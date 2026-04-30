Glencore aumenta su producción de cobre 19% y advierte impacto de costos en el diésel y ácido sulfúrico

La producción de cobre de Glencore reportó un incremento de 19% durante el primer trimestre del año. Si en el primer cuarto del año pasado elaboró 168 mil toneladas de cobre, en el periodo reciente de 2026 alcanzó las 200 mil toneladas del metal. Es decir, 32 mil toneladas más.

El cobre atribuible que tiene Glencore en Collahuasi, de 44%, creció 10%, pasando de 35 mil toneladas a 39 mil toneladas. Sin embargo, este trimestre es menor que el periodo anterior, ya que el último cuarto del 2025 se alcanzaron 47 mil toneladas, representando una caída de 17% respecto a ese lapso.

La otra faena en Chile de Glencore es Lomas Bayas. Esta mina presentó una producción por 16 mil toneladas durante el primer trimestre de 2026, resultado estable respecto del mismo periodo del año pasado.

Aunque comparado con el trimestre inmediatamente anterior se registra una baja de 18%, cuando se produjeron 19 mil toneladas del metal.

La minera suiza mantuvo su proyección de producción de cobre para este año, apuntando a elaborar entre 810 y 870 mil toneladas del metal. Aunque advierte impactos en sus insumos críticos.

Para el segundo semestre la firma prevé un volumen esperado sólido, en parte por su principal contribuyente Collhuasi, que mejorará su disponibilidad de mineral primario y agua desalinizada.

Impactos en diésel y ácido

El director ejecutivo de Glencore, Gary Nagle, examinó que la producción del primer tramo del año estuvo en la medida de las expectativas, y por ello, la estimación para el año continúa sin modificaciones.

No obstante, aunque el ejecutivo señala tener afectación limitada en su negocio por la guerra en Medio Oriente, advierte impactos en algunos insumos.

“Si bien el conflicto en Oriente Medio ha generado numerosas perturbaciones, especialmente en lo que respecta al suministro de crudo, productos refinados y ácido sulfúrico, nuestro negocio de comercialización de energía ha respaldado el suministro de combustibles a nuestros activos”, sostuvo.

Nagle analizó que “aunque el impacto del conflicto en nuestro negocio industrial fue limitado durante el primer trimestre, ahora se están manifestando impactos recientes y emergentes, principalmente como un aumento en los costos de los insumos, sobre todo en el consumo de diésel y ácido, y en la depreciación general del dólar estadounidense”.

Sin embargo, estima que los costos sean compensados. “Basándonos en los precios actuales más elevados de las materias primas (por ejemplo, cobre +5% en lo que va del año, zinc +7% y carbón energético +22%), esperamos que estos impactos en los costes se vean más que compensados, lo que resultaría en una expansión del margen”.

Concluyó señalando que “extrapolando nuestro desempeño de marketing del primer trimestre, el Ebit anual de este segmento superaría cómodamente el límite superior de nuestro rango de previsión de Ebit ajustado a largo plazo de 2.300 a 3.500 millones de dólares anuales”.