SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

“Objetos perdidos”: la burla de la UC contra Assadi y la U tras quedarse con el Clásico Universitario

Los Cruzados compartieron una historia en sus redes sociales con una imagen que hace directa referencia al atacante azul.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Foto: Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Universidad Católica pudo celebrar este fin de semana en el Clásico Universitario. El conjunto de la franja se impuso por 1-0 a la U en el Claro Arena, sosteniendo el invicto que arrastra en el recinto a pesar de haber enfrentado gran parte del segundo tiempo con un jugador menos por la expulsión de Gary Medel.

Lucas Assadi también tuvo su partido aparte. Ante los insultos que le llegaban desde las tribunas, el atacante de los azules lanzó un escupo hacia las tribunas. Más tarde, cuando se dirigía a los camarines, realizó un gesto de tener frío.

En respuesta a esto, Universidad Católica publico en sus redes sociales una historia en la que se ve una caja de “objetos perdidos” que aluden directamente a Assadi. En su interior se aprecia un gorro de color azul, una bufanda y la máscara que utilizó el atacante de la U para celebrar los goles.

La caja de objetos perdidos que compartió Cruzados en sus redes.
Lucas Assadi ocupando una máscara en una celebración. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Seis semanas fuera

El clásico fue aún más ingrato para Lucas Assadi. El futbolista estudiantil, que fue suplente, ingresó en el minuto 57 por Nicolás Ramírez, pero debió retirarse lesionado minutos más tarde.

En un intento de desborde, perdió el duelo con Branco Ampuero y en medio de la lucha sintió una molestia que encendió las alarmas en el banco, debiendo abandonar la cancha en los 80′.

El joven mediapunta sufrió un desgarro fibrilar en el isquiotibial derecho, con compromiso del tendón conjunto semitendinoso bíceps femoral, lesión que lo mantendrá seis semanas fuera de las canchas, según supo El Deportivo.

Con esto, el futbolista no solo se pierde el duelo contra Lanús de este jueves por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana, sino que también queda prácticamente descartado para lo que resta de la temporada.

El balance de Gustavo Álvarez

Si bien Universidad de Chile cayó en el clásico, en la banca el técnico Gustavo Álvarez se mostró tranquilo pese a la derrota.

Uno de los primeros temas que trató fue justamente la lesión de Lucas Assadi. “Lo de Lucas todavía no lo sé. Él sintió evidentemente algo en la pierna y pidió el cambio. Ahora, saliendo de aquí, se va a hacer los estudios correspondientes”, dio a conocer en conferencia de prensa.

El técnico azul realizó una autocrítica por la derrota y aseguró que la UC fue un “justo ganador”: “El gol de Católica es un duelo perdido en mitad de cancha. Nos queda con mucho espacio corriendo para atrás y de ahí en más, insisto, tuvimos la pelota, no tuvimos claridad, no generamos demasiadas situaciones de gol como para justificar el empate. Me parece que con 11 y con 10, Católica fue un justo ganador”, indicó.

A su vez, evitó quejarse por el calendario de la U en el cierre de la temporada, donde enfrenta el torneo chileno y la Copa Sudamericana.

“Hablar del partido del jueves, perdiendo, sería quejarme y llorar. Si ganamos es que está todo bien planificado, el equipo no se resiente. Entonces hay que mantener un equilibrio. A nosotros nos tocaron seis partidos consecutivos cada tres días, ahora terminamos el segundo. Yo me voy a quedar con el análisis de este partido, lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, y no quejarme”, expuso.

“Como dije, una vez que el partido estaba programado, hay que prepararlo, aceptarlo y ganarlo. No pudimos ganarlo, no por eso voy a cuestionar haber jugado hoy. Acá tenemos que salir una vez más pensando en el próximo partido que es muy importante”, agregó.

Lee también:

Más sobre:FútbolUniversidad de ChileUniversidad CatólicaLa ULa UCLucas Assadi

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Las autoridades de Gaza elevan a unos 475 los cadáveres recuperados de zonas abandonadas por Israel

Ante robos y daños durante el fin de semana, Carabineros desaloja toma de casi un mes en la Usach

Elon Musk lanza Grokipedia, su enciclopedia de inteligencia artificial que busca competir con Wikipedia

Lentes de contacto especiales y una mesa de rayos X: cómo el escándalo de las apuestas demuestra la evolución de la mafia de Nueva York

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

“Gracias Tito por tu compromiso con la cultura”: Presidente Boric decreta duelo oficial tras muerte de actor Héctor Noguera

Lo más leído

1.
Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

2.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

3.
Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

4.
Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

5.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

“El peor escenario posible”: los peligrosos efectos del huracán Melissa

“El peor escenario posible”: los peligrosos efectos del huracán Melissa

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Servicios

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por la Liga de Naciones Femenina en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por la Liga de Naciones Femenina en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle en TV y streaming

Temblor hoy, martes 28 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 28 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Ante robos y daños durante el fin de semana, Carabineros desaloja toma de casi un mes en la Usach
Chile

Ante robos y daños durante el fin de semana, Carabineros desaloja toma de casi un mes en la Usach

“Gracias Tito por tu compromiso con la cultura”: Presidente Boric decreta duelo oficial tras muerte de actor Héctor Noguera

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por la Liga de Naciones Femenina en TV y streaming

Elon Musk lanza Grokipedia, su enciclopedia de inteligencia artificial que busca competir con Wikipedia
Negocios

Elon Musk lanza Grokipedia, su enciclopedia de inteligencia artificial que busca competir con Wikipedia

Biministro García responde a generadoras y dice que lo importante es que devolverán la plata “que no les era propia”

Paypal firma acuerdo con OpenAI: usuarios podrán comprar artículos a través de ChatGPT

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años
Tendencias

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

Ghost post: Threads agrega tuits “sin filtro” que desaparecen

“Sigue la violencia en el fútbol chileno”: en Argentina reaccionan a la brutal pelea en la barra de Colo Colo
El Deportivo

“Sigue la violencia en el fútbol chileno”: en Argentina reaccionan a la brutal pelea en la barra de Colo Colo

“Objetos perdidos”: la burla de la UC contra Assadi y la U tras quedarse con el Clásico Universitario

“Mucho Atlético”: en España exponen la superioridad de los colchoneros en la derrota del Betis de Pellegrini

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año
Finde

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

El personaje “a lo Trump y Bolsonaro” que marcó la carrera de Héctor Noguera desde una cama
Cultura y entretención

El personaje “a lo Trump y Bolsonaro” que marcó la carrera de Héctor Noguera desde una cama

Cómo Héctor Noguera se resistió a actuar en teleseries, su trampolín a la popularidad: “No me parecían interesantes”

El legado de un gigante: los tres papeles televisivos que definieron a Héctor Noguera

Las autoridades de Gaza elevan a unos 475 los cadáveres recuperados de zonas abandonadas por Israel
Mundo

Las autoridades de Gaza elevan a unos 475 los cadáveres recuperados de zonas abandonadas por Israel

Lentes de contacto especiales y una mesa de rayos X: cómo el escándalo de las apuestas demuestra la evolución de la mafia de Nueva York

Siria incauta alrededor de 11 millones de pastillas de captagon en un vehículo supuestamente llegado desde Líbano

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal