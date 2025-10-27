SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Colo Colo deja escapar la victoria en los descuentos ante Limache y se complica en la lucha por meterse en un torneo internacional

El equipo dirigido por Fernando Ortiz parecía llevarse tres puntos fundamentales, sin embargo, el tanto de Luis Hernández en el sexto minuto de descuento cambió el panorama y la tabla de posiciones.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Colo Colo deja escapar la victoria en los descuentos ante Limache y se complica en la lucha por meterse en un torneo internacional. JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

Colo Colo no pudo mantener la ventaja y terminó igualando 2-2 ante Deportes Limache en el Estadio Nacional, en el cierre de la vigesimoquinta jornada de la Liga de Primera. Con este resultado, los albos suman 35 unidades y complican su lucha por la clasificación a la Copa Sudamericana. El Cacique queda ahora a seis puntos de Cobresal, que con 41 unidades se mantiene en la última plaza que da acceso al certamen continental. Limache, por su parte, suma un punto en su lucha por alejarse de la zona de descenso, donde aún se mantienen Unión Española y Deportes Iquique.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz llegó al encuentro con la necesidad de un triunfo. Ocupando la octava posición, los albos debían ganar para mantener viva su opción de acceder al segundo torneo más importante del continente. Los tomateros, eran antepenúltimos con 21 unidades.

El partido comenzó con presión ofensiva del elenco de Macul. Desde el primer minuto, Colo Colo intentó imponer su ritmo mediante la posesión y el juego por las bandas. Claudio Aquino y Lucas Cepeda fueron los jugadores más activos en ataque, generando las primeras oportunidades de riesgo: a los seis minutos, el ex Vélez Sarsfield probó con un remate desde el centro del área que fue detenido por el arquero visitante. Después lanzó un disparo a ras de suelo que obligó nuevamente a la intervención de Limache.

Vidal se lamenta en los descuentos. JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

El primer gol llegó a los 17 minutos, tras un saque de esquina ejecutado por Vicente Pizarro. El volante envió un centro preciso al corazón del área y Aquino, con un remate de cabeza, abrió la cuenta. La ventaja parcial permitió a los locales manejar la posesión, aunque Limache respondió con intentos desde fuera del área, como los remates de César Pinares y Luis Guerra, que no lograron inquietar a Fernando de Paul.

El primer tiempo se caracterizó por la acumulación de faltas. Mauricio Isla y Sebastián Vegas recibieron amonestaciones por juego peligroso. Luego llegaron la expulsiones. La primera, a los 33 minutos, cuando Yonathan Andía recibió inicialmente tarjeta amarilla por una infracción sobre Bolados. Tras revisión en el VAR, el juez Diego Flores mandó al lateral a los vestuarios. Por el lado de Colo Colo, Vegas recibió la roja a los 38 minutos tras ver la segunda amarilla, obligando al Cacique a jugar con diez hombres también.

En la segunda mitad, Colo Colo mantuvo la iniciativa. A los 63 minutos, Javier Correa ingresó por Marcos Bolados, reforzando el ataque. La insistencia dio resultado seis minutos después, cuando Lucas Cepeda definió con la izquierda desde el centro del área tras capturar un rebote que dejó Alfonso Parot, marcando el 2-0 para los locales.

Limache buscó reaccionar y generó algunas aproximaciones con remates de Misael Llantén y Facundo Pons. Daniel Castro resultó determinante, ya que a los 83 minutos logró descontar para los visitantes con un disparo colocado que superó a De Paul, poniendo el marcador 2-1 y dando nueva vida al equipo de la Quinta Región.

Cuando parecía que Colo Colo se llevaba la victoria, Limache encontró la igualdad en el minuto 95. Luis Hernández desató la celebración de los jugadores y el cuerpo técnico, y dejando a los albos en el piso por dejar ir puntos fundamentales. Con este empate, el Cacique suma apenas un punto y la diferencia con Cobresal se amplía, complicando sus opciones de clasificación a la Sudamericana. Limache, por su parte, logra un resultado que puede ser clave en su objetivo de mantener la categoría. La capacidad de reacción en los minutos finales permitieron rescatar una unidad vital.

