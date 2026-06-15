Parlamentarios del PDG califican de “insuficiente” primeros cien días del gobierno de José Antonio Kast

A días de que se cumplan los primeros cien días de la administración del Presidente José Antonio Kast, diputados del Partido de la Gente (PDG) realizaron un crudo balance de la gestión del Ejecutivo.

Siguiendo la línea crítica fijada por el líder de la colectividad, Franco Parisi, los parlamentarios calificaron este arranque como un periodo que “deja con sabor a poco” , marcado por la falta de respuestas contundentes ante el alza en el costo de la vida y el estancamiento en la agenda de seguridad pública.

Los parlamentarios advirtieron que mantendrán una postura de oposición transaccional en el Congreso Nacional, lo que implica que no alinearán sus votos de manera automática con La Moneda, condicionando el avance de las reformas estructurales del oficialismo a la entrega de beneficios económicos directos que frenen el menoscabo de los sectores medios y de las pequeñas empresas.

La subjefa de la bancada, la diputada Tamara Ramírez, manifestó su inquietud ante la falta de sintonía fina del programa económico gubernamental con la realidad del país.

“ Evaluamos este primer trimestre con una profunda preocupación porque el diseño macroeconómico del gobierno no se está traduciendo en mejoras para la clase media. Cien días que dejan gusto a poco y que se han transformado en un castigo diario para el bolsillo de las familias por el costo de la vida. Si bien celebramos el acuerdo que logramos como bancada para descontar el IVA a pañales y remedios, el Ejecutivo debe reaccionar. No permitiremos que se siga asfixiando a las personas trabajadoras, por lo que cada proyecto de ley se va a negociar bajo la premisa de defender la economía del hogar”, señaló la diputada.

A su vez, Flor Contreras sostuvo que: “ La Moneda cumplió cien días hablando mucho de números fiscales pero haciendo muy poco por las pymes y las familias trabajadoras. Este inicio de gestión nos deja con sabor a poco y con una clase media que ya no aguanta más alzas en los combustibles ni deudas acumuladas, además de la alta inseguridad con que viven día a día. Nosotros ya demostramos nuestra fuerza al obligar al ministro de Hacienda a ceder el descuento del IVA en medicamentos y pañales, pero esto es solo el punto de partida, por lo que para seguir avanzando en el Congreso, el gobierno tendrá que entender que el PDG no es un cheque en blanco, sino la voz de la clase media”.

En tanto, el congresista por la Región de Antofagasta, Fabián Ossandón, indicó que “a tres meses del gobierno una de las principales señales que he recogido al recorrer la Región de Antofagasta es que muchas personas esperaban medidas más rápidas y firmes para enfrentar la delincuencia, el crimen organizado y el descontrol migratorio , por lo que la seguridad sigue siendo una de las mayores preocupaciones de las familias. Junto con eso, existe un evidente malestar por el alto costo de la vida. En una región donde todo cuesta más, las familias siguen lidiando con combustibles a precios históricos, cuentas de la luz caras, arriendos elevados y dividendos que cada vez pesan más en el presupuesto familiar. Mi compromiso es seguir representando esas preocupaciones y trabajar para que las prioridades de la gente estén por delante de cualquier otra consideración”.