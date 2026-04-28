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    El crucial informe de la Cámara que podría sepultar o salvar al megaproyecto de Kast: las dudas por la invariabilidad

    A petición del diputado Jaime Mulet (FREVS, y actual presidente de la Comisión de Constitución), la Secretaría de la Cámara se comprometió a analizar, en forma excepcional, si el mecanismo de invariabilidad tributaria a nuevos inversionistas chilenos y extranjeros, requiere obligatoriamente de una reforma constitucional.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    El secretario de la Cámara, Miguel Landeros, junto a los diputados Jorge Alessandri, Felipe Camano y Ximena Ossandón. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Todavía con carácter reservado se mantiene un informe jurídico encargado por el secretario general de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, respecto del megaproyecto presentado hace una semana por el Presidente José Antonio Kast.

    Aquel documento -que solo se liberará en la sesión del próximo 4 de mayo, cuando la Cámara reanude su trabajo legislativo-, podría poner en jaque toda la tramitación de la iniciativa gubernamental o bien entregar una prueba valiosa al oficialismo para derribar la intención del bloque opositor de recurrir al Tribunal Constitucional.

    Por mandato legal, la Secretaría de la Cámara, de acuerdo a su criterio técnico jurídico, debe resolver al inicio de cada tramitación la admisibilidad de las mociones parlamentarias y, en situaciones muy específicas, de las iniciativas presidenciales.

    Sin embargo, en este caso, a petición del diputado Jaime Mulet (FREVS y actual presidente de la Comisión de Constitución), Landeros se comprometió a analizar, en forma excepcional, si el artículo 33° del megaproyecto, que entrega un mecanismo de invariabilidad tributaria a nuevos inversionistas chilenos y extranjeros, requiere obligatoriamente de una reforma constitucional.

    A juicio de Mulet -cuya postura fue respaldada por la presentación de reservas de constitucionalidad levantadas por otros diputados opositores-, el artículo en cuestión sobre la invariabilidad podría dejar amarrados a futuros congresos y gobiernos por los próximos 25 años. Por tal razón, planteó, en el inicio de la sesión del 22 de abril, que una medida de ese tipo necesariamente debía pasar por un cambio a la Carta Fundamental.

    En respuesta -en esa misma sesión, en la que se dio cuenta del megaproyecto de Kast-, el secretario de la Cámara anunció que estudiaría el tema. “Como su señoría (refiriéndose a Mulet) me lo planteó antes del ingreso del proyecto, no había visto el contenido del artículo 33°... Nosotros vamos a entregar ese informe a la presidencia (de la Cámara) y lo vamos a compartir con su señoría (a Mulet) como presidente de la Comisión de Constitución. Se lo voy a mandar en ese carácter", dijo Landeros.

    En la ocasión, el alto funcionario de la corporación dijo que el informe también le sería remitido al jefe de bancada del PS, Raúl Leiva, quien ha adelantado que este punto sobre la invariabilidad podría ser el principal argumento para impugnar el megaproyecto ante el Tribunal Constitucional, por vulnerar los artículos 4° (la definición de la república democrática) y 5° (ejercicio de la soberanía a través de elecciones periódicas de autoridades) de la Constitución.

    Si bien Landeros no quiso dar más detalles, adelantó que han estado revisando los alcances del antiguo Decreto Ley 600 (que establecía un estatuto de garantías para la inversión extranjera), dictado en 1974 en los inicios del régimen militar, y que posteriormente fue derogado y reemplazado por las leyes 20.780 y 20.848.

    Aunque la decisión del secretario de la Cámara causó sorpresa, ya que por lo general este análisis se realiza antes de dar cuenta una iniciativa para despejar problemas de forma especialmente de mociones parlamentarias, la Ley Orgánica del Congreso advierte que “en ningún caso se admitirá a tramitación un proyecto que proponga conjuntamente normas de ley y de reforma constitucional".

    En ese sentido, si el informe coincide con el reclamo de Mulet podría dejar en una situación imposible a la iniciativa y haría casi inevitable la presentación opositora ante el TC.

    “El gobierno no se ha hecho cargo del tema que le planteé sobre la invariabilidad tributaria, que requiere reforma constitucional. He visto entrevistas y afirmaciones del ministro Jorge Quiroz que son equivocadas. La invariabilidad tributaria requiere quórum constitucional, cuatro séptimos en la Cámara, sino esto va a caer en el Tribunal Constitucional y hay ambiente para hacerlo caer”, relató el diputado Mulet.

    El legislador argumentó que “no se puede cercenar la facultad de los próximos presidentes de la República. No se puede impedir a través de una ley que el próximo Congreso o el próximo Presidente, no pueda legislar en materia tributaria. Eso es muy claro, son principios esenciales de la República Democrática. Si no un soberano que ahora tiene poder por cuatro años, amarra veinticinco años más. Eso no se puede hacer con una simple ley. Es un error. Esto se va a caer en el TC”.

    A favor de los fundamentos de Mulet ya se han manifestado algunos constitucionalistas, como el exministro del TC, Jorge Correa Sutil, quien ha dicho que ese reclamo es “un fundamento muy sólido” para cuestionar la constitucionalidad del proyecto, porque “los gobiernos, los congresos, no pueden, me parece a mí, dejar atadas las cosas para el futuro”.

    No obstante, en una postura contraria se manifiestan otros juristas.

    A Juicio de Marisol Peña, también exministra del TC y profesora del Centro de Justicia Constitucional de la UDD, el concepto de república democrática, contenido el artículo 4 de la Carta Fundamental, no puede “extender” de la forma en lo plantean los críticos de la invariabilidad. Explicó que en este caso no se trata de una imposición del Ejecutivo, sino de una propuesta que ha sido sometida a la consideración del Congreso simplemente para dar certeza jurídica a las inversiones.

    El abogado constitucionalista Francisco Zúñiga, si bien cree que la norma de invariabilidad es completamente inconveniente, pues es una limitante a futuras políticas económicas, pero explica que ello no la convierte necesariamente en inconstitucional.

    Más sobre:PolíticaMegaproyecto

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