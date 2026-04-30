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    Israel sopesa volver a atacar “pronto” Irán para “eliminar amenazas existenciales”

    “Es posible que pronto debamos intervenir nuevamente para garantizar que conseguimos estos objetivos”, sostuvo el ministro de Defensa israelí.

    Por 
    Europa Press
    Hhumo tras una explosión en Teherán, Irán. Foto: Xinhua Sha Dati

    El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha indicado este jueves que el país está sopesando la posibilidad de volver a atacar “pronto” Irán para “eliminar amenazas existenciales” a pesar de que ha dicho apoyar los “esfuerzos diplomáticos” de Estados Unidos.

    “El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en coordinación con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, lidera estos esfuerzos. Nuestro propósito es completar los objetivos de la campaña militar, de manera que Irán deje de ser una amenaza para la existencia de Israel, Estados Unidos y el mundo libre para las generaciones venideras”, ha afirmado, según un comunicado difundido por su oficina.

    Es por ello que ha insistido en apoyar esta iniciativa y ha ofrecido “el respaldo necesario”. “Es posible que pronto debamos intervenir nuevamente para garantizar que conseguimos estos objetivos”, ha señalado, al tiempo que ha hecho hincapié en que Irán “ha sufrido duros golpes en el pasado, golpes que lo han hecho retroceder años en todos los ámbitos”.

    Además, ha abordado la campaña del Ejército israelí contra el partido-milicia chií Hezbolá en Líbano, una organización que “cuenta con el respaldo de Irán y que se ha propuesto amenazar y perjudicar a los residentes del norte y destruir el Estado de Israel”.

    “Hezbolá ha sufrido duros golpes en los últimos dos años y medio. Ahora, en medio de las complejas circunstancias regionales, debemos completar la tarea para eliminar la amenaza que se cierne sobre los residentes del norte de Israel”, ha aseverado, al tiempo que ha afirmado que la Fuerza Aérea “desempeñará un papel decisivo en el logro de estos objetivos”.

    “Actuaremos y destruiremos toda la infraestructura terrorista en la zona de seguridad hasta la línea amarilla, tanto al norte como al sur. Desplegaremos fuerzas terrestres, tal como lo hicimos en Gaza. (...) Hemos garantizado la seguridad de los residentes del norte, y así seguiremos haciéndolo”, ha sostenido.

    Más sobre:IránIsraelGuerraMedio OrienteLíbano

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