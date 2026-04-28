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    Novandino Litio obtiene aprobación ambiental para reducir extracción de agua y salmuera en el salar de Atacama

    La iniciativa, que considera una inversión de US$778.000, contempla una disminución progresiva en la extracción de salmuera hasta alcanzar un máximo de 822 litros por segundo al 2028.

    Por 
    Patricia San Juan
    Novandino Litio obtiene aprobación ambiental para reducir extracción de agua y salmuera. Ivan Alvarado

    La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Antofagasta aprobó de forma unánime el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Plan de Reducción de Extracciones en el Salar de Atacama”, presentado por Novandino Litio, empresa conjunta creada entre Codelco y SQM para explotar litio en el salar de Atacama.

    La iniciativa, que considera una inversión de US$778.000, contempla una disminución progresiva en la extracción de salmuera hasta alcanzar un máximo de 822 litros por segundo al 2028, la mitad de lo actualmente autorizado, nivel que se mantendrá hasta el término de la vida útil de la operación.

    Asimismo, establece una disminución de 50% en la extracción total de agua respecto de los límites definidos en 2006.

    Julio García, gerente de Medio Ambiente de Novandino Litio, señaló que “esta aprobación actualiza nuestra operación en el salar de Atacama en materia de sostenibilidad, transparencia y relación con comunidades con los más altos estándares que ya estamos implementado y que nos posiciona a la vanguardia de la industria. Con ello reafirmamos nuestro compromiso con una operación de litio de alto estándar y proyectamos una producción sostenible hacia el 2060, que se materializará en el proyecto Salar Futuro, que es nuestro próximo desafío”.

    La iniciativa establece además un límite máximo de 120 litros por segundo para la extracción total de agua desde los pozos ubicados en el margen este del salar, el cual entrará en vigencia una vez obtenida la aprobación ambiental. Estas medidas consideran menor uso de recursos naturales pero sin implicar modificaciones en el proceso productivo ni en la infraestructura existente, por lo que la operación continuará desarrollándose bajo las condiciones previamente autorizadas, dijo la empresa en un comunicado.

    Monitoreo ambiental

    El proyecto incorpora una actualización del Plan de Seguimiento Ambiental, tanto en sus componentes hidrogeológicos como bióticos, junto con la modernización de los Planes de Alerta Temprana (PAT). Estas mejoras consideran la incorporación de nuevos parámetros, mayor frecuencia de monitoreo y mecanismos más robustos de revisión y comunicación de resultados, agregó la empresa en el comunicado.

    Asimismo indicó que estas acciones permitirán reforzar el control sobre sistemas ambientales sensibles del salar de Atacama, incluyendo sectores como Soncor, Aguas de Quelana, Peine y la vegetación del borde este del salar.

    En paralelo, se implementarán medidas específicas para la vegetación presente en la quebrada Camar, a través de un plan de reforestación y seguimiento del Algarrobo, en línea con los compromisos ambientales asumidos por la compañía, añadió Novandino.

    Más sobre:LitioNovandinoSalar de AtacamaMinería

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