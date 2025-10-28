“Objetos perdidos”: la burla de la UC contra Assadi y la U tras quedarse con el Clásico Universitario

Universidad Católica pudo celebrar este fin de semana en el Clásico Universitario. El conjunto de la franja se impuso por 1-0 a la U en el Claro Arena, sosteniendo el invicto que arrastra en el recinto a pesar de haber enfrentado gran parte del segundo tiempo con un jugador menos por la expulsión de Gary Medel.

Lucas Assadi también tuvo su partido aparte. Ante los insultos que le llegaban desde las tribunas, el atacante de los azules lanzó un escupo hacia las tribunas. Más tarde, cuando se dirigía a los camarines, realizó un gesto de tener frío.

En respuesta a esto, Universidad Católica publico en sus redes sociales una historia en la que se ve una caja de “objetos perdidos” que aluden directamente a Assadi. En su interior se aprecia un gorro de color azul, una bufanda y la máscara que utilizó el atacante de la U para celebrar los goles.

La caja de objetos perdidos que compartió Cruzados en sus redes.

Lucas Assadi ocupando una máscara en una celebración. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Seis semanas fuera

El clásico fue aún más ingrato para Lucas Assadi. El futbolista estudiantil, que fue suplente, ingresó en el minuto 57 por Nicolás Ramírez, pero debió retirarse lesionado minutos más tarde.

En un intento de desborde, perdió el duelo con Branco Ampuero y en medio de la lucha sintió una molestia que encendió las alarmas en el banco, debiendo abandonar la cancha en los 80′.

El joven mediapunta sufrió un desgarro fibrilar en el isquiotibial derecho, con compromiso del tendón conjunto semitendinoso bíceps femoral, lesión que lo mantendrá seis semanas fuera de las canchas, según supo El Deportivo.

Con esto, el futbolista no solo se pierde el duelo contra Lanús de este jueves por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana, sino que también queda prácticamente descartado para lo que resta de la temporada.

El balance de Gustavo Álvarez

Si bien Universidad de Chile cayó en el clásico, en la banca el técnico Gustavo Álvarez se mostró tranquilo pese a la derrota.

Uno de los primeros temas que trató fue justamente la lesión de Lucas Assadi. “Lo de Lucas todavía no lo sé. Él sintió evidentemente algo en la pierna y pidió el cambio. Ahora, saliendo de aquí, se va a hacer los estudios correspondientes”, dio a conocer en conferencia de prensa.

El técnico azul realizó una autocrítica por la derrota y aseguró que la UC fue un “justo ganador”: “El gol de Católica es un duelo perdido en mitad de cancha. Nos queda con mucho espacio corriendo para atrás y de ahí en más, insisto, tuvimos la pelota, no tuvimos claridad, no generamos demasiadas situaciones de gol como para justificar el empate. Me parece que con 11 y con 10, Católica fue un justo ganador”, indicó.

A su vez, evitó quejarse por el calendario de la U en el cierre de la temporada, donde enfrenta el torneo chileno y la Copa Sudamericana.

“Hablar del partido del jueves, perdiendo, sería quejarme y llorar. Si ganamos es que está todo bien planificado, el equipo no se resiente. Entonces hay que mantener un equilibrio. A nosotros nos tocaron seis partidos consecutivos cada tres días, ahora terminamos el segundo. Yo me voy a quedar con el análisis de este partido, lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, y no quejarme”, expuso.

“Como dije, una vez que el partido estaba programado, hay que prepararlo, aceptarlo y ganarlo. No pudimos ganarlo, no por eso voy a cuestionar haber jugado hoy. Acá tenemos que salir una vez más pensando en el próximo partido que es muy importante”, agregó.