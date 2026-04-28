Creamfields Chile 2026: estas son las fechas y precios de la venta de entradas

Ya se conocen los detalles de la próxima edición de Creamfields Chile 2026, el esperado festival que reúne a los fanáticos de la música electrónica.

La siguiente edición en suelo nacional tendrá lugar los días sábado 14 y domingo 15 de noviembre en el Club Hípico de Santiago.

Preventa para Creamfields

La venta de entradas para la próxima edición de Creamfields Chile 2026 se realizará mediante Puntoticket.

Para el acceso a la preventa exclusiva se requiere completar una inscripción en el sitio creamfields.cl hasta el 3 de mayo, mientras que el proceso comenzará el 6 de mayo al mediodía y ofrecerá un 20% de descuento pagando con tarjetas Banco de Chile.

En tanto, la venta general se habilitará el viernes 8 de mayo, a partir de las 12:00 horas.

Además, el festival tendrá el llamado Plan de Reserva, que permitirá asegurar entradas mediante un abono inicial de $40.000, dividiendo el saldo del costo total en 3 cuotas sin intereses y con cualquier medio de pago.

Los precios del boleto General comienzan en $92.000 por día en early bird, sin considerar descuentos, y desde $128.000 para el fin de semana.

Además, los tickets también se ofrecen en formatos The Village, Sky Lounge y Diamond Lounge, que agregan servicios diferenciados a la experiencia del evento.