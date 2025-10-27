Aníbal Mosa recoge el guante y se enciende la polémica. El presidente de Blanco y Negro reacciona a la alusión de Michael Clark, su par de Azul Azul, en medio del entuerto que generó el intento de los laicos de aplazar el Clásico Universitario para privilegiar el descanso en medio de su participación en la Copa Sudamericana, en la que están en semifinales.

"Yo veo que voluntad para programar partidos a Colo Colo por un amistoso, existe. Voluntad para reprogramar partidos a la Católica, también existe. Pero cuando hay que reprogramar partidos para la U, no hay una voluntad”, dijo Clark, después de la caída de los azules ante la UC.

“Colo Colo no lo deja dormir”: la potente respuesta de Aníbal Mosa a Michael Clark

El timonel de la concesionaria alba no necesitó muchas palabras para arremeter con fuerza. “Son decisiones de él, no me meto en eso. Parece que Colo Colo no lo deja dormir”, declaró en la radio Cooperativa, a su ingreso al Estadio Nacional, para presenciar el partido entre los albos y Deportes Limache, que fue trasladado de escenario, ante la reserva del Monumental para un espectáculo artístico.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El mandamás albo abordó, también, la recta final del mandato de Pablo Milad en la ANFP. “Pablo Milad ya se va. Dijo que iba a renunciar, que se iba a ir el otro año, así que creo que dejó la puerta abierta para que haya otros liderazgos, una nueva mesa. En eso es lo que hay que enfocarse ahora”, explicó.

El dirigente se quejó por el horario del partido ante los árabes y evitó hablar de la ausencia de Esteban Pavez. “Es un tema técnico, una decisión técnica. Ustedes saben que yo nunca me meto en las decisiones técnicas. Tendrán que consultárselo a Fernando Ortiz. El Vicho (Pizarro) hace rato que se puso la jineta de capitán. Se lo ha ganado”, sentenció.

También estableció que la misión del Cacique es insertarse en una competencia internacional. “Son diferentes presupuestos, diferentes situaciones cuando no se juegan competencias internacionales”, puntualizó.