Educación, Desarrollo Social y Salud tienen el 37% de los 402 programas que Quiroz sugiere ajustar o “descontinuar”

Desde el Presidente José Antonio Kast hacia abajo, distintos personeros del gobierno debieron salir, por un nuevo día consecutivo, a enfrentar los cuestionamientos -algunos oficialistas- que no han logrado ser desactivados luego de que La Tercera diera a conocer que Hacienda estaba oficiando a todos los ministerios con los lineamientos para elaborar su Presupuesto 2027. De esos documentos se extrajo que 142 programas se proponían “descontinuar” y a otros 260 se les sugería rebajar en al menos 15% su presupuesto.

Y aunque el Ejecutivo ha intentado explicar que las sugerencias no implica cortar derechos sociales y que sólo apuntan a oportunidades de hacer más eficiente el gasto, lo que hacen los oficios es, cuando menos, poner de manifiesto qué programas están en la mira del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz .

“Dichas recomendaciones se fundamentan en una metodología que utiliza criterios de las recomendaciones de la Comisión para Reformas Estructurales de Gasto Público, los hallazgos y resultados del Sistema de Monitoreo y Evaluación exante, expost y el reporte del Registro de Información Social”, se lee en uno de los anexos de los oficios, donde también se señala que “se recomienda a los formuladores considerar de manera prioritaria los resultados y sugerencias del proceso de evaluación, así como las falencias y aspectos pendientes identificados, al momento de definir la continuidad, rediseño y priorización de las solicitudes de recursos asociadas a estos programas”. Además, se explicita que dichos resultados implican un condicionamiento, otorgando a esos programas la calificación de “condicionado”.

Uno de los que ha generado más ruido es el Programa de Alimentación Escolar (PAE) que entrega Junaeb, ante lo cual el director del organismo, Fernando Peña, recalcó en Desde la Redacción de La Tercera que “va a continuar su operación, no va a haber ninguna interrupción”, intentando además dar por superada la filtración que generó la controversia: “Yo agradezco el esfuerzo por aclarar algo que generó preocupación (...) Las explicaciones y disculpas no humillan a nadie”.

Contando el PAE son, entre recomendaciones de “descontinuar” y ajustar, 402 programas bajo la lupa y de ellos, un gran margen pertenecen a apenas tres de todos los ministerios que conforman el gabinete. En concreto, 150 programas, es decir 37,3% del total, son programas de las carteras de Educación (57), Desarrollo Social (47) y Salud (46).

En el caso del Mineduc son 42 los programas que se sugieren ajustar y 15 descontinuar, en Desarrollo 34 y 13, mientras que en el Minsal 21 y 25, respectivamente.

“Dijimos que no íbamos a cortar derechos a las personas y no lo vamos a hacer, pero sí tenemos que ordenar la casa. Eso es lo que está haciendo el ministro Quiroz”, dijo el Presidente Kast en un contexto en que, además, se comenzó a conocer de qué forma los distintos ministerios cumplirán la meta del ajuste fiscal del 3% que previamente ya les había impuesto el jefe de la billetera fiscal para el presupuesto en curso.

Por ejemplo, en el mismo Desarrollo Social se anunció un recorte presupuestario definitivo del 2,24%, descartando que el ajuste implique un retroceso en derechos sociales luego de que se diera a conocer que el ajuste implica $ 32.721 millones que salpican a programas de niñez, pueblos indígenas y juventud.

EL DETALLE POR MINISTERIO:

Ministerio Descontinuar Ajustar TOTAL Educación 42 15 57 Desarrollo 34 13 47 Salud 21 25 46 Economía 21 16 37 Cultura 24 10 34 Trabajo 26 3 29 Agricultura 17 9 26 Ciencia 8 11 19 Interior 13 6 19 Vivienda 11 3 14 Justicia 10 2 12 Seguridad 7 3 10 RR.EE. 7 2 9 Mujer 5 4 9 Energía 1 7 8 Medio Ambiente 1 5 6 Deportes 3 1 4 Segegob 2 2 4 BB.NN. 2 2 4 MTT 2 1 3 MOP 2 1 3 Minería 2 0 2 Hacienda 0 1 1 TOTAL 260 142 402

Algunos de los programas a los que Quiroz les pone la lupa son emblemáticos incluso para el piñerismo, como el de Liceos Bicentenario, uno de los que entró en la categoría de “aplicar una disminución presupuestaria de al menos 15%”, según se lee en el oficio que llegó hasta el Mineduc. El oficialismo se declaró en alerta luego de que este medio diera a conocer esta situación de los liceos, así como que la Pensión Garantizada Universal (PGU) también se sugiere analizar por parte de Hacienda.

Ante los cuestionamientos que el eventual recorte ha recibido, la tarde de este miércoles el propio Quiroz aseguró: “Quiero decir con todas sus letras, y esto no es solo para PGU, sino para todo tipo de programas: aquí no se va a tocar ningún beneficio social de la población, ninguno, en absoluto. Lo único que estamos haciendo en todos los casos es buscar eficiencia y prevenir el malgasto”.