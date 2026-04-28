A qué hora y dónde ver a PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming. Foto referencial de archivo psg.fr

Vuelve la acción de la Champions League con la primera semifinal de ida, que enfrenta a PSG y Bayern Múnich este martes.

Los franceses se presentan tras eliminar a Liverpool, mientras que el conjunto alemán viene de dejar en el camino al Real Madrid.

Del ganador de este partido saldrá el primer finalista de la máxima cita europea, que se medirá ante el ganador del segundo cruce entre el Atlético de Madrid y Arsenal.

Cuándo juega PSG vs. Bayern Múnich

El partido del PSG contra Bayern Múnich es este martes 28 de abril, a las 15:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Parque de los Príncipes de Francia para este compromiso.

Dónde ver a PSG vs. Bayern Múnich

El partido del PSG contra el Bayern Múnich se transmite en el canal ESPN .

Además, la cobertura online de la Champions League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.