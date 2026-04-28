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    Regalos y relanzamiento de la línea Almendra: así es la campaña de L’Occitane en Provence para celebrar sus 50 años

    Desde la firma aseguran que todas las compras realizadas en la marca participarán automáticamente por regalos de productos en tamaño full size. Esta es solo una de las iniciativas para celebrar el aniversario de la compañía fundada en Francia, en 1976.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Regalos y relanzamiento de la línea Almendra: así es la campaña de L’Occitane en Provence para celebrar sus 50 años Cortesía

    L’Occitane en Provence, la firma especializada en cuidado personal que desarrolla productos inspirados en la naturaleza y que los elabora con ingredientes de origen natural, presentó en Chile una campaña especial para celebrar su aniversario número 50.

    Según confirman a través de un comunicado, todas las compras realizadas en la marca participarán automáticamente por regalos de productos en tamaño full size.

    Regalos y relanzamiento de la línea Almendra: así es la campaña de L’Occitane en Provence para celebrar sus 50 años Cortesía

    La iniciativa local se enmarca en un momento clave para la compañía a nivel global, que conmemora cinco décadas de historia con un proceso de reinvención que considera la actualización de su identidad, el rediseño de sus principales líneas y una evolución en la experiencia de marca.

    Fundada en 1976 por Olivier Baussan en Manosque, Francia, L’Occitane en Provence nació a partir de la destilación de plantas aromáticas en la región de La Provenza.

    Regalos y relanzamiento de la línea Almendra: así es la campaña de L’Occitane en Provence para celebrar sus 50 años Cortesía

    Actualmente, tiene presencia en más de 90 países y basa su propuesta en el desarrollo de productos formulados con ingredientes de origen natural, trazables y vinculados a comunidades productoras.

    En Chile, el aniversario también busca reforzar el conocimiento de la marca en nuevas audiencias, destacando ingredientes emblemáticos como la lavanda, la verbena, el karité y la almendra, junto con iniciativas como el programa Harvest y su certificación B Corp obtenida en 2023.

    Regalos y relanzamiento de la línea Almendra: así es la campaña de L’Occitane en Provence para celebrar sus 50 años Cortesía

    Cómo es la campaña de L’Occitane en Provence para celebrar sus 50 años

    Como parte de la celebración de sus 50 años, además de la campaña para participar por regalos, la firma puso el foco en su colección Almendra, una de sus líneas más reconocidas a nivel global.

    Durante 2026 presenta un relanzamiento de imagen alineado con la nueva etapa de la compañía.

    Regalos y relanzamiento de la línea Almendra: así es la campaña de L’Occitane en Provence para celebrar sus 50 años Cortesía

    Según explican desde L’Occitane en Provence, la línea está formulada con aceite de almendras dulces de Provenza y se caracteriza por sus propiedades hidratantes y reafirmantes, contribuyendo a mejorar la elasticidad de la piel.

    Su portafolio incluye aceite de ducha, concentrado de leche, exfoliantes, cremas de manos y aceites corporales.

    Regalos y relanzamiento de la línea Almendra: así es la campaña de L’Occitane en Provence para celebrar sus 50 años Cortesía

    A nivel internacional, la firma se encuentra desarrollando un proceso de transformación que abarca el rediseño de sus colecciones, la actualización de su identidad visual y la evolución de sus espacios de venta.

    En paralelo, mantiene su foco en sostenibilidad, respaldado por su certificación B Corp y por lineamientos como su Clean Charter, que promueve el uso de ingredientes de origen natural y fórmulas libres de parabenos, siliconas y colorantes sintéticos.

    Aseguran que, a través de su programa Harvest, trabajan con comunidades agrícolas, para así promover relaciones de largo plazo, trazabilidad y prácticas responsables.

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