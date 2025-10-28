El sorpresivo análisis de Fernando Ortiz tras el empate de Colo Colo ante Limache: “Seguimos sumando; hay que pulir situaciones”.

Colo Colo dejó escapar un triunfo que parecía asegurado. El cuadro albo empató 2-2 ante Deportes Limache en el Estadio Nacional y volvió a complicar su lucha por clasificar a la Copa Sudamericana. Pese a haber tenido el control durante buena parte del encuentro, el equipo de Fernando Ortiz terminó sufriendo otro golpe en el tramo final del campeonato.

El resultado deja al Cacique con 35 puntos, a seis de Cobresal, último clasificado al certamen continental, cuando restan solo cuatro fechas por disputar. “Hacer un análisis muy rápido cuesta, porque hay mucha frustración, de parte mía y de los jugadores. Se nos escapan dos puntos importantísimos, pero seguimos sumando”, expresó Ortiz en rueda de prensa.

Colo Colo empató ante Limache. JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

El primer tiempo había sido alentador para Colo Colo. El equipo se adueñó del juego y encontró la ventaja a los 17 minutos, cuando Claudio Aquino conectó de cabeza un tiro de esquina de Vicente Pizarro. En la segunda mitad, Lucas Cepeda amplió la cuenta con un zurdazo al minuto 69. Sin embargo, el conjunto de Macul volvió a mostrar las grietas defensivas que lo han perseguido en las últimas fechas. Limache aprovechó esa debilidad. Primero descontó a los 83’ a través de Daniel Castro y, en el último suspiro, Luis Hernández selló el empate.

Ortiz reconoció que su equipo no logró sostener el nivel. “Tenemos que pulir detalles y mantener la intensidad que mostramos en el primer tiempo”, admitió.

Consultado por el repliegue del equipo en los minutos finales, el técnico fue enfático: “No era una indicación retroceder tanto. Se dio por la dinámica del juego y por decisiones apuradas. En varios pasajes pudimos haber definido el partido y no lo hicimos”.

También tuvo palabras para Arturo Vidal, visiblemente cansado al cierre. “Arturo hizo un buen partido. Tuvo un desgaste lógico con un jugador menos, como todo el equipo. Todos están los ojos sobre él, pero su rendimiento fue positivo”, apuntó.

El panorama para Colo Colo no es alentador. “El tiempo se acorta, pero todavía se puede revertir. Hay partidos por delante y puntos que se pueden sacar”, aseguró.