a arbitraje.

El gobierno prevé que el incentivo recaude entre 200 y 250 millones de dólares australianos (entre 144 y 179 millones de dólares estadounidenses) al año. Esta cifra es similar a la que las plataformas pagaban a los medios de comunicación cuando el Código de Negociación de Medios de Comunicación estaba en su apogeo.

El gobierno distribuirá esos ingresos entre las organizaciones de noticias en función del número de periodistas que emplea cada una, según declaró la ministra de Comunicación, Anika Wells. El impuesto se aplicaría a Meta Platforms, propietaria de Facebook e Instagram, a Google, que pertenece a Alphabet Inc., y a TikTok, cuya mayoría accionaria pertenece a inversores respaldados por Estados Unidos.

Anthony Albanese y Donald Trump.

En oposición a la legislación propuesta, Meta afirmó que las organizaciones de noticias “publican contenido voluntariamente en nuestras plataformas porque obtienen beneficios al hacerlo”. “Una transferencia de riqueza impuesta por el gobierno de una industria a otra, sin ninguna relación con el valor intercambiado, no generará un sector informativo sostenible ni innovador. En cambio, creará una industria de noticias dependiente de un sistema de subsidios administrado por el gobierno”, añadió la compañía.

En una declaración conjunta, los directivos de las mayores empresas de medios del país -incluidas Nine, ABC, News Corp y Guardian Australia- instaron al Parlamento a aprobar el plan para proteger “el periodismo australiano y el papel fundamental que desempeña en nuestra democracia, para todos los australianos”. Las empresas afirmaron que el pago de las plataformas digitales por “noticias e información fiables y de calidad profesional” redunda en el interés público.

Los Verdes proponen la introducción de un “impuesto a las grandes tecnológicas” para impedir que las plataformas “roben el contenido de periodistas y creadores”. Han anunciado desde ya que estudiarán la propuesta del gobierno.

Dado que esta ley no se aplica a los chatbots de IA, sino solo a las plataformas, las únicas empresas afectadas son estadounidenses: Meta, Alphabet y TikTok. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con represalias contra los países que traten injustamente a las plataformas estadounidenses.

Se le preguntó a Albanese si había hablado del plan con Trump antes de su anuncio. “Somos una nación soberana y mi gobierno tomará decisiones basadas en el interés nacional australiano”, afirmó. “Lo hacemos en todos los ámbitos”.