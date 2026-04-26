SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El título se define en Wembley: Manchester City y Chelsea se instalan como finalistas de la Copa FA

    Los Ciudadanos y los Blues accedieron a la instancia decisiva, luego de imponerse al Southampton y Leeds United, respectivamente.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Manchester City jugará ante Chelsea en la final de la Copa FA. Foto referencial.

    La temporada 2025/26 del fútbol inglés comienza a entrar en zona de definiciones. Si en la Premier League el Arsenal mantiene una activa lucha con el Manchester City que promete durar hasta la última fecha, en la Copa FA también se preparan para afrontar la recta final.

    Justamente, durante este fin de semana se ratificaron a los dos equipos que animarán el partido decisivo, en el mítico estadio de Wembley: el mencionado elenco mancuniano derrotó al Southampton, con remontada incluida, y se medirá al Chelsea, que cumplió con lo justo en su choque contra Leeds United.

    En el mediodía del sábado, el equipo de Pep Guardiola aseguró su nombre como primer finalista del trofeo de clubes más longevo del mundo. Los Ciudadanos tuvieron que bregar para imponerse al Soton, equipo que milita en la Championship. Esto se debe a que la escuadra de los Saints se puso en ventaja cuando el reloj estaba bastante avanzado, puntualmente a los 79’, tras un golazo de Finn Azaz.

    Sin embargo, en los minutos finales fue el momento para que los Citizens firmaran una remontada con tintes heroicos. Primero, Jérémy Doku puso el empate a los 82′, luego de ejecutar un disparo desde fuera del área que se desvió en un zaguero. Después, a los 87′, Nico González sacó un fierrazo de larga distancia, que se clavó en la parte alta de la portería. Un golazo tremendo.

    Este domingo, en tanto, fue el turno del Chelsea para meterse en el partido consagratorio. Los Blues, que arrastraban una histórica racha negativa sin ganar en la liga inglesa, escaparon de la crisis gracias al solitario gol de cabeza de Enzo Fernández, a los 23′. El volante argentino finalizó con la testa, a la entrada del área chica del Leeds, tras un centro de Pedro Neto.

    De esta manera, el City se anotó con su cuarta final de la Copa FA de manera consecutiva y va por el segundo título de la campaña (el otro es la Carabao Cup, que se la ganaron al Arsenal). El Chelsea, por su lado, busca maquillar una temporada de espanto, que estuvo marcada por la salida de Enzo Maresca y Liam Rosenior en la dirección técnica. Es la última oportunidad que tienen para ganar un trofeo este año.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolCopa FAManchester CityChelseaFútbol inglésFútbol internacionalWembleySouthamptonLeeds United

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast destaca justicia por “Héroes de Arauco” y llama a endurecer sanciones contra quienes ataquen a policías

    Trump asegura que el detenido por el ataque en la Cena de Corresponsales “odia a los cristianos”

    Aumentan a 20 los fallecidos tras atentado de disidencias FARC en carretera de Colombia

    Carmona critica retiro de apoyo a candidatura de Bachelet a la ONU: “Es una posición muy sectaria, muy egoísta”

    Presidenta de Demócratas: “Con Evópoli tenemos coincidencias y debemos apuntar a fortalecer el centro político”

    General Araya destaca labor de Carabineros, defiende planes de seguridad y llama a no olvidar a los “Héroes de Arauco”

    Lo más leído

    1.
    Uno a uno de la U: el destape de Juan Martín Lucero y el descaro de Ignacio Vásquez lideran el triunfo azul

    Uno a uno de la U: el destape de Juan Martín Lucero y el descaro de Ignacio Vásquez lideran el triunfo azul

    2.
    La Roja Sub 17 femenina le mete ocho a Bolivia y tiene un inicio arrollador en el Sudamericano

    La Roja Sub 17 femenina le mete ocho a Bolivia y tiene un inicio arrollador en el Sudamericano

    3.
    La ilusión de Cecilia Pérez: “Después de haber servido a Chile, el segundo honor más grande sería poder dirigir a la U”

    La ilusión de Cecilia Pérez: “Después de haber servido a Chile, el segundo honor más grande sería poder dirigir a la U”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Colo Colo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Osasuna vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Osasuna vs. Sevilla en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 26 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 26 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Kast destaca justicia por “Héroes de Arauco” y llama a endurecer sanciones contra quienes ataquen a policías
    Chile

    Kast destaca justicia por “Héroes de Arauco” y llama a endurecer sanciones contra quienes ataquen a policías

    Carmona critica retiro de apoyo a candidatura de Bachelet a la ONU: “Es una posición muy sectaria, muy egoísta”

    Presidenta de Demócratas: “Con Evópoli tenemos coincidencias y debemos apuntar a fortalecer el centro político”

    Megarreforma: el mundo emprendedor valora el impulso, pero pide foco real en pymes y startups
    Negocios

    Megarreforma: el mundo emprendedor valora el impulso, pero pide foco real en pymes y startups

    El estrés fiscal que acentúa la megarreforma

    Susana Jiménez: “El crecimiento económico es la única forma de que exista una convergencia fiscal duradera en el tiempo”

    Qué significa que la administración de Trump haya sacado la marihuana del grupo de las drogas más peligrosas
    Tendencias

    Qué significa que la administración de Trump haya sacado la marihuana del grupo de las drogas más peligrosas

    El matrimonio puede hacer que esta grave enfermedad reduzca sus riesgos, según un estudio

    Unos chimpancés comenzaron una “guerra civil” sin precedentes: podría estar relacionada con la guerra humana

    El título se define en Wembley: Manchester City y Chelsea se instalan como finalistas de la Copa FA
    El Deportivo

    El título se define en Wembley: Manchester City y Chelsea se instalan como finalistas de la Copa FA

    El keniano Sabastian Sawe pulveriza el récord mundial y hace historia al bajar de las dos horas en el Maratón de Londres

    En vivo: el Sevilla busca salir de la zona de descenso en su visita contra Osasuna

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción
    Tecnología

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile

    Corazón tan blando: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Corazón tan blando: un relato de Jaime Bayly

    Ser o no ser

    David Foenkinos: “Me hice escritor gracias a mi encuentro con la muerte”

    Trump asegura que el detenido por el ataque en la Cena de Corresponsales “odia a los cristianos”
    Mundo

    Trump asegura que el detenido por el ataque en la Cena de Corresponsales “odia a los cristianos”

    Aumentan a 20 los fallecidos tras atentado de disidencias FARC en carretera de Colombia

    Líderes internacionales condenan el ataque de la Cena de Corresponsales y denuncian la violencia política

    Vivir con TOC
    Paula

    Vivir con TOC

    Acompañar a un hijo o hija con TCA

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido