SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Récord Mundial, elogios internacionales y nuevas marcas para el país: lo que dejó el Mundial de Ciclismo Chile 2025

Países Bajos se lució en la competencia que se desarrolló en Chile.

Por 
Jorge Sánchez Leiva
El Mundial de Ciclismo fue bien evaluado por todos los involucrados. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

El Mundial de Ciclismo de Pista Chile 2025 bajó el telón y Chile se llenó de elogios por la organización -“nivel europeo”- del evento que se desarrolló en el velódromo de Peñalolen. “Realmente estamos muy contentos y muy agradecidos de las autoridades del deporte chileno, por el gran Campeonato del Mundo de Pista que han hecho acá, en Chile, en tan poco tiempo”, aseguró el vicepresidente de la Unión Ciclista Internacional, José Manuel Peláez.

Luego agregó que “queríamos resaltar que este campeonato fue prácticamente otorgado a fines del año pasado y principios de este, y que han hecho un campeonato de primer nivel, como si hubiera sido hecho en Europa... He conversado con autoridades, atletas y entrenadores de las diferentes delegaciones que nos acompañan y todos están muy contentos, muy agradecidos y sobre todo que se han sentido como en su propia casa”.

Pero sin duda, quién se llevará el mejor recuerdo de nuestra capital será Hetty van de Wouw. La representante de Países Bajos, rompió el récord mundial del kilómetro contrarreloj femenino el pasado sábado, logrando un impresionante tiempo de 1:03.652. Marca que obtuvo luego que la alemana Lea Friedrich, estableciera ese mismo día una nuevo hito con un tiempo de 1:04.474, pero la neerlandesa, en su turno, logró superarla.

Y con ello, el elenco europeo se consagró como la mejor en esta cita planetaria pues en la cosecha de medallas, logró nueve medallas de oro y 13 preseas totales. Le sigue la delegación británica que obtuvo cuatro doradas y 14 totales y el podio lo completa Italia con dos de oro y tres medallas totales.

La representación nacional que estará en el Mundial de Ciclismo Pista. Mindep

La participación chilena rompió un récord nacional

Este lado del mundo celebró pocos triunfos en el Mundial. México obtuvo una medalla de oro, Estados Unidos logró una de plata y dos de bronce y Colombia se llevó una de bronce. Chile, lamentablemente, no estuvo ni cerca de la hazaña y su mejor resultado fue el décimo puesto en la persecución por equipos femenina y cuyo equipo estuvo compuesto por Scarlet Cortés, Marlén Rojas, Paula y Aranza Villalón. Las mismas que lograron batir el récord nacional con un tiempo de 4:27.524, cuatro segundos menos que lo establecido.

Algo que también lograron los deportistas en la mencionada especialidad, ya que Jacob Decar, Diego Rojas, Cristián Arriagada y Martín Mancilla consiguieron un tiempo de 3:59.151 y batieron la marca criolla de 3:59.154 que data de 2016. “Teníamos el objetivo de hacer el récord nacional y lo cumplimos, bajando los 4 minutos. La gente ve la carrera, pero no siempre el trabajo de meses que hay detrás... Partimos con la Copa del Mundo en Turquía, clasificamos al Mundial y consolidamos la marca”, reveló Decar.

El otro gran hito es la nueva marca nacional que se logró en velocidad por equipos, donde Paola Muñoz, Daniela Colilef y Paula Molina batieron el récord chileno con 50.186 segundos. “Fue maravilloso. Nos fue súper bien. Mejor de lo que teníamos esperado. Hicimos récord por 700 milésimas”, expresó Colilef.

Y el rompimiento más emotivo estuvo a cargo de Paola Muñoz de 39 años, que en el Contrarreloj Femenino, logró un tiempo de 1:08.844 y así superó el récord chileno que estaba en manos de su hija Javiera Garrido. “Era un desafío bien difícil, además habían sentimientos encontrados porque el récord lo tenía mi hija. No había hecho nunca 1:08 así que era uno de los desafíos que tenía y cuando lo hice fue como ‘ay, no puede ser’”, confesó en TVN.

En el Scratch, Javiera Garrido debutó en un Mundial y aunque terminó 21 entre 23 participantes, creció mucho con la experiencia la cual catalogó de “totalmente distinta” a lo que venía haciendo. En la prueba por los puntos, Marlén Rojas compitió con 18 años de edad y terminó en el casillero número 20. Otro joven de 18 años fue Camilo Palacios, quien no logró avanzar a los cuartos de final del Keirin.

