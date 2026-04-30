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    Desbaratan banda criminal que enviaba droga a Australia a desde el puerto de San Antonio: hay cuatro personas detenidas

    Según detallaron desde la Policía de Investigaciones, la agrupación levantaba empresas de fachada para el envío de la droga.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Foto referencial: Cristian Iglesias/Aton Chile CHRISTIAN IGLESIAS/ATON CHILE

    Cuatro sujetos fueron detenidos en una operación policial enfocada en desbaratar una banda criminal que enviaba droga a Australia a través del puerto de San Antonio.

    “Operación Australia”, fue el nombre del operativo que surge tras más de un año de investigación.

    Según detalló el Prefecto Inspector Guillermo Gálvez Carriel, Jefe Región Policial de Valparaíso, “pudimos identificar una estructura criminal que levantaba empresas de fachada a fin de exportar mercancía lícita, pero a través de esa exportación, contaminarla con droga”.

    “Pudimos trabajar e identificar cuál era el contenedor donde se iba a enviar (la droga) para el puerto de Sydney, Australia, y coordinar con la policía australiana para hacer una entrega vigilada y poder identificar a los receptores de esta droga”, añadió.

    Es así como explicó que esto ocurrió en abril de 2025, y esta semana se logró la detención de cuatro sujetos de esta organización criminal.

    Además, detalló que la investigación sigue en curso con el fin de identificar y detener a los receptores de esta droga en Australia, así como de otros posibles integrantes en Chile.

    “Esto es una estructura criminal chilena del centro del país, específicamente de Santiago, y seguimos la investigación porque nosotros pensamos que tiene mayor cantidad de integrantes”, añadió.

    Por su parte, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, destacó el procedimiento señalando que “han realizado junto a Aduanas un procedimiento exitoso que es la incautación y sacar del día de mañana del comercio esta gran cantidad de droga que equivale a 11 mil millones de pesos".

    Además según agregó “no podemos permitir que estas organizaciones se tomen nuestro país, somos nosotros quienes tenemos que ordenar y controlar las calles, los puertos, las cárceles, en eso estamos como el Ministerio de Seguridad”.

    Más sobre:PolicialPDISan Antonio

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