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    PIB de EE.UU. crece 2% en el primer trimestre y solicitudes de desempleo caen a mínimos desde 1969

    Los factores que contribuyeron al aumento del PIB real en el primer trimestre fueron la inversión, las exportaciones, el consumo y el gasto público.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Jeffrey Sauger

    El producto interno bruto de Estados Unidos creció a una tasa anualizada desestacionalizada de 2% durante el primer trimestre, según informó este jueves el Departamento de Comercio, superando el 0,5% registrado en el cuarto trimestre de 2025, pero por debajo de la estimación de 2,2%.

    De acuerdo a esa repartición, los factores que contribuyeron al aumento del PIB real en el primer trimestre fueron la inversión, las exportaciones, el consumo y el gasto público.

    Las importaciones, que se restan en el cálculo del PIB, también aumentaron, dijo.

    El avance se produjo pese a un aparente aumento del gasto en inteligencia artificial y a lo que debía ser un impulso tras el fin del cierre del gobierno el año pasado.

    En paralelo, el Departamento de Trabajo reportó que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo totalizaron 189.000, ajustadas estacionalmente, en la semana finalizada el 25 de abril.

    De acuerdo a CNBC, la cifra representa una caída de 26.000 respecto de la semana previa y se ubica muy por debajo de la estimación de 212.000.

    Además, corresponde al nivel más bajo desde septiembre de 1969, en un contexto en que el mercado laboral ha registrado baja contratación y despidos durante gran parte del último año.

    Las cifras se conocen un día después de que el Comité Federal de Mercado Abierto, encargado de fijar las tasas de interés, votara por mantenerlas sin cambios.

    No obstante, la decisión registró cuatro votos en contra, reflejando desacuerdos al interior de la Reserva Federal sobre la conducción de la política monetaria y la respuesta ante fluctuaciones económicas, en un escenario marcado por una inflación por encima del objetivo durante cinco años consecutivos y un mercado laboral en proceso de estabilización.

    Más sobre:PIBEconomía

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