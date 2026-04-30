El comercio saca la cara entre los índices sectoriales y la actividad crece en marzo

El comercio mostró un desempeño positivo en marzo y contrastó con la caída registrada por la producción industrial en el mismo período, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Mientras el IPI retrocedió en doce meses, el Índice de Actividad del Comercio (IAC) avanzó 4,9% interanual, evidenciando una mejor dinámica en este sector.

Crecimiento impulsado por mayoristas y minoristas

El IAC a precios constantes aumentó 4,9% en doce meses y acumuló un alza de 4,4% en lo que va del año. El resultado se explicó por incrementos en las tres divisiones que componen el indicador: comercio automotriz, mayorista y minorista.

El INE precisó que la mayor incidencia provino del comercio al por mayor, que creció 6,2% y aportó 2,656 puntos porcentuales al resultado. Este desempeño se sustentó en mayores ventas de maquinaria, equipos y materiales, junto con enseres domésticos y alimentos, bebidas y tabaco.

Bajan ventas de supermercados. Andres Perez

El comercio minorista también contribuyó al crecimiento, con un alza de 3,5% en doce meses. Destacaron las ventas por internet, que aumentaron 26,6%, junto con la comercialización de combustibles y otros productos en tiendas especializadas.

En tanto, el comercio automotor registró un incremento de 6,0%, impulsado por la venta de partes, piezas y accesorios, así como por la comercialización de vehículos.

Dinamismo del comercio electrónico

El comercio electrónico minorista mantuvo un alto ritmo de expansión, con un crecimiento de 19,4% interanual a precios corrientes. Este resultado fue incidido por mayores ventas de productos electrónicos, alimentos y vestuario.

Desempeño del comercio minorista y supermercados

El Índice de Actividad del Comercio al por Menor creció 4,6% en doce meses, acumulando igual variación en el año. Las principales incidencias provinieron de repuestos y accesorios para vehículos, bienes de consumo diverso y productos tecnológicos para el hogar.

La señal de alerta se dio en el Índice de Ventas de Supermercados que registró una caída de 0,9% interanual a precios constantes, aunque en términos desestacionalizados mostró un aumento mensual de 1,0%.

Esto se produce en medio de los efectos del aumento de los precios al consumidor provocados por el alza de las gasolinas, derivado del aumento del petróleo.



