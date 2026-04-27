La estricta dieta que le permite a Cristiano Ronaldo mantenerse en plenitud física con 41 años.

Cristiano Ronaldo no pierde el paso en el fútbol internacional. El atacante portugués continúa con su preparación para enfrentar el Mundial de Norteamérica 2026 con 41 años y, para mantener un estado físico acorde, ha sabido cuidar muy bien su alimentación.

Así lo ha dado a conocer el exchef del goleador, Giorgio Barone. “Para empezar el desayuno, toma café, con huevos, palta y nada de azúcar. Absolutamente nada de azúcar. El almuerzo podría consistir en pollo o pescado y siempre verduras. Si necesita carbohidratos, los obtiene a través de los vegetales, así que no precisa nada hecho con harina. Nada como pasta, pan u otro tipo de alimentos”, destacó.

En cuanto a la cena, indicó que “por la noche, come alimentos ligeros, generalmente pescado o carne en forma de filete. Siempre lo acompaña con verduras”.

También llamó la atención por otro dato: “Evita la leche porque no es normal para los seres humanos”. “Los humanos somos los únicos animales que bebemos la leche de otros animales. Ningún otro animal bebe leche después de los tres meses. Así que nada de leche, no existe en la naturaleza”, profundizó.

“Sólo los seres humanos siguen bebiendo leche hasta los 30, 40, 50, 60 años y, en mi opinión, eso está mal. Nosotros mamamos de nuestras madres, como los perros, los lobos, las vacas y los burros. Es normal. Después de la infancia, no es normal. Va contra la naturaleza”, afirmó.

Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal.

De esta manera, la hidratación de Cristiano Ronaldo pasa por consumir agua mineral, jugos naturales y bebidas isotónicas sin azúcar.

El chef también analizó la dieta de Erling Haaland a base de lácteos, órganos de animales y muchas calorías.

“Estoy de acuerdo con su plan alimentario. El hígado, el corazón y el cerebro son alimentos saludables. Son superalimentos”. Y le sumó: “A Cristiano también le gustaba el hígado. Es muy rico en hierro y es importante en la dieta”.

La dieta de Haaland

Cuando el futbolista noruego Erling Haaland comenzaba a destacar como goleador del Manchester City, el ariete comentó cuál era su secreto para sostener su estado físico.

En el marco del documental The big decision (La gran decisión) sobre el desarrollo de su carrera hubo un detalle que llamó profundamente la atención. Allí Haaland reconoce que corazones e hígados son parte de su dieta habitual. En la película, el entrevistador no podía creer la respuesta del noruego hasta que le llevó a la mesa unos paquetes al vacío con la carne señalada. “Pero... ¿Esto es corazón?”, preguntó el entrevistador. “Sí, el corazón”, contestó Erling.

Una de las explicaciones que dieron desde Inglaterra es que debe consumir cerca de seis mil calorías al día para mantener su físico apto para el nivel que debe enfrentar en las canchas de fútbol.

“Ustedes no comen esto, pero me preocupa cuidar mi cuerpo. Creo que comer alimentos de calidad que sean lo más locales posible es lo más importante. La gente dice que la carne es mala, pero... ¿cuál? ¿La carne que compras en McDonald’s? ¿O la vaca local que come hierba allí mismo? Yo como el corazón y el hígado”, señala más adelante.