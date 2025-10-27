SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

“Colo Colo no lo deja dormir”: la potente respuesta de Aníbal Mosa a Michael Clark

El presidente de Blanco y Negro reacciona a la alusión al Cacique en medio de la polémica con la ANFP por el intento fallido de aplazar el Clásico Universitario.

Christian GonzálezPor 
Christian González
Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro (Foto: Photosport) SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

Aníbal Mosa recoge el guante y se enciende la polémica. El presidente de Blanco y Negro reacciona a la alusión de Michael Clark, su par de Azul Azul, en medio del entuerto que generó el intento de los laicos de aplazar el Clásico Universitario para privilegiar el descanso en medio de su participación en la Copa Sudamericana, en la que están en semifinales.

"Yo veo que voluntad para programar partidos a Colo Colo por un amistoso, existe. Voluntad para reprogramar partidos a la Católica, también existe. Pero cuando hay que reprogramar partidos para la U, no hay una voluntad”, dijo Clark, después de la caída de los azules ante la UC.

“Colo Colo no lo deja dormir”: la potente respuesta de Aníbal Mosa a Michael Clark

El timonel de la concesionaria alba no necesitó muchas palabras para arremeter con fuerza. “Son decisiones de él, no me meto en eso. Parece que Colo Colo no lo deja dormir”, declaró en la radio Cooperativa, a su ingreso al Estadio Nacional, para presenciar el partido entre los albos y Deportes Limache, que fue trasladado de escenario, ante la reserva del Monumental para un espectáculo artístico.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El mandamás albo abordó, también, la recta final del mandato de Pablo Milad en la ANFP. “Pablo Milad ya se va. Dijo que iba a renunciar, que se iba a ir el otro año, así que creo que dejó la puerta abierta para que haya otros liderazgos, una nueva mesa. En eso es lo que hay que enfocarse ahora”, explicó.

El dirigente se quejó por el horario del partido ante los árabes y evitó hablar de la ausencia de Esteban Pavez. “Es un tema técnico, una decisión técnica. Ustedes saben que yo nunca me meto en las decisiones técnicas. Tendrán que consultárselo a Fernando Ortiz. El Vicho (Pizarro) hace rato que se puso la jineta de capitán. Se lo ha ganado”, sentenció.

También estableció que la misión del Cacique es insertarse en una competencia internacional. “Son diferentes presupuestos, diferentes situaciones cuando no se juegan competencias internacionales”, puntualizó.

Más sobre:Colo ColoLa UUniversidad de ChileAníbal MosaMosaMichael ClarkClark

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Review del Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: competencia premium

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Ministra Vallejo descarta indulto a Hernández Norambuena: “No está contemplado avanzar en algo de esas características”

Cuentas de la luz: Generadoras de Chile aclara que “no ha habido ningún acuerdo ni negociación” con el gobierno

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Terremoto de magnitud 6,1 golpea el oeste de Turquía

Lo más leído

1.
Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

2.
Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

3.
Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

4.
Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

5.
Molestia de Kast con Mayne-Nicholls y distanciamiento de Jara con el PC: las frases y cruces que marcaron el debate presidencial

Molestia de Kast con Mayne-Nicholls y distanciamiento de Jara con el PC: las frases y cruces que marcaron el debate presidencial

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Calor extremo y lluvia: el pronóstico del tiempo en Santiago para esta semana

Calor extremo y lluvia: el pronóstico del tiempo en Santiago para esta semana

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

El regreso de 31 Minutos: mira aquí la nueva miniserie con Juan Carlos Bodoque

El regreso de 31 Minutos: mira aquí la nueva miniserie con Juan Carlos Bodoque

Servicios

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

De cuánto es el pago que recibe un vocal de mesa en las elecciones

De cuánto es el pago que recibe un vocal de mesa en las elecciones

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas
Chile

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Ministra Vallejo descarta indulto a Hernández Norambuena: “No está contemplado avanzar en algo de esas características”

Tras sorteo: comisión revisora de AC en contra de Diego Pardow queda con mayoría oficialista

Cuentas de la luz: Generadoras de Chile aclara que “no ha habido ningún acuerdo ni negociación” con el gobierno
Negocios

Cuentas de la luz: Generadoras de Chile aclara que “no ha habido ningún acuerdo ni negociación” con el gobierno

IFC firma préstamo de US$100 millones a Banco Security para impulsar acceso a la vivienda para mujeres

Amazon despedirá a 30.000 trabajadores a partir de este martes

Review del Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: competencia premium
Tendencias

Review del Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: competencia premium

El regreso de 31 Minutos: mira aquí la nueva miniserie con Juan Carlos Bodoque

“Está haciendo un trabajo maravilloso”: qué le dijo Donald Trump a Javier Milei tras su victoria

Boca Juniors vuelve al triunfo en la liga argentina con Carlos Palacios y Williams Alarcón como titulares
El Deportivo

Boca Juniors vuelve al triunfo en la liga argentina con Carlos Palacios y Williams Alarcón como titulares

Cholo Simeone confirma la supremacía sobre Pellegrini: Atlético de Madrid vence en Sevilla a un Betis sin respuestas

“Colo Colo no lo deja dormir”: la potente respuesta de Aníbal Mosa a Michael Clark

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año
Finde

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”
Cultura y entretención

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

El traspaso generacional de Tronic: “Los niños se sorprenden cuando cachan que somos un grupo longevo”

Andy Muschietti expande el universo de It: “Vivimos en una época en la que sembrar el miedo está en su punto más alto”

Terremoto de magnitud 6,1 golpea el oeste de Turquía
Mundo

Terremoto de magnitud 6,1 golpea el oeste de Turquía

Trump descarta presentarse a la Vicepresidencia en 2028 para seguir en la Casa Blanca tras el fin de su mandato

Claudia Zegarra, cónsul general de Bolivia en Chile: “Creemos que la apertura de relaciones es el paso lógico a seguir”

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal