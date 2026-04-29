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    Director de Junaeb y polémica por “descontinuar” programa de alimentación: “Las explicaciones y disculpas no humillan a nadie”

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, Fernando Peña, insistió en que no va a haber interrupción en la entrega de casi 4 millones diarias de raciones, aunque puntualizó que el PAE tiene "deficiencias y oportunidades de mejora".

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    La controversia generada por el oficio filtrado de Dipres, que depende del Ministerio de Hacienda, sobre ajustar o descontinuar algunos programas sociales, particularmente el de alimentación en escolares, ha marcado el debate político los últimos días.

    Y siguiendo los pasos del ministro encargado de las arcas fiscales, Jorge Quiroz, quien ha intentado dar por cerrada la polémica, el director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Fernando Peña, también busca dar zanjar el debate.

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, Peña recalcó que: “El programa de alimentación va a continuar su operación, no va a haber ninguna interrupción”.

    Peña explicó que las casi 4 millones de raciones diarias que se reparten a lo largo del país se seguirán entregando. “La Junaeb administra un presupuesto importante. De hecho, de los más oneroso dentro de la administración del Estado, junto con el MOP, 1,2 billones de pesos al año. Y parte importante de ese presupuesto, más del 90% de ese presupuesto, es justamente para financiar el Programa de Alimentación Escolar. El PAE es el corazón, los pulmones, el hígado de Junaeb”.

    No obstante, puntualizó que “obviamente eso no significa que estemos sometidos permanentemente, al igual que todo el resto de los servicios públicos, a evaluaciones y a incorporar oportunidades de mejora naturales”, añadió.

    En ese sentido, sostuvo que efectivamente hay espacio para mejorar el programa y con ello reducir costos.

    El Programa de Alimentación Escolar tiene deficiencias y oportunidades de mejora que son, muchas, de público conocimiento. Entre algunas cosas que son muy llamativas, es el modelo de optimización de precios, de la combinación más ventajosa de precios que buscan las licitaciones, que en algunos casos puede generar espacios para situaciones que justamente expongan a la institución frente a pagos que al menos desde la opinión pública se pueden cuestionar”.

    Y respecto de la polémica que generó la filtración del oficio de la Dipres, Peña intentó dar por superada la controversia.

    “Yo agradezco el esfuerzo por aclarar algo que generó preocupación. A mí mucha gente me escribió el fin de semana y la verdad es que yo entiendo la preocupación y sobre todo la incertidumbre que esto generó, pero creo yo que las explicaciones acá no sobran. El ser majadero en este tipo de situaciones es muy bueno porque de verdad, y yo no me canso de repetirlo, el programa de alimentación va a continuar funcionando y va a funcionar no solamente este año, sino que también los siguientes”.

    En esa línea añadió que: “Y eso de la mano con un proceso de mejora, de modernización, para que sea cada vez más eficiente y para que ojalá también la institución, para que Junaeb en la entrega de sus otros servicios también pueda elevar los estándares de desempeño”.

    Finalmente recalcó que “naturalmente las explicaciones y bueno, en algunos casos las disculpas, eso no humilla a nadie. Y que bueno que se aclare y que obviamente vayamos ya cerrando esta polémica porque creo yo que no está de más aclarar y no está de más transparentar tanto el origen de la situación como la explicación que obviamente todos hemos dado”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónJunaebFernando PeñaProgramasJorge QuirozHaciendaDipres

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