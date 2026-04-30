Urbanya: inmobiliaria de familia Santa Cruz rechaza críticas por millonario proyecto en Pudahuel

Es el proyecto inmobiliario más ambicioso de la familia Santa Cruz en el sector poniente de Santiago, con una inversión de US$203 millones, pero su ejecución está pendiente de revisión en el Comité de Ministros.

El 10 de noviembre del año pasado la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana resolvió otorgar una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable a la iniciativa, que considera casi 1.200 viviendas, un sector logístico-empresarial e infraestructura en la comuna de Pudahuel.

Constituye el primer Proyecto de Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC) y en él Urbanya enfrenta las críticas de vecinos del sector que piden la construcción de un “ecoparque” en El Noviciado como medida de mitigación o compensación ambiental.

Según los reclamantes, este espacio permitiría compensar la pérdida de suelo rural y natural, fortalecer la infraestructura verde, generar espacios de recreación y educación ambiental, y reforzar la identidad territorial de una comunidad que se enfrenta a un proceso acelerado de urbanización.

Pero las exigencias no se detienen ahí. Los vecinos también solicitaron planes de contingencia frente a industrias peligrosas, exigiendo que el titular del proyecto actualice los protocolos de emergencia, considerando que el terreno estará rodeado de instalaciones de riesgo tales como Hidronor, el complejo nuclear Lo Aguirre y el cordón industrial de Lampa.

A esto se suma la preocupación por el impacto vial y la conectividad. Los opositores a la iniciativa señalan que la llegada de nuevos habitantes colapsará la única línea de bus disponible en el sector, por lo que piden que el proyecto coordine de forma anticipada la ampliación de la cobertura de transporte público, incluyendo servicios expresos hacia el Metro, y construya andenes segregados para las paradas de buses, evitando mayor congestión y riesgo de accidentes.

Asimismo, exigen la ampliación a doble vía de la Avenida El Noviciado para evitar el colapso vehicular y garantías planimétricas de que las viviendas sociales no quedarán emplazadas en zonas con riesgo de inundación.

Parque

Inmobiliaria Las Lilas de Pudahuel respondió a lo anterior en un documento presentado al Comité de Ministros.

Frente a la petición de un ecoparque por parte de la comunidad, la firma manifestó que rechazaba la solicitud por considerarla “jurídicamente improcedente”. Fundamentó su postura argumentando que no existe ningún impacto ambiental significativo que justifique la exigencia de un parque como medida de mitigación o compensación en el sector de Noviciado.

También explicó que el proyecto Urbanya ya contempla la habilitación de áreas verdes públicas y privadas en una superficie que supera ampliamente el mínimo normativo exigido por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS). Se trata de una obra de gran envergadura orientada a espacios naturales recreativos. A través de ella, “se formalizará y abrirá al uso público un ecosistema lacustre de 18,47 hectáreas inserto en un parque de más de 40 hectáreas, el cual ha sido conservado activamente por más de 30 años”, indicó la firma.

Para la inmobiliaria, la solicitud del ecoparque constituye únicamente una propuesta de diseño, la cual carece de contenido propiamente ambiental y no tiene relevancia material para los efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Por otro lado, si bien la inmobiliaria reconoció un impacto significativo por el aumento en los tiempos de desplazamiento en un eje determinado del área de influencia durante la fase de operación del proyecto, dijo que se hizo cargo de este impacto mediante un plan que incluye ocho medidas de mitigación específicas.

Según el Estudio de Movilidad validado por la autoridad competente, dichas medidas de mitigación son suficientes para reducir los efectos del proyecto a condiciones normales.

Asimismo, la empresa descartó que el desarrollo habitacional quede expuesto a riesgos industriales exógenos, argumentando que las instalaciones peligrosas del sector se ubican a distancias seguras y deben mantener sus impactos controlados dentro de sus propios recintos.