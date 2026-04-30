Sebastián Pérez tras tapar tres penales ante Gremio en Sudamericana: “Con el tiempo iré asimilando lo que pasó”

Sebastián Pérez fue el héroe de Palestino en el empate de Gremio disputado en La Cisterna, por Copa Sudamericana. Zanahoria tuvo una jornada soñada al atajar tres penales consecutivos.

El portero detuvo los tres remates de Carlos Vinícius, luego de que el árbitro ecuatoriano Guillermo Guerrero determinara que el chileno se adelantó dos veces consecutivas. La insólita y heroica acción dio rápidamente la vuelta al mundo.

Pérez, en tanto, repasó su destacada actuación: “Es algo inusual, he tenido noches importantes, donde he sacado grandes resultados, pero lo que pasó hoy día es algo atípico”, comenzó señalando en zona mixta.

“A veces uno ve también que los arqueros atajan tres penales, pero en una definición de penales, en los 90 minutos es muy difícil lo que pasó. Con el correr de los días y con el tiempo uno irá asimilando lo que pasó esta noche”, añadió.

La valoración de Pérez

Zanahoria recordó lo ocurrido en los penales: “En el segundo penal sí creo que me adelanté. Él iba dando muchos pasos, nunca se decidía cuándo patear y me jugué un poquito antes. El primero me queda la duda, pero gracias a Dios pude tapar los tres. Por el momento que estamos pasando era crucial sumar”, indicó.

“Hay estudio, hay fortuna también. A veces uno puede ver muchos videos, pero es lo que va dictando en el en vivo, cómo está uno como arquero, cómo está el pateador también. Pensé que iban a cambiar de pateador, pero siguió el mismo, así que es un conjunto de cosas”, continuó.

El arquero reveló la reacción de sus compañeros ante su hazaña: “Me felicitaron, también había que mantener a Palestino en el partido. Si no era ganar, había que sumar para seguir con vida en la fase de grupo”, resaltó.

Finalmente, Pérez valoró el empate obtenido ante Gremio y analizó los objetivos de Palestino en Sudamericana. “Más allá de los penales, siempre sumar es positivo, nos deja con vida en la competencia. Sabemos que si queremos clasificar tenemos que sacar puntos importantes allá en Montevideo y en Brasil”, sentenció.