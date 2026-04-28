¿The Special One vuelve al Bernabéu? José Mourinho asoma entre los principales candidatos para asumir en el Real Madrid

¿The Special One vuelve al Bernabéu? José Mourinho aparece entre los principales candidatos para asumir en el Real Madrid. Foto: @slbenfica

José Mourinho vuelve a aparecer en la órbita del Real Madrid. El técnico portugués irrumpe como una de las principales alternativas para asumir el cargo de entrenador del primer equipo una vez finalice la temporada, en reemplazo de Álvaro Arbeloa.

La información fue dada a conocer por el medio británico The Athletic y sitúa al actual entrenador del Benfica como el principal candidato para liderar el próximo ciclo del club merengue. De acuerdo con la publicación, el respaldo más importante proviene del propio Florentino Pérez.

El eventual cambio en el banco responde a un contexto deportivo complejo. El proyecto del club, que generó altas expectativas tras la incorporación de Kylian Mbappé, no ha logrado consolidarse en términos de resultados. La falta de títulos derivaron en una sucesión de entrenadores durante el último año.

Real Madrid con Cristiano Ronaldo en su primera etapa en el club.

Según la información del diario inglés, el técnico mantiene en su vínculo con el club portugués una cláusula de rescisión cercana a los 3 millones de euros. Esa cifra podría ser ejecutada por el Real Madrid.

En paralelo, el medio Sky Sports Alemania informó que ya existieron contactos preliminares entre el presidente del club español y el reopresentante del entrenador, Jorge Mendes. La relación entre ambas partes había permanecido distante desde la salida de Cristiano Ronaldo en 2018, ya que el agente también trabaja con el ariete lusitano. Sin embargo, los diálogos se reactivaron.

De acuerdo con el portal alemán, el entrenador portugués ve con interés la posibilidad de regresar al club en una etapa avanzada de su carrera, en lo que puede constituir uno de sus últimos desafíos en un equipo de alta exigencia.

¿Una segunda etapa?

La eventual vuelta de Mourinho supondría un segundo ciclo en el Real Madrid. El técnico dirigió al club entre 2010 y 2013, período en el que acumuló 178 partidos. Durante esas tres temporadas, el equipo compitió de manera directa con el Barcelona de Pep Guardiola.

A lo largo del tiempo, el entrenador ha mantenido un vínculo institucional estable con la dirigencia del club. “Salí del Real Madrid con el alma completamente limpia, no olvidaré nunca lo que me dijeron el presidente y José Ángel Sánchez: ‘Ahora viene lo fácil, lo difícil ya está hecho’”, señaló en febrero de este año.