Más sobre:Mundial CiclismoChileCiclismoHetty van de Wouw

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Álvaro Bisama: “Escribir una novela, ahora mismo, es una carta de amor a la literatura”

Diputado Coloma (UDI) dice que equipos de bancadas están afinando AC contra exministro Pardow para presentarla hoy

“Estoy mal y golpeado”: ministro del Interior de Colombia admite que le han afectado las sanciones de Estados Unidos

Corte confirma multa a empresa Kentucky Foods Chile Limitada por no otorgar a trabajadora beneficio de amamantar

Coordinador económico de Kaiser precisa dónde van a recortar el gasto público y critica las propuestas de Kast y Matthei

Sebastián Claro en Enagro 2025: “El gobierno de EE.UU. lo ha dicho directa e indirectamente, quiere un dólar más débil”

Lo más leído

1.
Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

2.
Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

3.
Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

4.
Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

5.
Molestia de Kast con Mayne-Nicholls y distanciamiento de Jara con el PC: las frases y cruces que marcaron el debate presidencial

Molestia de Kast con Mayne-Nicholls y distanciamiento de Jara con el PC: las frases y cruces que marcaron el debate presidencial

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El beneficio inesperado de Ozempic y otros fármacos adelgazantes, según un estudio

El beneficio inesperado de Ozempic y otros fármacos adelgazantes, según un estudio

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Las 5 ciudades más avanzadas en tecnología del mundo 2025

Las 5 ciudades más avanzadas en tecnología del mundo 2025

Cómo Rusia ha adquirido tecnología occidental en secreto para proteger sus submarinos nucleares, según una investigación

Cómo Rusia ha adquirido tecnología occidental en secreto para proteger sus submarinos nucleares, según una investigación

Servicios

Cómo funciona el nuevo número 1212 para reportar emergencias bancarias y estafas

Cómo funciona el nuevo número 1212 para reportar emergencias bancarias y estafas

Así funcionará el comercio por los feriados del próximo fin de semana largo

Así funcionará el comercio por los feriados del próximo fin de semana largo

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache por TV y streaming

Diputado Coloma (UDI) dice que equipos de bancadas están afinando AC contra exministro Pardow para presentarla hoy
Chile

Diputado Coloma (UDI) dice que equipos de bancadas están afinando AC contra exministro Pardow para presentarla hoy

Corte confirma multa a empresa Kentucky Foods Chile Limitada por no otorgar a trabajadora beneficio de amamantar

Encuesta CEP: PDI, Carabineros y las universidades siguen siendo las instituciones mejor evaluadas por la ciudadanía

Coordinador económico de Kaiser precisa dónde van a recortar el gasto público y critica las propuestas de Kast y Matthei
Negocios

Coordinador económico de Kaiser precisa dónde van a recortar el gasto público y critica las propuestas de Kast y Matthei

Sebastián Claro en Enagro 2025: “El gobierno de EE.UU. lo ha dicho directa e indirectamente, quiere un dólar más débil”

El futuro del trabajo no se construye desde la desconfianza

“Está haciendo un trabajo maravilloso”: qué le dijo Donald Trump a Javier Milei tras su victoria
Tendencias

“Está haciendo un trabajo maravilloso”: qué le dijo Donald Trump a Javier Milei tras su victoria

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Cómo las fuerzas de EEUU deciden qué embarcaciones atacar, según funcionarios de la administración Trump

Récord Mundial, elogios internacionales y nuevas marcas para el país: lo que dejó el Mundial de Ciclismo Chile 2025
El Deportivo

Récord Mundial, elogios internacionales y nuevas marcas para el país: lo que dejó el Mundial de Ciclismo Chile 2025

La otra fiesta que vivieron niños y niñas en el Mundial Sub 20 de Chile

Una hazaña que esperó 34 años: la Conmebol le da la bienvenida a Coquimbo Unido a la Copa Libertadores

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año
Finde

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Álvaro Bisama: “Escribir una novela, ahora mismo, es una carta de amor a la literatura”
Cultura y entretención

Álvaro Bisama: “Escribir una novela, ahora mismo, es una carta de amor a la literatura”

Óperas de quince minutos llegan a GAM

Tonka Tomicic rememora su paso por MTV: “Se sentía como trabajar en la empresa más top del momento”

“Estoy mal y golpeado”: ministro del Interior de Colombia admite que le han afectado las sanciones de Estados Unidos
Mundo

“Estoy mal y golpeado”: ministro del Interior de Colombia admite que le han afectado las sanciones de Estados Unidos

Israel descarta el despliegue de tropas turcas en Gaza: “No lo aceptaremos”

Zelenski insiste en que solo misiles de largo alcance pueden obligar a Putin a negociar el fin de la guerra

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal