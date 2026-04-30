La furia de Darío Benedetto con sus compañeros de Barcelona en plena derrota ante la UC en la Libertadores

Universidad Católica consiguió un importante triunfo en su visita al Barcelona de Ecuador por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Fernando Zampedri y Clemente Montes fueron los autores de los tantos de los cruzados en la victoria por 2-1.

Los primeros goles llegaron temprano en el partido y, en el momento de la pausa de hidratación en los 2′, Darío Benedetto expresó su furia hacia sus compañeros por la forma con la que se estaba desarrollando el encuentro.

Así, en base a insultos, intentó despertar al equipo. “La concha puta de su madre” y “así, no, eh. Así, no”, fueron parte de los descargos del argentino. “Las ganas tienen que estar...”, reclamó en la pausa.

SE CALENTÓ EL PIPA: PICANTE la arenga de Benedetto a sus compañeros de Barcelona SC en la pausa de rehidratación en el partido vs. U. Católica...



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Si bien Barcelona pudo descontar, aquel impulso no fue suficiente para revertir la derrota, por lo que el cuadro ecuatoriano quedó en el último lugar del Grupo D, tras sufrir su tercera derrota consecutiva en el torneo. Mientras tanto, Universidad Católica alcanzó el liderazgo del grupo con 6 puntos, superando a Boca y Cruzeiro. Vale recordar que los dirigidos por César Farías habían eliminado a Argentinos Juniors y Botafogo en las fases previas para disputar la de grupos.

Tras su arribo al equipo de Guayaquil, Benedetto disputó 17 partidos, convirtió 5 goles y aportó 2 asistencias. Barcelona marcha cuarto en la liga ecuatoriana a 6 puntos del líder Independiente del Valle.

El descontento de la prensa ecuatoriana

La derrota fue tratada por la prensa ecuatoriana que criticó el actuar del equipo. Barcelona SC perdió y se encamina a otro fracaso en la Libertadores”, tituló El Comercio. Y en su nota afirmó que “este resultado deja al equipo prácticamente fuera de la competición internacional”. Luego agregó que los toreros “dependen de un milagro futbolístico para sostenerse en la Copa Libertadores. En las primeras tres fechas cosechó igual número de derrotas, por lo que seguir en el torneo se presenta como una quimera insuperable”.

Por lo mismo, apuntaron al segundo torneo continental. “Con pocas opciones de clasificarse para los octavos de final de la Libertadores, el objetivo de los amarillos se centra en conseguir los puntos necesarios para quedarse con el tercer puesto y jugar los playoffs de la Sudamericana”.

El Universo encabezó su crónica diciendo que “Barcelona SC vuelve a perder de local en Copa Libertadores y queda al borde de la eliminación en el grupo D”. Ya en el texto, sostuvo que la oncena local “no pudo hacerse fuerte en casa y cayó 1-2 ante Universidad Católica por la fecha 3 de la Copa Libertadores. El resultado deja al cuadro torero en una situación crítica, sin puntos en el grupo y con opciones mínimas de clasificar a los octavos de final”.

Extra publicó: “Barcelona SC suma su tercera derrota en Libertadores tras perder con Universidad Católica de Chile”. Y en su nota no se guardó nada. “Los amarillos llegaban con la obligación de un triunfo para mantener opciones de pelear por la clasificación a la siguiente fase, pero al igual que en los anteriores encuentros coperos, carecieron de efectividad en ataque y de solidez en defensa”.