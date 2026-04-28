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    PDI allana múltiples locales en barrio Meiggs por venta de decodificadores ilegales

    El operativo tiene relación con locales donde se comercializaban decodificadores de señal de TV pagada de manera ilegal. Al menos hay una persona detenida.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Foto referencial: Cristian Iglesias/Aton Chile CHRISTIAN IGLESIAS/ATON CHILE

    Durante la jornada de este martes la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual de la Policía de Investigaciones (PDI), allanó tres locales comerciales y múltiples viviendas de la Región Metropolitana.

    El operativo se realizó en el marco de una investigación por delitos de Propiedad Intelectual, en locales donde se comercializaban decodificadores de señal de TV pagada de manera ilegal.

    En total fueron allanados tres locales comerciales del barrio Meiggs, en la comuna de Santiago, así como domicilios en Ñuñoa, La Granja y Quinta Normal.

    La subprefecta Lorena Fernández, Jefa de la Bridepi, detalló que hay al menos un detenido y según explicó “se están incautando decodificadores de señal de televisión pagada, con los cuales se está infligiendo la Ley de Telecomunicación y la Ley de Propiedad Intelectual a su vez”.

    Según añadió, “este proceso surge a través de una querella que presenta una empresa importante dentro de Chile de TV pagada”.

    Más sobre:PolicialPDIMeiggsTVPropiedad Intelectual

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