Colo Colo deja escapar la victoria en los descuentos ante Limache y se complica en la lucha por meterse en un torneo internacional.

Colo Colo no pudo mantener la ventaja y terminó igualando 2-2 ante Deportes Limache en el Estadio Nacional, en el cierre de la vigesimoquinta jornada de la Liga de Primera. Con este resultado, los albos suman 35 unidades y complican su lucha por la clasificación a la Copa Sudamericana. El Cacique queda ahora a seis puntos de Cobresal, que con 41 unidades se mantiene en la última plaza que da acceso al certamen continental. Limache, por su parte, suma un punto en su lucha por alejarse de la zona de descenso, donde aún se mantienen Unión Española y Deportes Iquique.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz llegó al encuentro con la necesidad de un triunfo. Ocupando la octava posición, los albos debían ganar para mantener viva su opción de acceder al segundo torneo más importante del continente. Los tomateros, eran antepenúltimos con 21 unidades.

El partido comenzó con presión ofensiva del elenco de Macul. Desde el primer minuto, Colo Colo intentó imponer su ritmo mediante la posesión y el juego por las bandas. Claudio Aquino y Lucas Cepeda fueron los jugadores más activos en ataque, generando las primeras oportunidades de riesgo: a los seis minutos, el ex Vélez Sarsfield probó con un remate desde el centro del área que fue detenido por el arquero visitante. Después lanzó un disparo a ras de suelo que obligó nuevamente a la intervención de Limache.

Vidal se lamenta en los descuentos. JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

El primer gol llegó a los 17 minutos, tras un saque de esquina ejecutado por Vicente Pizarro. El volante envió un centro preciso al corazón del área y Aquino, con un remate de cabeza, abrió la cuenta. La ventaja parcial permitió a los locales manejar la posesión, aunque Limache respondió con intentos desde fuera del área, como los remates de César Pinares y Luis Guerra, que no lograron inquietar a Fernando de Paul.

El primer tiempo se caracterizó por la acumulación de faltas. Mauricio Isla y Sebastián Vegas recibieron amonestaciones por juego peligroso. Luego llegaron la expulsiones. La primera, a los 33 minutos, cuando Yonathan Andía recibió inicialmente tarjeta amarilla por una infracción sobre Bolados. Tras revisión en el VAR, el juez Diego Flores mandó al lateral a los vestuarios. Por el lado de Colo Colo, Vegas recibió la roja a los 38 minutos tras ver la segunda amarilla, obligando al Cacique a jugar con diez hombres también.

En la segunda mitad, Colo Colo mantuvo la iniciativa. A los 63 minutos, Javier Correa ingresó por Marcos Bolados, reforzando el ataque. La insistencia dio resultado seis minutos después, cuando Lucas Cepeda definió con la izquierda desde el centro del área tras capturar un rebote que dejó Alfonso Parot, marcando el 2-0 para los locales.

Limache buscó reaccionar y generó algunas aproximaciones con remates de Misael Llantén y Facundo Pons. Daniel Castro resultó determinante, ya que a los 83 minutos logró descontar para los visitantes con un disparo colocado que superó a De Paul, poniendo el marcador 2-1 y dando nueva vida al equipo de la Quinta Región.

Cuando parecía que Colo Colo se llevaba la victoria, Limache encontró la igualdad en el minuto 95. Luis Hernández desató la celebración de los jugadores y el cuerpo técnico, y dejando a los albos en el piso por dejar ir puntos fundamentales. Con este empate, el Cacique suma apenas un punto y la diferencia con Cobresal se amplía, complicando sus opciones de clasificación a la Sudamericana. Limache, por su parte, logra un resultado que puede ser clave en su objetivo de mantener la categoría. La capacidad de reacción en los minutos finales permitieron rescatar una unidad vital.

Los tomateros siguen con la preocupación por el descenso. Solo superan a Deportes Iquique, que tiene 15 puntos, y a Unión Española que tiene 20, en la clasificación. Están igualados con Everton con 22 positivos. Ahora, los cerveceros deben visitar a Palestino y la U, luego, reciben a Unión Española. Claro que entre esos partidos está programado la final de la Copa Chile.

Los albos, por su parte, tienen en el horizonte dos partidos como visitante, ante Ñublense y Unión Española. Luego volverán al estadio Monumental cuando reciban a Unión La Calera.