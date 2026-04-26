El título se define en Wembley: Manchester City y Chelsea se instalan como finalistas de la Copa FA

La temporada 2025/26 del fútbol inglés comienza a entrar en zona de definiciones. Si en la Premier League el Arsenal mantiene una activa lucha con el Manchester City que promete durar hasta la última fecha, en la Copa FA también se preparan para afrontar la recta final.

Justamente, durante este fin de semana se ratificaron a los dos equipos que animarán el partido decisivo, en el mítico estadio de Wembley: el mencionado elenco mancuniano derrotó al Southampton, con remontada incluida, y se medirá al Chelsea, que cumplió con lo justo en su choque contra Leeds United.

En el mediodía del sábado, el equipo de Pep Guardiola aseguró su nombre como primer finalista del trofeo de clubes más longevo del mundo. Los Ciudadanos tuvieron que bregar para imponerse al Soton, equipo que milita en la Championship. Esto se debe a que la escuadra de los Saints se puso en ventaja cuando el reloj estaba bastante avanzado, puntualmente a los 79’, tras un golazo de Finn Azaz.

Sin embargo, en los minutos finales fue el momento para que los Citizens firmaran una remontada con tintes heroicos. Primero, Jérémy Doku puso el empate a los 82′, luego de ejecutar un disparo desde fuera del área que se desvió en un zaguero. Después, a los 87′, Nico González sacó un fierrazo de larga distancia, que se clavó en la parte alta de la portería. Un golazo tremendo.

Este domingo, en tanto, fue el turno del Chelsea para meterse en el partido consagratorio. Los Blues, que arrastraban una histórica racha negativa sin ganar en la liga inglesa, escaparon de la crisis gracias al solitario gol de cabeza de Enzo Fernández, a los 23′. El volante argentino finalizó con la testa, a la entrada del área chica del Leeds, tras un centro de Pedro Neto.

De esta manera, el City se anotó con su cuarta final de la Copa FA de manera consecutiva y va por el segundo título de la campaña (el otro es la Carabao Cup, que se la ganaron al Arsenal). El Chelsea, por su lado, busca maquillar una temporada de espanto, que estuvo marcada por la salida de Enzo Maresca y Liam Rosenior en la dirección técnica. Es la última oportunidad que tienen para ganar un trofeo este año.