Los tomateros siguen con la preocupación por el descenso. Solo superan a Deportes Iquique, que tiene 15 puntos, y a Unión Española que tiene 20, en la clasificación. Están igualados con Everton con 22 positivos. Ahora, los cerveceros deben visitar a Palestino y la U, luego, reciben a Unión Española. Claro que entre esos partidos está programado la final de la Copa Chile.

Los albos, por su parte, tienen en el horizonte dos partidos como visitante, ante Ñublense y Unión Española. Luego volverán al estadio Monumental cuando reciban a Unión La Calera.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoColo ColoDeportes Limache

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Apuñaló a su amigo y dejó cuerpo amarrado en la vía pública: prisión preventiva para adulto mayor por homicidio calificado en San Rafael

Falta de fármaco clave obliga a suspender cirugías a corazón abierto en clínicas

Euforia en mercados argentinos tras las elecciones: acciones vuelan y el riesgo país se derrumba

Encuesta CEP: cambio de gobierno alienta expectativas económicas y llegan a mayor nivel desde previo al estallido social

Precio del cobre alcanza un nuevo récord histórico mientras el Ipsa se contagia del optimismo global y de efecto Milei

Lo más leído

1.
Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

2.
Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

3.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

4.
Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

5.
Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Calor extremo y lluvia: el pronóstico del tiempo en Santiago para esta semana

Calor extremo y lluvia: el pronóstico del tiempo en Santiago para esta semana

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Review del Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: competencia premium

Review del Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: competencia premium

Servicios

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

De cuánto es el pago que recibe un vocal de mesa en las elecciones

De cuánto es el pago que recibe un vocal de mesa en las elecciones

Apuñaló a su amigo y dejó cuerpo amarrado en la vía pública: prisión preventiva para adulto mayor por homicidio calificado en San Rafael
Chile

Apuñaló a su amigo y dejó cuerpo amarrado en la vía pública: prisión preventiva para adulto mayor por homicidio calificado en San Rafael

Falta de fármaco clave obliga a suspender cirugías a corazón abierto en clínicas

Portazo de la Suprema a Sabaj: exministra fracasa en su intento por revertir su remoción del Poder Judicial

Euforia en mercados argentinos tras las elecciones: acciones vuelan y el riesgo país se derrumba
Negocios

Euforia en mercados argentinos tras las elecciones: acciones vuelan y el riesgo país se derrumba

Encuesta CEP: cambio de gobierno alienta expectativas económicas y llegan a mayor nivel desde previo al estallido social

Precio del cobre alcanza un nuevo récord histórico mientras el Ipsa se contagia del optimismo global y de efecto Milei

Soundcore lanza en Chile sus nuevos audífonos de oído abierto
Tendencias

Soundcore lanza en Chile sus nuevos audífonos de oído abierto

Review del Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: competencia premium

El regreso de 31 Minutos: mira aquí la nueva miniserie con Juan Carlos Bodoque

Con armas blancas, muletas y cinturones: la brutal pelea en la barra de Colo Colo en el empate frente a Limache
El Deportivo

Con armas blancas, muletas y cinturones: la brutal pelea en la barra de Colo Colo en el empate frente a Limache

El sorpresivo análisis de Fernando Ortiz tras el empate de Colo Colo ante Limache: “Seguimos sumando”

“Ganan sueldos millonarios”: el reproche de los hinchas de Colo Colo tras el empate de Limache

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año
Finde

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric
Cultura y entretención

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

El traspaso generacional de Tronic: “Los niños se sorprenden cuando cachan que somos un grupo longevo”

Protestas anti-China que marcan antesala de cumbre de la APEC en Corea del Sur
Mundo

Protestas anti-China que marcan antesala de cumbre de la APEC en Corea del Sur

Terremoto de magnitud 6,1 golpea el oeste de Turquía

Trump descarta presentarse a la Vicepresidencia en 2028 para seguir en la Casa Blanca tras el fin de su mandato

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal