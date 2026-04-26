“Lucero rompió el hielo” e “Hijo, tú dime qué se siente”: las burlas de la U a la UC tras ganar el Clásico Universitario

Los futbolistas de la U festejan el triunfo sobre la UC en el Clásico Universitario. Foto: Photosport.

Universidad de Chile festejó en el Estadio Nacional. Los azules se impusieron sobre Universidad Católica en la edición número 202 del Clásico Universitario. Fernando Gago dio el golpe y obtuvo un triunfo vital para escalar posiciones en la Liga de Primera.

El tradicional encuentro se tiñó de azul. 45 mil personas celebraron la victoria en el Coloso de Ñuñoa, en el primer clásico de Pintita en el fútbol chileno.

“¿EL CLÁSICO? EL CLÁSICO ES PROFUNDAMENTE AZUL A ESTADIO LLENO 🤘🏼💙”, indicó la cuenta oficial de la U en sus redes sociales. Sin embargo, no sería la única publicación dedicada al triunfo laico.

También subieron registros de las celebraciones del plantel azul en plena cancha del Nacional, acompañadas de un mensaje tajante, que hace referencia a un cántico de la hinchada de la U: “Hijo, tú dime qué se siente...”, indica en el posteo.

Hijo, tú dime qué se siente… 🎵🔵🔴 pic.twitter.com/WTC1Aiym8T — Universidad de Chile (@udechile) April 26, 2026

Lucero, el gran protagonista

Por otra parte, uno de los que se llevó más reflectores fue Juan Martín Lucero. El Gato anotó su primer gol con la camiseta azul y le dio el triunfo a la U, transformándose en el héroe de la jornada.

Una fotografía del atacante fue acompañada de otro mensaje: “Profesión: Domador”. No obstante, no fue el único.

“Lucero rompió el hielo”, indica otro posteo, acompañado de una frase que recordó una burla cruzada: “Este post no se puede ir a los objetos perdidos 🧊”.

La referencia vino tras lo compartido por la UC después de ganar el clásico, en octubre pasado. En ese entonces, subieron una historia donde se veía una caja de “objetos perdidos” que aludían directamente a Lucas Assadi, que salió lesionado en dicho encuentro.